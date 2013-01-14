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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4106410741084109>
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:49

detroytred
Здесь обоснованны сами цифры:
https://skelet-info.org/stalo-izvestno- ... korrupcii/
Стало известно, сколько Украина теряет из-за коррупции
12.12.2018
Украина заняла 130-е место среди 176 стран в рейтинге восприятия коррупции, составленном Transparency International. За год страна поднялась на одну позицию благодаря работе антикоррупционных органов и реформированию госзакупок, говорится в сюжете «24 канала».

За последние пять лет мз-за коррупции Украина не получила $4,2 млрд. Так, из-за неэффективного управления и недостаточного верховенства права государство недополучило $70 миллиардов. Именно в такую сумму обходится полное содержание Вооруженных сил Украины за 15 лет.

В то же время «теневой» рынок труда отбирает у Украины ежегодно $6 млрд, что соответствует четырехкратному повышению зарплат всем учителям или восьмикратному увеличению помощи при рождении ребенка.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:52

https://vchasnoua.com/donbass/58919-ubi ... mariupolya
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 15:56

Kudrjavuy
Цифр по коррупции в сети много..
Начиная с министра Петренко о 150 млрд. грн. в год (при курсе 8 ) только на госзакупках. Шнобельщик ведь взял времена янука.
По данным СБУ, около 75% государственных ассигнований, которые выделялись на государственные закупки, использовались с нарушениями. Эти деньги просто разворовывались. Речь идет о 150 млрд грн в год", — сообщил Петренко.

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -s-277517/
Есть за нынешнее время по таможне и т.д.
может есть по бурштыну и т.д.

Ключевым с моей стороны было другое.

Я в общей оценке (то есть выводе о влиянии на общество-государство. не о суммарной цифре, а именно о влиянии) придерживаюсь мнения специалистов. (большая она или маленькая - сложно оценить. Оценивают влияние.)
Байдена, Лагард...
Они указали чётко.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:44

  detroytred написав:
  budivelnik написав:3 Якщо хай про корупцію займає 90% всіх лозунгів - то чи не збочення це? чи не відволікання уваги ?
Якщо збочення і відволікання - то кому це вигідно?
Якщо вигідно ворогам - то як називаються ті хто постійно піднімає і педалює ці теми ?

Шановні - тепер розумієте суть моєї поведінки до треуголкіна?
Мене не хвилюють його особисті вподобання - мене хвилює те , що він відволікає Вашу увагу від проблем які становлять 98% Ваших доходів і змушує постійно обговорювати проблему вирішення якої максимум покращить Ваше життя всього на 2%
при чому приведені ним цитати світових лідерів чітко показують що він сам це розуміє

Якщо, якщо, якщо (допущения с потолка) и вывод на основе этих якщо :lol:
Верх демагогии.

Нет лозунгов. Нет 90% именно о коррупции. Есть 90% -- на опровержение лжи и тупых нададок шнобельщика, в которых и заключается суть его повединки (генерить в адрес оппонента искаженные его мнения, клевету о замполитах, москалях, грошах и т.п.).

Ещё и прикрывать всю эту чушь хвилюванням за форумчан))

З.Ы. Для тупых ещё раз цитата Лагард:
«Ежегодно мир теряет от взяточничества, которое является лишь одним из проявлений коррупции, от $1,5 до $2 трлн, а это около 2% мирового ВВП. Эти потери – лишь верхушка айсберга, долгосрочное влияние – ГОРАЗДО БОЛЬШЕ

Только уже с выделением цветом того, что 2% - это только на взятки, которые, в свою очередь, лишь одно из проявлений коррупции. И это лишь верхушка айсберга. Долгосрочное влияние - гораздо больше. Вот что чётко показывает цитата.

Может он по буквам выделенным и подчеркнутым сможет понять, что просто увидеть 2% и приткнуть их, как самому захотелось к своим цифрам, мало, нужно ещё осознать к чему они относятся.
Навіщо бувшим замполітам логіка?
Логіку їм заміняє вказівний папірчик(методичка) від вищестоячого керівництва..
А от була би в них логіка- вони б швиденько заткнулись розуміючи що виглядають повними і....
1 Якщо людина заявляє що від одного з різновидів корупціх світ губить до 2% ВВП- чи логічно припустити що від інших проявів корупції збитки менші від озвученої цифри ?
Як для логічно мислячої істоти - логічно і очевидно
Для працюючого по методичках - ні , бо власної думки в нього не має
2 Якщо є цифровий ряд і кожна наступна цифра в цьому ряді менша від попередньої в 1.5 рази - то чи досягне факторіал цього ряду, який починається з 2 і довжина ряду наприклад 10 значень - величини 7 ?
Ні не досягне - а значить цифра Будівельника в 7% втрат явно перевищена над реальною цифрою втрат якщо за основу прийняти слова директорки МВФ
3 Я впевнений що у випадку коли втрати людей бізнесу від
а - корупції - менші 5%
б - ставок по кредитам - 24%
в - ставок по податкам - 40%
то основні зусилля повинні бути спрямовані на
а - зменшення оподаткування - 70% зусиль
б - зменшення розмірів кредитів - 25% зусиль
в - зменшення корупції - 5% зусиль

