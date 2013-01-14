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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4106410741084109
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:56

Почему ошибочна шнобельная математика в лоб?

Потому что по ней и транш МВФ - это всего лишь какой-то 1 млрд. И всё))
Но на деле-то влияние на порядки больше.

Поэтому Байден и Лагард, а не шнобелевщина с - каждый из присутних мог бы...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:00

Тут я на более интересное, чем глупости шнобельщика2%, наткнулся:
https://www.dialog.ua/ukraine/167223_1545042735

Оказывается всё сделанное рфией - это для более комфортного нашего состояния!)))


Логика шнобельная прослеживается. Искажение до абсурда.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:40

Цифры)) от генпрокуроров. Двух))
И это только янек и его команда, а сколько коррупционеров вне команды..
И это только прямой ущерб.

https://m.gazeta.ua/ru/articles/politic ... neg/767734

Но ведь можно по-шнобельному *предположить* и упереться рогом))

Озвучивают разное ... поэтому дело не в цифре, а в значении, влиянии.

З.Ы. и такое есть:
* Они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно $100 млн кэшем. *
7 групп..

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ha-330694/
Только с Днепровской обл. 1,2 млрд. кешем в год одно крыло...
detroytred
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  #<1 ... 4106410741084109
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