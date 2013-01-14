Додано: Пон 17 гру, 2018 22:43

* заявляє що корупція на 1 одиницю вкраденого - ще додатково створює умови для не створення 100 одиниць* (с)



Глупый... Попробуйте по буквам осмыслить...



Речь шла об ошибочной прямой математике шнобельщика, где считался только прямой ущерб.



Пример привелся со 100 ед. для того, чтобы показать, что может быть и гораздо больше. Например, 100 ед. при украденной 1.



Какая же цифра взагали - мною не утверждалось вообще.

Указано было на ошибку шнобельщика.

И то, что цифра однозначно больше прямого ущерба. Что считать только в прямом - ошибка.



Всё это нетрудно увидеть, подняв несколько страниц.



И это больше не так уж мало, раз внимание ему уделено Лагард.



Поэтому шнобельшику и приходится искажать, переходить для усиления на личности, потому что в реальности - претензии можно извель лишь прибрехав))