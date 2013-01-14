Додано: Вів 18 гру, 2018 17:29

Но у цифры 75% есть логическое обоснование.Не голословие от шнобельщика2%, а действительно логическое:* В 2011 году центральная и местная власть, бюджетные организации и госкомпании заключили контракты на закупку товаров и услуг на 483 млрд гривен. А в 2012-м – уже на 622 млрд гривен (в рамках тендеров и без них), сообщает Государственный комитет статистики. Но из «законтрактованной» в прошлом году суммы оплачено лишь 263,1 млрд гривен, то есть всего 42%.*То есть госзакупки по факту - около 260 млрд.75% - 195 млрд.Нот если учесть, что:* Проблеме – не первый год. В 2011 году статистика проплат также была невелика – 47%. Но тогда к середине января долги перед участниками, в основном, погасили. *То есть 2011 закупки на 483 млрд., то 75% ещё больше, но цифра 150 млрд. украденного - уже лишь треть.Короче, кто ошибся (СБУ с 75%, Петренко со 150 млрд.) трудно сказать, поэтому я и говорил, что цифры в сети относительно ключевого вопроса - не главное.З.Ы. опять шнобельщик2% увел в сторону предметы разногласий...