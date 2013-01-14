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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:57
Не нравится пример с велосипедом возьмём тендеры и т.п.
Чиновник получил взятку, например, 1000 долл, а ущерб государству от завышения может быть сотни тысяч.
Так этом случае сам коррупционер у державы вообще ничего не украл!!
Ни копейки.
Также, как и начальник, берущий взятки и мзду с контрактников.
Прямой ущерб ноль...
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detroytred
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Додано: Вів 18 гру, 2018 00:07
*трошечки по-дебильному* (с) - это отнюдь не отсутствие желания оперировать в принципиальном случае! цифрами с потолка.
Трошечки, точнее очень по-дебильному - это регулярно искажать мнение оппонента, приписывать ему свои лживые выдумки (замполитов, москаликив, темники, сребники).
Даже если допустить графоманство, ошибки -- то это отнюдь не по-дебильному.
Это просто ошибки, которые без проблем можно признать при наличии внятных аргументов.
Так что не стоит демагогически подменять понятия того, что по-настоящему - *по-дебильному*.
И только тупой это не в силах заметить. Поэтому продолжает по-дебильному.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 00:16
Если шнобельщик не понимает тех слов Лагард, то есть и более прямые:
* центр Brookings и Международная финансовая корпорация. «Ежегодно мир теряет от взяточничества, которое является лишь одним из проявлений коррупции, от $1,5 до $2 трлн, а это около 2% мирового ВВП. Эти потери – лишь верхушка айсберга, долгосрочное влияние – ГОРАЗДО БОЛЬШЕ*
И цифр не приводит этого гораздо больше.
Наверное грфоманка (по шнобельщику).
З.Ы. ещё раз подчеркну - речь шла о грубой ошибке шнобельщика подсчете лишь прямого ущерба коррупционерами (сколько они положили себе в карман).
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Додано: Вів 18 гру, 2018 00:38
Для одаренных поясняю:
Не *треба створити умови*, а следствием коррупции (воровства) чиновником 1 гривни является уничтожение гос. и общ. средств на 100 грн.
Следствием, а не условием.
Так нужно было понимать приведенный пример.
Приведенный в качестве показа необходимости учёта не только прямого воровства (коррупции) чиновником.
Все последующие примеры и аргументы дискуссии именно на это указывают.
Естественно, что иная трактовка несколько ошибочна, но зачем приписывать оную мне?))
До такого трактования мог додуматься только ... шнобельщик.
З.Ы. могу пример реальный - для того, чтобы заработать себе в карман *копейки*, лесорубы)) и янтарщики уничтожают гос. И общ. собственности на *гривни*.
Аналогично и коррупционеры от власти.
Для того, чтобы поиметь с этого 1 грн., уничтожают 100 гос. и общественных.
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detroytred
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Додано: Вів 18 гру, 2018 08:15
detroytred написав:
Не нравится пример с велосипедом возьмём тендеры и т.п.
Чиновник получил взятку, например, 1000 долл, а ущерб государству от завышения может быть сотни тысяч.
То есть если взял на лапу, и дал выиграть тендер куму,
то кум обязательно все изпаскудит вместо того,
чтобы сделать как надо?
А тот, кто не кум (без взяток) - свою работу выполнит на все 100% (ну, если ему удастся выиграть тендер).
Все ли так однозначно?
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Додано: Вів 18 гру, 2018 08:40
Специально цитирую последнее всё сообщение оппонента:
* Всі встигли прочитати пяток повідомлень від треуголкіна?
Хтось знає математичний аналог фрази цифра существенна
І вдогонку
Лагар написала що вторинні збитки від корупції можуть бути ( наголошую вона не стверджувала, вона припустила) такими ж або й більшими від прямих...
Моя цифра в 10 млрд доларів максимум прямі і вторинні - заяві Лагард - не протирічить
Фантазії треуголкіна що для корупційної крадіжки в 1 треба створити умови зникнення для 100 одиниць - це навіть не фантазії , це юрєд замполіта..
