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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4104410541064107
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 09:29

justit
Силовые методы в рамках демократического законодательства (как в США и пр.) вполне нормальны.
В отличие от придуманной-приписанной необходимости сталинских.

Кроме того, как постоянно напоминает lapay, нужно менять условия (то есть основа всё же - другие (не силовые) методы.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:10

* Будь-хто з тут присутніх при наявності власного бажання міг(може) для своєї сімї (або для себе особисто) компенсувати тих 7% втрат які нанесли йому олігархічні правила* (с)

Пропустил это утверждение.
Как презанятнейшее обоснование малого значения (роли) коррупции в обществе.
Тянет на очередную премию.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 10:16

  detroytred написав:justit
Силовые методы в рамках демократического законодательства (как в США и пр.) вполне нормальны.
В отличие от придуманной-приписанной необходимости сталинских.
Кроме того, как постоянно напоминает lapay, нужно менять условия (то есть основа всё же - другие (не силовые) методы.

Сингапурский диктатор поменял условия, опираясь именно на силовые методы. И никакой печерский суд и ЕСПЧ ему не были помехой. Поскольку выполнял важнейший заказ масонов (с).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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  #<1 ... 4104410541064107
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