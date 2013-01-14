|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:36
Starikan написав: justit написав: detroytred написав:
justit
Почему нивелирует?
Работающие бабульки лучше неработающих))
Навел порядок и оставил работать тех, кто в принципе не работает, а досижывае.
Это нивелирование.
Так люди помоложе на эти должности и не пойдут.
Есть масса необходимых, но низкооплачиваемых должностей.
Именно поэтому, я бы никогда не стал аппелировать к "начальнику в госконторе, заставившем работать бабушек".
Наконец-то спор пришел куда я его и вел
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4835
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1448 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:38
detroytred написав:
justit
Может объясните, как это армия не госструктура?))
Армия - нет
Читать, как "армия не осуждается", а не как "Армия не госструктура"
detroytred написав:
justit
А кто будет выполнять данную мелкую, но тоже необходимую, работу?
Выше сказано было.
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4835
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1448 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:40
Starikan написав: justit написав: detroytred написав:
justit
Почему нивелирует?
Работающие бабульки лучше неработающих))
Навел порядок и оставил работать тех, кто в принципе не работает, а досижывае.
Это нивелирование.
Так люди помоложе на эти должности и не пойдут.
Есть масса необходимых, но низкооплачиваемых должностей.
- Это привело к кризису с учителями в системе образования.
Умноженного на нищенскую пенсию.
"Старые кадры" - предпочитают умереть на работе, чем в нищете на пенсии.
И в большинстве они не могут освоить на уровне пользователя работу с ПК.
Но молодые не могут обучить чему то новому учеников - "парадокс".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 6076
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 598 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:43
* заявляє що корупція на 1 одиницю вкраденого - ще додатково створює умови для не створення 100 одиниць* (с)
Глупый... Попробуйте по буквам осмыслить...
Речь шла об ошибочной прямой математике шнобельщика, где считался только прямой ущерб.
Пример привелся со 100 ед. для того, чтобы показать, что может быть и гораздо больше. Например, 100 ед. при украденной 1.
Какая же цифра взагали - мною не утверждалось вообще.
Указано было на ошибку шнобельщика.
И то, что цифра однозначно больше прямого ущерба. Что считать только в прямом - ошибка.
Всё это нетрудно увидеть, подняв несколько страниц.
И это больше не так уж мало, раз внимание ему уделено Лагард.
Поэтому шнобельшику и приходится искажать, переходить для усиления на личности, потому что в реальности - претензии можно извель лишь прибрехав))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20545
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:47
justit
))
То есть Вы ловко свели *навел порядок* к лишь!!! *заставил работать бабулек*.
Когда бабульки шли только довеском. То есть даже бабульки стали выполнять свои фугкциии.
Не поняли (исказили) начальное мнение...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20545
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:50
justit
Я когда не понял, то так и говорю..
Армия не осуждается - ?
Кто работать будет - выше сказано - ?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20545
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:51
detroytred написав:
Какая же цифра взагали - мною не утверждалось вообще.
Почав юлити...
Ще раз
Моя цифра в двох вимірах
а -* абсолютна - від корупції Україна щорічно втрачає 10 млрд доларів максимум і в цій цифрі включені і теоретичні недоотримання
б - у відносних - Україна щорічно втрачає не більше 7% від ВВП від корупції....
Тепер давай свої
Від 1 до 100 - ти вже відмовився, чекаю на відповідь , але в 90% припускаю що цифрової відповіді не буде бо
а - в бувших замполітів туго з математикою
б - методичку по цьому питанню москалі ще не випустили
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19838
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 1930 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:52
Какой сталин?... шнобельщик не может не придумать-приписать глупость.
Есть море инструментов законных цивилизованных по стимулированию к выполнению функц. обязанностей.
Расширять кругозор нужно...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20545
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:53
detroytred написав:
justit
))
То есть Вы ловко свели *навел порядок* к лишь!!! *заставил работать бабулек*.
о том, что госконторы это не то, чем стоит гордиться, и приводить в пример.
Вы же не о медицине или школе речь вели
Выше было сказано: "Я бы не стал апеллировать к начальнику в госконторе, что он дескать заставил пенсионеров работать"
Ибо это такое себе достижение.
А кто будет работать, тот там изначально работает,
и его НЕ НУЖНО заставлять.
Есть люди, которые работают вопреки, а не благодаря "начальнику, который..."
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4835
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1448 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 17 гру, 2018 22:59
Шнобельщик
Я же не глуп давать принципиальные цифры с потолка.
Шнобельщик опять придумал-приписал о *почав юлити*. Потому что без этого никак.
Ведь, повторюсь, нетрудно отмотать и увидеть, что с моей стороны опровергалась ошибочная математика по ущербу шнобельщика.
Не придумав оппоненту глупость или искажение шнобельщику сложновато))
Повторюсь, цифра существенна!!!
Раз о ней в ТАКОМ ключе заявляет Лагард. См. цитату Лагард.
От шнобельщик ... важко дискутировать, не придумывая глупости оппоненту.
Точнее удобно переключиться со своей ошибке о только прямом ущербе на оппонента.
Примитивная тактика демагога.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 20545
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1175 раз.
- Подякували: 2783 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|14697
|
|
|183
|82772
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5586
|
|