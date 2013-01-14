RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4103410441054106
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 23:57

Не нравится пример с велосипедом возьмём тендеры и т.п.
Чиновник получил взятку, например, 1000 долл, а ущерб государству от завышения может быть сотни тысяч.

Так этом случае сам коррупционер у державы вообще ничего не украл!!
Ни копейки.

Также, как и начальник, берущий взятки и мзду с контрактников.
Прямой ущерб ноль...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20548
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:07

*трошечки по-дебильному* (с) - это отнюдь не отсутствие желания оперировать в принципиальном случае! цифрами с потолка.

Трошечки, точнее очень по-дебильному - это регулярно искажать мнение оппонента, приписывать ему свои лживые выдумки (замполитов, москаликив, темники, сребники).

Даже если допустить графоманство, ошибки -- то это отнюдь не по-дебильному.
Это просто ошибки, которые без проблем можно признать при наличии внятных аргументов.

Так что не стоит демагогически подменять понятия того, что по-настоящему - *по-дебильному*.

И только тупой это не в силах заметить. Поэтому продолжает по-дебильному.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20548
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:16

Если шнобельщик не понимает тех слов Лагард, то есть и более прямые:
* центр Brookings и Международная финансовая корпорация. «Ежегодно мир теряет от взяточничества, которое является лишь одним из проявлений коррупции, от $1,5 до $2 трлн, а это около 2% мирового ВВП. Эти потери – лишь верхушка айсберга, долгосрочное влияние – ГОРАЗДО БОЛЬШЕ*

И цифр не приводит этого гораздо больше.
Наверное грфоманка (по шнобельщику).

З.Ы. ещё раз подчеркну - речь шла о грубой ошибке шнобельщика подсчете лишь прямого ущерба коррупционерами (сколько они положили себе в карман).
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20548
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 00:38

Для одаренных поясняю:
Не *треба створити умови*, а следствием коррупции (воровства) чиновником 1 гривни является уничтожение гос. и общ. средств на 100 грн.

Следствием, а не условием.

Так нужно было понимать приведенный пример.
Приведенный в качестве показа необходимости учёта не только прямого воровства (коррупции) чиновником.

Все последующие примеры и аргументы дискуссии именно на это указывают.

Естественно, что иная трактовка несколько ошибочна, но зачем приписывать оную мне?))
До такого трактования мог додуматься только ... шнобельщик.

З.Ы. могу пример реальный - для того, чтобы заработать себе в карман *копейки*, лесорубы)) и янтарщики уничтожают гос. И общ. собственности на *гривни*.
Аналогично и коррупционеры от власти.
Для того, чтобы поиметь с этого 1 грн., уничтожают 100 гос. и общественных.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20548
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1175 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4103410441054106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14697
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 82777
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5588
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65334)
18.12.2018 01:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.