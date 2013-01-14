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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:57
Не нравится пример с велосипедом возьмём тендеры и т.п.
Чиновник получил взятку, например, 1000 долл, а ущерб государству от завышения может быть сотни тысяч.
Так этом случае сам коррупционер у державы вообще ничего не украл!!
Ни копейки.
Также, как и начальник, берущий взятки и мзду с контрактников.
Прямой ущерб ноль...
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Додано: Вів 18 гру, 2018 00:07
*трошечки по-дебильному* (с) - это отнюдь не отсутствие желания оперировать в принципиальном случае! цифрами с потолка.
Трошечки, точнее очень по-дебильному - это регулярно искажать мнение оппонента, приписывать ему свои лживые выдумки (замполитов, москаликив, темники, сребники).
Даже если допустить графоманство, ошибки -- то это отнюдь не по-дебильному.
Это просто ошибки, которые без проблем можно признать при наличии внятных аргументов.
Так что не стоит демагогически подменять понятия того, что по-настоящему - *по-дебильному*.
И только тупой это не в силах заметить. Поэтому продолжает по-дебильному.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 00:16
Если шнобельщик не понимает тех слов Лагард, то есть и более прямые:
* центр Brookings и Международная финансовая корпорация. «Ежегодно мир теряет от взяточничества, которое является лишь одним из проявлений коррупции, от $1,5 до $2 трлн, а это около 2% мирового ВВП. Эти потери – лишь верхушка айсберга, долгосрочное влияние – ГОРАЗДО БОЛЬШЕ*
И цифр не приводит этого гораздо больше.
Наверное грфоманка (по шнобельщику).
З.Ы. ещё раз подчеркну - речь шла о грубой ошибке шнобельщика подсчете лишь прямого ущерба коррупционерами (сколько они положили себе в карман).
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Додано: Вів 18 гру, 2018 00:38
Для одаренных поясняю:
Не *треба створити умови*, а следствием коррупции (воровства) чиновником 1 гривни является уничтожение гос. и общ. средств на 100 грн.
Следствием, а не условием.
Так нужно было понимать приведенный пример.
Приведенный в качестве показа необходимости учёта не только прямого воровства (коррупции) чиновником.
Все последующие примеры и аргументы дискуссии именно на это указывают.
Естественно, что иная трактовка несколько ошибочна, но зачем приписывать оную мне?))
До такого трактования мог додуматься только ... шнобельщик.
З.Ы. могу пример реальный - для того, чтобы заработать себе в карман *копейки*, лесорубы)) и янтарщики уничтожают гос. И общ. собственности на *гривни*.
Аналогично и коррупционеры от власти.
Для того, чтобы поиметь с этого 1 грн., уничтожают 100 гос. и общественных.
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