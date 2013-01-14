Шнобельщик даже сюда умудрился сунуть москалив, методички.
Когда ему Лагард в нос..
Примитивный демагогический приём...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:00
Шнобельщик даже сюда умудрился сунуть москалив, методички.
Когда ему Лагард в нос..
Примитивный демагогический приём...
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:05
justit
Власти и через что реализуется функция государства в обществе - это в основном госконторы (госучреждения).
Поднималась проблема функционирования властей, госинститутов.
Тех, кто создаёт в обществе условия.
О выполнении функций предпринимателями всех видов речи не было...
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:11
А вы не прикрывайтесь армией и врачами.
"Не путайте свою шерсть с государственной".
Вам об этом много раз говорили.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:12
Кстати, неужто скудный умишко шнобельщика не видит, что очернить оппонента *лампасами, замполитами, москалями, методичками* -- ну совсем не к месту))
Тупо с потолка.
Мои же выпады о *тупости* и *шнобелевщине* вытекают из искажений, оскорблений, начатым оным персонажем.
Зря сначала нормально ответил ...
Больше одного поста шнобельщик в рамках нормальной дискуссии не продержался.
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:14
Кто-то перепутал похоже письмо.
Здесь форум не о шерсти. Хоть чьей))
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:18
Кстати, подтвердить о *много раз говорили* сможете?
Ведь много раз-то))
Или опять ложь с потолка..
Что значит *прикрываться*?
Речь не обо мне (личности).
Что же вы ... всё на личности, как на лавке бабки, сводите..
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:22
Всі встигли прочитати пяток повідомлень від треуголкіна?
Хтось знає математичний аналог фрази цифра существенна
І вдогонку
Лагар написала що вторинні збитки від корупції можуть бути ( наголошую вона не стверджувала, вона припустила) такими ж або й більшими від прямих...
Моя цифра в 10 млрд доларів максимум прямі і вторинні - заяві Лагард - не протирічить
Фантазії треуголкіна що для корупційної крадіжки в 1 треба створити умови зникнення для 100 одиниць - це навіть не фантазії , це юрєд замполіта..
І останнє
Якщо людина не може привести аргументів своєї позиції в цифровому вигляді . але при цьому залишається графоманом - що може її змушувати виглядати трошечки по-дебільному крім
а - грошей
б - відсутності розуму
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:31
Это какая иная, если напрямую утвердалось
Поднял несколько страниц. Вы утверждали точную цифру, а потом, точная цифра - ошибка
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:43
* що для корупційної крадіжки в 1 треба створити умови зникнення для 100 одиниць * (с)
Треба створити умови))
Сам придумал-приписал.
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:48
* Для того, чтобы украсть себе лично в карман 1 гривню, коррупционер уничтожает государственных и общественных средств на 100 грн.* ( с) детройтред
Контекст поднять нетрудно.
Это был пример того, что помимо прямого ущерба в 1 гривню, может быть ущерб от коррупционных действий.
Пример.
И не более.
В пику математике шнобельщика, базирующейся только на прямой краже коррупционером.
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