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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 41024103410441054106>
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:36

  Starikan написав:
  justit написав:
  detroytred написав:justit
Почему нивелирует?
Работающие бабульки лучше неработающих))
Навел порядок и оставил работать тех, кто в принципе не работает, а досижывае.
Это нивелирование.

Так люди помоложе на эти должности и не пойдут.
Есть масса необходимых, но низкооплачиваемых должностей.


Именно поэтому, я бы никогда не стал аппелировать к "начальнику в госконторе, заставившем работать бабушек".
Наконец-то спор пришел куда я его и вел :-)
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:38

  detroytred написав:justit
Может объясните, как это армия не госструктура?))


Армия - нет
Читать, как "армия не осуждается", а не как "Армия не госструктура"

  detroytred написав:justit
А кто будет выполнять данную мелкую, но тоже необходимую, работу?


Выше сказано было.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:40

  Starikan написав:
  justit написав:
  detroytred написав:justit
Почему нивелирует?
Работающие бабульки лучше неработающих))
Навел порядок и оставил работать тех, кто в принципе не работает, а досижывае.
Это нивелирование.

Так люди помоложе на эти должности и не пойдут.
Есть масса необходимых, но низкооплачиваемых должностей.

- Это привело к кризису с учителями в системе образования.
Умноженного на нищенскую пенсию.
"Старые кадры" - предпочитают умереть на работе, чем в нищете на пенсии.
И в большинстве они не могут освоить на уровне пользователя работу с ПК.
Но молодые не могут обучить чему то новому учеников - "парадокс".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:43

* заявляє що корупція на 1 одиницю вкраденого - ще додатково створює умови для не створення 100 одиниць* (с)

Глупый... Попробуйте по буквам осмыслить...

Речь шла об ошибочной прямой математике шнобельщика, где считался только прямой ущерб.

Пример привелся со 100 ед. для того, чтобы показать, что может быть и гораздо больше. Например, 100 ед. при украденной 1.

Какая же цифра взагали - мною не утверждалось вообще.
Указано было на ошибку шнобельщика.
И то, что цифра однозначно больше прямого ущерба. Что считать только в прямом - ошибка.

Всё это нетрудно увидеть, подняв несколько страниц.

И это больше не так уж мало, раз внимание ему уделено Лагард.

Поэтому шнобельшику и приходится искажать, переходить для усиления на личности, потому что в реальности - претензии можно извель лишь прибрехав))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:47

justit
))
То есть Вы ловко свели *навел порядок* к лишь!!! *заставил работать бабулек*.

Когда бабульки шли только довеском. То есть даже бабульки стали выполнять свои фугкциии.

Не поняли (исказили) начальное мнение...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:50

justit
Я когда не понял, то так и говорю..

Армия не осуждается - ?
Кто работать будет - выше сказано - ?
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:51

  detroytred написав:Какая же цифра взагали - мною не утверждалось вообще.
Почав юлити...
Ще раз
Моя цифра в двох вимірах
а -* абсолютна - від корупції Україна щорічно втрачає 10 млрд доларів максимум і в цій цифрі включені і теоретичні недоотримання
б - у відносних - Україна щорічно втрачає не більше 7% від ВВП від корупції....

Тепер давай свої
Від 1 до 100 - ти вже відмовився, чекаю на відповідь , але в 90% припускаю що цифрової відповіді не буде бо
а - в бувших замполітів туго з математикою
б - методичку по цьому питанню москалі ще не випустили
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:52

Какой сталин?... шнобельщик не может не придумать-приписать глупость.

Есть море инструментов законных цивилизованных по стимулированию к выполнению функц. обязанностей.
Расширять кругозор нужно...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:53

  detroytred написав:justit
))
То есть Вы ловко свели *навел порядок* к лишь!!! *заставил работать бабулек*.


о том, что госконторы это не то, чем стоит гордиться, и приводить в пример.
Вы же не о медицине или школе речь вели :-)

Выше было сказано: "Я бы не стал апеллировать к начальнику в госконторе, что он дескать заставил пенсионеров работать"
Ибо это такое себе достижение.
А кто будет работать, тот там изначально работает,
и его НЕ НУЖНО заставлять.
Есть люди, которые работают вопреки, а не благодаря "начальнику, который..." :-)
justit
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:59

Шнобельщик
Я же не глуп давать принципиальные цифры с потолка.

Шнобельщик опять придумал-приписал о *почав юлити*. Потому что без этого никак.

Ведь, повторюсь, нетрудно отмотать и увидеть, что с моей стороны опровергалась ошибочная математика по ущербу шнобельщика.

Не придумав оппоненту глупость или искажение шнобельщику сложновато))

Повторюсь, цифра существенна!!!
Раз о ней в ТАКОМ ключе заявляет Лагард. См. цитату Лагард.

От шнобельщик ... важко дискутировать, не придумывая глупости оппоненту.
Точнее удобно переключиться со своей ошибке о только прямом ущербе на оппонента.
Примитивная тактика демагога.
detroytred
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