Почему ошибочна шнобельная математика в лоб?
Потому что по ней и транш МВФ - это всего лишь какой-то 1 млрд. И всё))
Но на деле-то влияние на порядки больше.
Поэтому Байден и Лагард, а не шнобелевщина с - каждый из присутних мог бы...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:56
Почему ошибочна шнобельная математика в лоб?
Потому что по ней и транш МВФ - это всего лишь какой-то 1 млрд. И всё))
Но на деле-то влияние на порядки больше.
Поэтому Байден и Лагард, а не шнобелевщина с - каждый из присутних мог бы...
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:00
Тут я на более интересное, чем глупости шнобельщика2%, наткнулся:
Оказывается всё сделанное рфией - это для более комфортного нашего состояния!)))
Логика шнобельная прослеживается. Искажение до абсурда.
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:40
Цифры)) от генпрокуроров. Двух))
И это только янек и его команда, а сколько коррупционеров вне команды..
И это только прямой ущерб.
Но ведь можно по-шнобельному *предположить* и упереться рогом))
Озвучивают разное ... поэтому дело не в цифре, а в значении, влиянии.
З.Ы. и такое есть:
* Они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно $100 млн кэшем. *
7 групп..
Только с Днепровской обл. 1,2 млрд. кешем в год одно крыло...
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