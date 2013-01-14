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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 гру, 2018 09:29
justit
Силовые методы в рамках демократического законодательства (как в США и пр.) вполне нормальны.
В отличие от придуманной-приписанной необходимости сталинских.
Кроме того, как постоянно напоминает lapay, нужно менять условия (то есть основа всё же - другие (не силовые) методы.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 10:10
* Будь-хто з тут присутніх при наявності власного бажання міг(може) для своєї сімї (або для себе особисто) компенсувати тих 7% втрат які нанесли йому олігархічні правила* (с)
Пропустил это утверждение.
Как презанятнейшее обоснование малого значения (роли) коррупции в обществе.
Тянет на очередную премию.
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