Додано: Вів 18 гру, 2018 12:31

detroytred написав: Если шнобельщик не понимает тех слов Лагард, то есть и более прямые:

* центр Brookings и Международная финансовая корпорация. «Ежегодно мир теряет от взяточничества, которое является лишь одним из проявлений коррупции, от $1,5 до $2 трлн, а это около 2% мирового ВВП . Эти потери – лишь верхушка айсберга, долгосрочное влияние – ГОРАЗДО БОЛЬШЕ* Если шнобельщик не понимает тех слов Лагард, то есть и более прямые:* центр Brookings и Международная финансовая корпорация. «Ежегодно мир теряет от взяточничества, которое является лишь одним из проявлений коррупции, от $1,5 до $2 трлн, а это. Эти потери – лишь верхушка айсберга, долгосрочное влияние – ГОРАЗДО БОЛЬШЕ*

долгосрочное влияние – ГОРАЗДО БОЛЬШЕ

1 Радує що мені вдалось повністю дотиснути треуголкіна і змусити його перейти на мій цифровий рядТе що останній емоційно стверджує що це не так- нехай не дивує наших читачів , адже він приводить цифри. з допомогою яких він пробує довести мою не правоту , але які свідчать на мою користьОтжеСвіт губить впряму 2% ВВП - я стверджував що наші втрати 3-7%Хто правіший я з своїми 3-7% ( тобто 2% прямі втрати +1-5%Чи труголкін з своїми 1+100 ?2 Тепер знову повертаємось до напрямків розвиткуМи будемо створювати потужну силову структуру , вартість роботи якої 1-2% від ВВП щоб побороти 2% корупції ?Чи плюнемо на 2% десь і на 5 % просто покращимо свою ( і своєї сімї)якістьжиття?3 Якщо хай про корупцію займає 90% всіх лозунгів - то чи не збочення це? чи не відволікання уваги ?Якщо збочення і відволікання - то кому це вигідно?Якщо вигідно ворогам - то як називаються ті хто постійно піднімає і педалює ці теми ?Шановні - тепер розумієте суть моєї поведінки до треуголкіна?Мене не хвилюють його особисті вподобання - мене хвилює те , що він відволікає Вашу увагу від проблем які становлять 98% Ваших доходів і змушує постійно обговорювати проблему вирішення якої максимум покращить Ваше життя всього на 2%при чому приведені ним цитати світових лідерів чітко показують що він сам це розуміє