І останнє
Якщо людина не може привести аргументів своєї позиції в цифровому вигляді . але при цьому залишається графоманом - що може її змушувати виглядати трошечки по-дебільному крім
а - грошей
б - відсутності розуму* (с)
_-------------------------------------
И кратко по порядку, не голословно, а по фактам, чтобы видны были все искажения (ложь) оппонента:
1. Оппонент в 15.56 приводит цифры о 10 млрд. вкраденого в год при януковиче и отношении этого вкраденого к ВВП (7%).
Ему в ответ мною указывается на ошибку такого подсчета примером (чиновник -1 грн., ущерб гос-ву - 100 грн.) - то есть необходимость подсчета всего ущерба от коррупции.
2. Оппонент 18.41 начинает оскорбления (*прямая тупiсть*) и искажения (приписывая *трати з нествореного*).
На что ему и указывается мною в 18.53.
3. В 19.04 оппонент выдаёт перл:
* а раз так то боротьба з корупцією ( у випадку коли вона виноситься як головний жупел який заважаає прогресу) наносить більше шкоди ніж ігнорування цих 3-7% і як наслідок збільшення продуктивност праці які реально а не на папері покращують життя населення*.
На что ему приводится аргумент от Лагард относительно влияния коррупции, в том числе размера косвенного ущерба.
Потом мнение Байдена о значении коррупции.
5 22.36 оппонент продолжает искажать:
* Продовжимо
Треуголкін заявляє що корупція на 1 одиницю вкраденого - ще додатково створює умови для не створення 100 одиниць
Будівельник заявляє що корупція краде 3-7% від створеного.
Саме це і є темою суперечки*, налегает на общую цифру (для всей Украины), прилетает чушьоб необходимости Сталина и т.д.
Ему указывается мною на искажения и напоминается о мнении Лагард и Байдена.
6. Оппонент настаивает на общей цифре, обвиняет в графоманстве, по-дебильному, за гроши или видсутнисть розуму.
Ему напоминается, что общими цифрами не оперируют ни Байден, ни Лагард, но тем не менее заявляют о значении коррупции.
7. 7% (взятые с потолка 10 млрд. украденного) от ВВП - показывает отношение только к создаваемому за год.
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detroytred
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Додано: Вів 18 гру, 2018 08:48
justit
Я не утверждал, что обязательно.
Взятка, чтобы сделать всё, как положено (не украсть), взяткодателем, на мой взгляд, в наших условиях, редкость.
Варианты конечно возможны разные. Я приводил пример наличия косвенного ущерба.
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detroytred
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Додано: Вів 18 гру, 2018 08:57
Да и...
Песикот увидел, что оппонент требует цифру и даже не попытавшись понять какую (общую интегральную по всей Украине), выставил цитату с примером ( 1 грн. - 100 грн.) того, что косвенный ущерб от коррупции бывает намного больше прямого воровства.
Пример 1-100 на то и дан, чтобы показать возможность величины разрыва. Можно и 1000 привести. Соотношения разные имеют место быть.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 09:24
detroytred написав:
Взятка, чтобы сделать всё, как положено (не украсть), взяткодателем,.....
IMHO кроме как силовым методом это не искоренить.
Увы...
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Додано: Вів 18 гру, 2018 09:25
))))
Я могу запросто согласиться и с цифрой10 млрд.в год - то есть, что это сумма прямого и косвенного ущерба (хотя вначале оппонентом утверждалось о *було вкрадено*, то есть о прямом ущербе. На что ему и было указано примером 1-100).
Пусть 10 млрд. И 7% ВВП.
Но есть разница между моим мнением значения этого масштаба (см. Байдена) и необходимости борьбы с коррупцией и
мнением оппонента, совпадающим разве что ...
Мнением оппонента, который контраргументирует ложью о замполитах, темниках, грошам и т.д.))
Потому что без этого усиления остаётся голый ноль - *я вважаю*)))
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detroytred
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