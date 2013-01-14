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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4103410441054106>
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:00

Шнобельщик даже сюда умудрился сунуть москалив, методички.
Когда ему Лагард в нос..

Примитивный демагогический приём...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:05

justit
Власти и через что реализуется функция государства в обществе - это в основном госконторы (госучреждения).

Поднималась проблема функционирования властей, госинститутов.
Тех, кто создаёт в обществе условия.

О выполнении функций предпринимателями всех видов речи не было...
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:11

  detroytred написав:Армия, врачи, учителя и т.д. - это госконтора. Просиживают штаны?)))

А вы не прикрывайтесь армией и врачами.
"Не путайте свою шерсть с государственной".
Вам об этом много раз говорили.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:12

Кстати, неужто скудный умишко шнобельщика не видит, что очернить оппонента *лампасами, замполитами, москалями, методичками* -- ну совсем не к месту))
Тупо с потолка.

Мои же выпады о *тупости* и *шнобелевщине* вытекают из искажений, оскорблений, начатым оным персонажем.

Зря сначала нормально ответил ...
Больше одного поста шнобельщик в рамках нормальной дискуссии не продержался.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:14

Кто-то перепутал похоже письмо.

https://m.youtube.com/watch?v=X2x8rlf5HRU

Здесь форум не о шерсти. Хоть чьей))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:18

Кстати, подтвердить о *много раз говорили* сможете?
Ведь много раз-то))
Или опять ложь с потолка..

Что значит *прикрываться*?
Речь не обо мне (личности).
Что же вы ... всё на личности, как на лавке бабки, сводите..
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:22

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Какая же цифра взагали - мною не утверждалось вообще.
Почав юлити...
Ще раз
Моя цифра в двох вимірах
а -* абсолютна - від корупції Україна щорічно втрачає 10 млрд доларів максимум і в цій цифрі включені і теоретичні недоотримання
б - у відносних - Україна щорічно втрачає не більше 7% від ВВП від корупції....

Тепер давай свої
Від 1 до 100 - ти вже відмовився, чекаю на відповідь , але в 90% припускаю що цифрової відповіді не буде бо
а - в бувших замполітів туго з математикою
б - методичку по цьому питанню москалі ще не випустили
Повторюсь, цифра существенна!!!
Всі встигли прочитати пяток повідомлень від треуголкіна?

Хтось знає математичний аналог фрази цифра существенна
І вдогонку
Лагар написала що вторинні збитки від корупції можуть бути ( наголошую вона не стверджувала, вона припустила) такими ж або й більшими від прямих...

Моя цифра в 10 млрд доларів максимум прямі і вторинні - заяві Лагард - не протирічить
Фантазії треуголкіна що для корупційної крадіжки в 1 треба створити умови зникнення для 100 одиниць - це навіть не фантазії , це юрєд замполіта..

І останнє
Якщо людина не може привести аргументів своєї позиції в цифровому вигляді . але при цьому залишається графоманом - що може її змушувати виглядати трошечки по-дебільному крім
а - грошей
б - відсутності розуму
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:31

  detroytred написав:* заявляє що корупція на 1 одиницю вкраденого - ще додатково створює умови для не створення 100 одиниць* (с)

Глупый... Попробуйте по буквам осмыслить...

Речь шла об ошибочной прямой математике шнобельщика, где считался только прямой ущерб.

Пример привелся со 100 ед. для того, чтобы показать, что может быть и гораздо больше. Например, 100 ед. при украденной 1.

Какая же цифра взагали - мною не утверждалось вообще.
Арифметика в данном случае иная.

Это какая иная, если напрямую утвердалось
  detroytred написав:Для того, чтобы украсть себе лично в карман 1 гривню, коррупционер уничтожает государственных и общественных средств на 100 грн.
И это не считая недополученной прибыли. Например, от невыдачи лицензий и прочих и разрешений.

  detroytred написав:Указано было на ошибку шнобельщика.
И то, что цифра однозначно больше прямого ущерба. Что считать только в прямом - ошибка.

Всё это нетрудно увидеть, подняв несколько страниц.

Поднял несколько страниц. Вы утверждали точную цифру, а потом, точная цифра - ошибка
  detroytred написав:И это больше не так уж мало, раз внимание ему уделено Лагард.

Поэтому шнобельшику и приходится искажать, переходить для усиления на личности, потому что в реальности - претензии можно извель лишь прибрехав))
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:43

* що для корупційної крадіжки в 1 треба створити умови зникнення для 100 одиниць * (с)

Треба створити умови))
Сам придумал-приписал.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:48

* Для того, чтобы украсть себе лично в карман 1 гривню, коррупционер уничтожает государственных и общественных средств на 100 грн.* ( с) детройтред

Контекст поднять нетрудно.
Это был пример того, что помимо прямого ущерба в 1 гривню, может быть ущерб от коррупционных действий.
Пример.
И не более.
В пику математике шнобельщика, базирующейся только на прямой краже коррупционером.
detroytred
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