detroytred написав:

budivelnik написав: 3 Якщо хай про корупцію займає 90% всіх лозунгів - то чи не збочення це? чи не відволікання уваги ?

Якщо збочення і відволікання - то кому це вигідно?

Якщо вигідно ворогам - то як називаються ті хто постійно піднімає і педалює ці теми ?



Шановні - тепер розумієте суть моєї поведінки до треуголкіна?

Мене не хвилюють його особисті вподобання - мене хвилює те , що він відволікає Вашу увагу від проблем які становлять 98% Ваших доходів і змушує постійно обговорювати проблему вирішення якої максимум покращить Ваше життя всього на 2%

при чому приведені ним цитати світових лідерів чітко показують що він сам це розуміє 3 Якщо хай про корупцію займає 90% всіх лозунгів - то чи не збочення це? чи не відволікання уваги ?Якщо збочення і відволікання - то кому це вигідно?Якщо вигідно ворогам - то як називаються ті хто постійно піднімає і педалює ці теми ?Шановні - тепер розумієте суть моєї поведінки до треуголкіна?Мене не хвилюють його особисті вподобання - мене хвилює те , що він відволікає Вашу увагу від проблем які становлять 98% Ваших доходів і змушує постійно обговорюватипри чому приведені ним цитати світових лідерівщо він сам це розуміє

«Ежегодно мир теряет от взяточничества, которое является лишь одним из проявлений коррупции , от $1,5 до $2 трлн, а это около 2% мирового ВВП. Эти потери – лишь верхушка айсберга , долгосрочное влияние – ГОРАЗДО БОЛЬШЕ

Якщо, якщо, якщо (допущения с потолка) и вывод на основе этих якщоВерх демагогии.Нет лозунгов. Нет 90% именно о коррупции. Есть 90% -- на опровержение лжи и тупых нададок шнобельщика, в которых и заключается суть его повединки (генерить в адрес оппонента искаженные его мнения, клевету о замполитах, москалях, грошах и т.п.).Ещё и прикрывать всю эту чушь хвилюванням за форумчан))З.Ы. Для тупых ещё раз цитата Лагард:Только уже с выделением цветом того, что 2% - это только на взятки, которые, в свою очередь, лишь одно из проявлений коррупции. И это лишь верхушка айсберга. Долгосрочное влияние - гораздо больше. Вот что чётко показывает цитата.Может он по буквам выделенным и подчеркнутым сможет понять, что просто увидеть 2% и приткнуть их, как самому захотелось к своим цифрам, мало, нужно ещё осознать к чему они относятся.