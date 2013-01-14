Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Стало известно, сколько Украина теряет из-за коррупции 12.12.2018 Украина заняла 130-е место среди 176 стран в рейтинге восприятия коррупции, составленном Transparency International. За год страна поднялась на одну позицию благодаря работе антикоррупционных органов и реформированию госзакупок, говорится в сюжете «24 канала».
За последние пять лет мз-за коррупции Украина не получила $4,2 млрд. Так, из-за неэффективного управления и недостаточного верховенства права государство недополучило $70 миллиардов. Именно в такую сумму обходится полное содержание Вооруженных сил Украины за 15 лет.
В то же время «теневой» рынок труда отбирает у Украины ежегодно $6 млрд, что соответствует четырехкратному повышению зарплат всем учителям или восьмикратному увеличению помощи при рождении ребенка.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy Цифр по коррупции в сети много.. Начиная с министра Петренко о 150 млрд. грн. в год (при курсе 8 ) только на госзакупках. Шнобельщик ведь взял времена янука.
По данным СБУ, около 75% государственных ассигнований, которые выделялись на государственные закупки, использовались с нарушениями. Эти деньги просто разворовывались. Речь идет о 150 млрд грн в год", — сообщил Петренко.
Я в общей оценке (то есть выводе о влиянии на общество-государство. не о суммарной цифре, а именно о влиянии) придерживаюсь мнения специалистов. (большая она или маленькая - сложно оценить. Оценивают влияние.) Байдена, Лагард... Они указали чётко.
budivelnik написав:3 Якщо хай про корупцію займає 90% всіх лозунгів - то чи не збочення це? чи не відволікання уваги ? Якщо збочення і відволікання - то кому це вигідно? Якщо вигідно ворогам - то як називаються ті хто постійно піднімає і педалює ці теми ?
Шановні - тепер розумієте суть моєї поведінки до треуголкіна? Мене не хвилюють його особисті вподобання - мене хвилює те , що він відволікає Вашу увагу від проблем які становлять 98% Ваших доходів і змушує постійно обговорювати проблему вирішення якої максимум покращить Ваше життя всього на 2% при чому приведені ним цитати світових лідерів чітко показують що він сам це розуміє
Якщо, якщо, якщо (допущения с потолка) и вывод на основе этих якщо Верх демагогии.
Нет лозунгов. Нет 90% именно о коррупции. Есть 90% -- на опровержение лжи и тупых нададок шнобельщика, в которых и заключается суть его повединки (генерить в адрес оппонента искаженные его мнения, клевету о замполитах, москалях, грошах и т.п.).
Ещё и прикрывать всю эту чушь хвилюванням за форумчан))
З.Ы. Для тупых ещё раз цитата Лагард:
«Ежегодно мир теряет от взяточничества, которое является лишь одним из проявлений коррупции, от $1,5 до $2 трлн, а это около 2% мирового ВВП. Эти потери – лишь верхушка айсберга, долгосрочное влияние – ГОРАЗДО БОЛЬШЕ
Только уже с выделением цветом того, что 2% - это только на взятки, которые, в свою очередь, лишь одно из проявлений коррупции. И это лишь верхушка айсберга. Долгосрочное влияние - гораздо больше. Вот что чётко показывает цитата.
Может он по буквам выделенным и подчеркнутым сможет понять, что просто увидеть 2% и приткнуть их, как самому захотелось к своим цифрам, мало, нужно ещё осознать к чему они относятся.
Навіщо бувшим замполітам логіка? Логіку їм заміняє вказівний папірчик(методичка) від вищестоячого керівництва.. А от була би в них логіка- вони б швиденько заткнулись розуміючи що виглядають повними і.... 1 Якщо людина заявляє що від одного з різновидів корупціх світ губить до 2% ВВП- чи логічно припустити що від інших проявів корупції збитки менші від озвученої цифри ? Як для логічно мислячої істоти - логічно і очевидно Для працюючого по методичках - ні , бо власної думки в нього не має 2 Якщо є цифровий ряд і кожна наступна цифра в цьому ряді менша від попередньої в 1.5 рази - то чи досягне факторіал цього ряду, який починається з 2 і довжина ряду наприклад 10 значень - величини 7 ? Ні не досягне - а значить цифра Будівельника в 7% втрат явно перевищена над реальною цифрою втрат якщо за основу прийняти слова директорки МВФ 3 Я впевнений що у випадку коли втрати людей бізнесу від а - корупції - менші 5% б - ставок по кредитам - 24% в - ставок по податкам - 40% то основні зусилля повинні бути спрямовані на а - зменшення оподаткування - 70% зусиль б - зменшення розмірів кредитів - 25% зусиль в - зменшення корупції - 5% зусиль
Але пенсіонерам з методичками-розуміння що такий розподіл зусиль набагато швидше підніме рівень життя населення - не доступно, бо для того щоб щось зрозуміти потрібно а - хотіти це зрозуміти б - мати чим розуміти
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Тепер про явні протиріччя і підтасовки З одного боку заявки Лагард про 2% З другого боку ссилочка на СБУ по 75% втрат... Насправді все простіше Для СБУ кома на папірці поставлена не в тому місці - є порушенням , хоча в реалі ні до яких збитків це перенесення коми не привело, тому Фразу про те що 150 млрд втрачено треба читатиближче до реалій, а саме В документах на 150 млрд знайдені порушення- які привел и до втрат ( а тут вже Лагард) в 3 млрд...
Чи тут є ті хто вірить що можна вкрасти 75% з 150 млрд ?
Ще раз нагадаю свої попередні тези а - 30 процентів економіки в тіні у випадку виведення з тіні не покращать життя населення на 30% , а покращить життя бюджетників на 5% з одночасною втратою виробниками 7%
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Но у цифры 75% есть логическое обоснование. Не голословие от шнобельщика2%, а действительно логическое:
* В 2011 году центральная и местная власть, бюджетные организации и госкомпании заключили контракты на закупку товаров и услуг на 483 млрд гривен. А в 2012-м – уже на 622 млрд гривен (в рамках тендеров и без них), сообщает Государственный комитет статистики. Но из «законтрактованной» в прошлом году суммы оплачено лишь 263,1 млрд гривен, то есть всего 42%.*
То есть госзакупки по факту - около 260 млрд. 75% - 195 млрд.
Нот если учесть, что: * Проблеме – не первый год. В 2011 году статистика проплат также была невелика – 47%. Но тогда к середине января долги перед участниками, в основном, погасили. * То есть 2011 закупки на 483 млрд., то 75% ещё больше, но цифра 150 млрд. украденного - уже лишь треть.
Короче, кто ошибся (СБУ с 75%, Петренко со 150 млрд.) трудно сказать, поэтому я и говорил, что цифры в сети относительно ключевого вопроса - не главное.
З.Ы. опять шнобельщик2% увел в сторону предметы разногласий...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
* Даже Петр Андреев, глава Государственной финансовой инспекции, признает потери бюджета в этой сфере - на уровне 1,25 млрд долл.*
На деле, по словам Владимира Дубровского, ведущего эксперта аналитического центра CASE Украина, различные злоупотребления и откаты в сфере госзакупок порой составляют 20-30% и даже 50%. То есть в прошлом году приблизительно 4-7 млрд долл, или около 10-15% всего госбюджета, могли стать "коррупционным налогом" - деньгами, которые чиновники положили в свой карман.*