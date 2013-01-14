Додано: Вів 18 гру, 2018 08:40

Специально цитирую последнее всё сообщение оппонента:

* Всі встигли прочитати пяток повідомлень від треуголкіна?



Хтось знає математичний аналог фрази цифра существенна

І вдогонку

Лагар написала що вторинні збитки від корупції можуть бути ( наголошую вона не стверджувала, вона припустила) такими ж або й більшими від прямих...



Моя цифра в 10 млрд доларів максимум прямі і вторинні - заяві Лагард - не протирічить

Фантазії треуголкіна що для корупційної крадіжки в 1 треба створити умови зникнення для 100 одиниць - це навіть не фантазії , це юрєд замполіта..



І останнє

Якщо людина не може привести аргументів своєї позиції в цифровому вигляді . але при цьому залишається графоманом - що може її змушувати виглядати трошечки по-дебільному крім

а - грошей

б - відсутності розуму* (с)

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И кратко по порядку, не голословно, а по фактам, чтобы видны были все искажения (ложь) оппонента:

1. Оппонент в 15.56 приводит цифры о 10 млрд. вкраденого в год при януковиче и отношении этого вкраденого к ВВП (7%).



Ему в ответ мною указывается на ошибку такого подсчета примером (чиновник -1 грн., ущерб гос-ву - 100 грн.) - то есть необходимость подсчета всего ущерба от коррупции.



2. Оппонент 18.41 начинает оскорбления (*прямая тупiсть*) и искажения (приписывая *трати з нествореного*).



На что ему и указывается мною в 18.53.



3. В 19.04 оппонент выдаёт перл:

* а раз так то боротьба з корупцією ( у випадку коли вона виноситься як головний жупел який заважаає прогресу) наносить більше шкоди ніж ігнорування цих 3-7% і як наслідок збільшення продуктивност праці які реально а не на папері покращують життя населення*.



На что ему приводится аргумент от Лагард относительно влияния коррупции, в том числе размера косвенного ущерба.

Потом мнение Байдена о значении коррупции.



5 22.36 оппонент продолжает искажать:

* Продовжимо

Треуголкін заявляє що корупція на 1 одиницю вкраденого - ще додатково створює умови для не створення 100 одиниць

Будівельник заявляє що корупція краде 3-7% від створеного.

Саме це і є темою суперечки*, налегает на общую цифру (для всей Украины), прилетает чушьоб необходимости Сталина и т.д.



Ему указывается мною на искажения и напоминается о мнении Лагард и Байдена.



6. Оппонент настаивает на общей цифре, обвиняет в графоманстве, по-дебильному, за гроши или видсутнисть розуму.



Ему напоминается, что общими цифрами не оперируют ни Байден, ни Лагард, но тем не менее заявляют о значении коррупции.



7. 7% (взятые с потолка 10 млрд. украденного) от ВВП - показывает отношение только к создаваемому за год.