Але пенсіонерам з методичками-розуміння що такий розподіл зусиль набагато швидше підніме рівень життя населення - не доступно, бо для того щоб щось зрозуміти потрібно
а - хотіти це зрозуміти
б - мати чим розуміти
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:50

Тепер про явні протиріччя і підтасовки
З одного боку заявки Лагард про 2%
З другого боку ссилочка на СБУ по 75% втрат...
Насправді все простіше
Для СБУ кома на папірці поставлена не в тому місці - є порушенням , хоча в реалі ні до яких збитків це перенесення коми не привело, тому
Фразу про те що 150 млрд втрачено треба читатиближче до реалій, а саме
В документах на 150 млрд знайдені порушення- які привел и до втрат ( а тут вже Лагард) в 3 млрд...

Чи тут є ті хто вірить що можна вкрасти 75% з 150 млрд ?

Ще раз нагадаю свої попередні тези
а - 30 процентів економіки в тіні у випадку виведення з тіні не покращать життя населення на 30% , а покращить життя бюджетників на 5% з одночасною втратою виробниками 7%
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 16:59

Нееее))
Шнобельщик2% и по буквам цвету подчеркиванию не в силах понимать чётко высказанного мнения.

Чётко высказано - это верхушка айсберга. 2% - Верхушка, айсберга.

И опять *по-дебильному* прибегает к усилению аргументации папирчиками, замполитами и т.п.

З.Ы. шнобельщик2%, все умеют читать и понимать чётко высказанное мнение Лагард.
Ваши допущения с потолка *якщо* и шнобельная логика явно неуместны.

Но шнобельщик2% голословно предполагает))), что остальные виды коррупции ...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:13

Глупый шнобельщик2% не заметил мою фразу -- *цифр по коррупции в сети много...*.


Они разные!
Поэтому я и давал, несмотря на глупые просьбы, суммарной цифры.

Насчёт цифр Петренко - все претензии к нему.
Что и как он считал.
Но там была и такая фраза:
* злоупотребление в тендерах по госзакупкам вело к сокращению ВВП страны на 6-7%.*.
Куда уж четче-то))
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:29

Но у цифры 75% есть логическое обоснование.
Не голословие от шнобельщика2%, а действительно логическое:

* В 2011 году центральная и местная власть, бюджетные организации и госкомпании заключили контракты на закупку товаров и услуг на 483 млрд гривен. А в 2012-м – уже на 622 млрд гривен (в рамках тендеров и без них), сообщает Государственный комитет статистики. Но из «законтрактованной» в прошлом году суммы оплачено лишь 263,1 млрд гривен, то есть всего 42%.*

http://forbes.net.ua/nation/1347672-gos ... lrd-griven

То есть госзакупки по факту - около 260 млрд.
75% - 195 млрд.

Нот если учесть, что:
* Проблеме – не первый год. В 2011 году статистика проплат также была невелика – 47%. Но тогда к середине января долги перед участниками, в основном, погасили. *
То есть 2011 закупки на 483 млрд., то 75% ещё больше, но цифра 150 млрд. украденного - уже лишь треть.

Короче, кто ошибся (СБУ с 75%, Петренко со 150 млрд.) трудно сказать, поэтому я и говорил, что цифры в сети относительно ключевого вопроса - не главное.

З.Ы. опять шнобельщик2% увел в сторону предметы разногласий...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:40

  detroytred написав:Ключевым с моей стороны было другое.

Они указали чётко.

Извинте, размер не позволяет обозреть всё: открывайте картинку отдельно.
Это как раз результат и показатель. Почему все вынуждены бежать.
https://fraza.ua/blog/274601-ukraina-mo ... karty-mira
Зображення
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:47

* Даже Петр Андреев, глава Государственной финансовой инспекции, признает потери бюджета в этой сфере - на уровне 1,25 млрд долл.*



На деле, по словам Владимира Дубровского, ведущего эксперта аналитического центра CASE Украина, различные злоупотребления и откаты в сфере госзакупок порой составляют 20-30% и даже 50%. То есть в прошлом году приблизительно 4-7 млрд долл, или около 10-15% всего госбюджета, могли стать "коррупционным налогом" - деньгами, которые чиновники положили в свой карман.*


https://ru.tsn.ua/groshi/chinovniki-otm ... v-god.html

Это только чиновники в свой карман...
А сколько украли исполнители...

З.Ы. поэтому и говорю - цифр много, но не о них была речь.
А о влиянии.
detroytred
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