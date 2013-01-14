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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 гру, 2018 09:29
justit
Силовые методы в рамках демократического законодательства (как в США и пр.) вполне нормальны.
В отличие от придуманной-приписанной необходимости сталинских.
Кроме того, как постоянно напоминает lapay, нужно менять условия (то есть основа всё же - другие (не силовые) методы.
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detroytred
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Додано: Вів 18 гру, 2018 10:10
* Будь-хто з тут присутніх при наявності власного бажання міг(може) для своєї сімї (або для себе особисто) компенсувати тих 7% втрат які нанесли йому олігархічні правила* (с)
Пропустил это утверждение.
Как презанятнейшее обоснование малого значения (роли) коррупции в обществе.
Тянет на очередную премию.
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detroytred
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Додано: Вів 18 гру, 2018 10:16
detroytred написав:
justit
Силовые методы в рамках демократического законодательства (как в США и пр.) вполне нормальны.
В отличие от придуманной-приписанной необходимости сталинских.
Кроме того, как постоянно напоминает lapay, нужно менять условия (то есть основа всё же - другие (не силовые) методы.
Сингапурский диктатор поменял условия, опираясь именно на силовые методы. И никакой печерский суд и ЕСПЧ ему не были помехой. Поскольку выполнял важнейший заказ масонов (с).
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Starikan
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Додано: Вів 18 гру, 2018 12:31
detroytred написав:
Если шнобельщик не понимает тех слов Лагард, то есть и более прямые:
* центр Brookings и Международная финансовая корпорация. «Ежегодно мир теряет от взяточничества, которое является лишь одним из проявлений коррупции, от $1,5 до $2 трлн, а это около 2% мирового ВВП
. Эти потери – лишь верхушка айсберга, долгосрочное влияние – ГОРАЗДО БОЛЬШЕ*
1 Радує що мені вдалось повністю дотиснути треуголкіна і змусити його перейти на мій цифровий ряд
Те що останній емоційно стверджує що це не так- нехай не дивує наших читачів , адже він приводить цифри. з допомогою яких він пробує довести мою не правоту , але які свідчать на мою користь
Отже
Світ губить впряму 2% ВВП - я стверджував що наші втрати 3-7%
Хто правіший я з своїми 3-7% ( тобто 2% прямі втрати +1-5%
долгосрочное влияние – ГОРАЗДО БОЛЬШЕ
Чи труголкін з своїми 1+100 ?
2 Тепер знову повертаємось до напрямків розвитку
Ми будемо створювати потужну силову структуру , вартість роботи якої 1-2% від ВВП щоб побороти 2% корупції ?
Чи плюнемо на 2% десь і на 5 % просто покращимо свою ( і своєї сімї)якість
життя?
3 Якщо хай про корупцію займає 90% всіх лозунгів - то чи не збочення це? чи не відволікання уваги ?
Якщо збочення і відволікання - то кому це вигідно?
Якщо вигідно ворогам - то як називаються ті хто постійно піднімає і педалює ці теми ?
Шановні - тепер розумієте суть моєї поведінки до треуголкіна?
Мене не хвилюють його особисті вподобання - мене хвилює те , що він відволікає Вашу увагу від проблем які становлять 98% Ваших доходів і змушує постійно обговорювати проблему вирішення якої максимум покращить Ваше життя всього на 2%
при чому приведені ним цитати світових лідерів чітко показують що він сам це розуміє
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:06
Без искажения ведь никак у шнобельщика не получается.
Взял и опустил, что 2% - это * теряет от взяточничества, которое является лишь одним из проявлений коррупции*.
По буквам - только от взяточничества. Которое лишь одно из проявлений коррупции.
2. Тупо и дальше мне приписывает (1+100), как цифру суммарного ущерба по Украине.
3. Голосит о *збоченнях* - то есть опять ведёт себя *по-дебильному*.
4. Уваги столько не коррупции, а нападкам глупым и лживым шнобельщика.
А так бы уже давно перешли к другим проблемам.
Хотя Байден однозначно назвал коррупцию главной проблемой.
5. Увидел шнобельщик цифру 2 % в цитате Лагард и понеслось... Вместо того, чтобы осилить к чему она конкретно относилась.
6. Если верхушка айсберга 2%, то утверждения шнобельщика о теле айсберга ( +1-5%) -- это глупая ошибка.
В общем, как обычно генерация ещё большей глупости.
Но с выделением цветом))
Для усиления))
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detroytred
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:17
При этом шнобельщик ловко сманипулировал: даже, если принять цифру 7%, то из этого отнюдь не следует шнобельский вывод о малом значении (влиянии) коррупции.
Ну никак!!
Мои же аргументы (как оценивает влияние коррупции Байден, Лагард) убедительнее, чем шнобелевкий аргумент отсебятинный -- * * Будь-хто з тут присутніх при наявності власного бажання міг(може) для своєї сімї (або для себе особисто) компенсувати тих 7% втрат які нанесли йому олігархічні правила* (с)
Даже если возможно каждый из присутствующих может, то из этого никак не следует малое влияние, роль и значение коррупции в украинском обществе.
Глупый...
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detroytred
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:21
Starikan написав: detroytred написав:
justit
Силовые методы в рамках демократического законодательства (как в США и пр.) вполне нормальны.
В отличие от придуманной-приписанной необходимости сталинских.
Кроме того, как постоянно напоминает lapay, нужно менять условия (то есть основа всё же - другие (не силовые) методы.
Сингапурский диктатор поменял условия, опираясь именно на силовые методы. И никакой печерский суд и ЕСПЧ ему не были помехой. Поскольку выполнял важнейший заказ масонов (с).
+500
И времени это у него заняло совсем на 5 лет.
... интересно, почему народ не бурлил на тему: "Мы хотим жить хорошо прямо послезавтра?"
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:28
Шнобельщик
Вы подменили предмет, по которому были разногласия.
Их два:
1. Ваша ошибка - подсчет только прямого ущерба (*уворованного*)
2. Роль, значение, влияние коррупции в Украине.
Ваша отсебятинная цифра с потолка (10 млрд, 7%) - мною никогда не отрицалась категорически. Только в плане сомнения, приводились аргументы, показывающие, что она очень вероятно скорее всего гораздо выше.
Поэтому я и не давал никогда (даже когда настойчиво требовали конкретную цифру), а ссылался на Лагард, тоже считающей делать выводы без конкретной цифры суммарного ущерба.
То есть сама цифра суммарная не была одним из ключевых предметов спора. Ключевым был вывод с потолка (даже пусть исходящий из 7%)
З.Ы. шнобельщик, как обычно - якобы факт и вывод с потолка. Только в данном случае и факт (7%) с потолка))
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:31
Старикан
Поляки не опирались на силовые диктаторские методы.
Слова Бальцеровича о если не провели реформы быстро, то ...
Помните?
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:38
Сорр, кажется, ошибся, не Бальцерович, а Бендукидзе говорил о первых двух годах на реформы.
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