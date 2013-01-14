Додано: Вів 18 гру, 2018 13:06

Без искажения ведь никак у шнобельщика не получается.



Взял и опустил, что 2% - это * теряет от взяточничества, которое является лишь одним из проявлений коррупции*.



По буквам - только от взяточничества. Которое лишь одно из проявлений коррупции.



2. Тупо и дальше мне приписывает (1+100), как цифру суммарного ущерба по Украине.



3. Голосит о *збоченнях* - то есть опять ведёт себя *по-дебильному*.



4. Уваги столько не коррупции, а нападкам глупым и лживым шнобельщика.

А так бы уже давно перешли к другим проблемам.

Хотя Байден однозначно назвал коррупцию главной проблемой.



5. Увидел шнобельщик цифру 2 % в цитате Лагард и понеслось... Вместо того, чтобы осилить к чему она конкретно относилась.



6. Если верхушка айсберга 2%, то утверждения шнобельщика о теле айсберга ( +1-5%) -- это глупая ошибка.



В общем, как обычно генерация ещё большей глупости.

Но с выделением цветом))

Для усиления))