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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4107410841094110>
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:56

Почему ошибочна шнобельная математика в лоб?

Потому что по ней и транш МВФ - это всего лишь какой-то 1 млрд. И всё))
Но на деле-то влияние на порядки больше.

Поэтому Байден и Лагард, а не шнобелевщина с - каждый из присутних мог бы...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:00

Тут я на более интересное, чем глупости шнобельщика2%, наткнулся:
https://www.dialog.ua/ukraine/167223_1545042735

Оказывается всё сделанное рфией - это для более комфортного нашего состояния!)))


Логика шнобельная прослеживается. Искажение до абсурда.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:40

Цифры)) от генпрокуроров. Двух))
И это только янек и его команда, а сколько коррупционеров вне команды..
И это только прямой ущерб.

https://m.gazeta.ua/ru/articles/politic ... neg/767734

Но ведь можно по-шнобельному *предположить* и упереться рогом))

Озвучивают разное ... поэтому дело не в цифре, а в значении, влиянии.

З.Ы. и такое есть:
* Они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно $100 млн кэшем. *
7 групп..

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... ha-330694/
Только с Днепровской обл. 1,2 млрд. кешем в год одно крыло...
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:09

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Kudrjavuy написав:открывайте картинку отдельно.
Это как раз результат и показатель.

Вообще-то на оффсайте "Публичного аудита" немного другие цифры - http://publicaudit.com.ua/reports-on-au ... romajdanu/

С оффсайта ДКС:
Виконання державного бюджету України за доходами, находження до місцевих бюджетів та ЄСВ

станом на 18.12.2018

https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/2018-7

У грудні 2018 року
...

https://www.treasury.gov.ua/storage/app ... 33661.xlsx
По всем пунктам провал, который до конца месяца не восполнить.

Сравнение ЕКС 2018 и 2017 и помесячно, и в целом, явно не в пользу нынешнего года.
Зображення
https://index.minfin.com.ua/finance/ekr/

А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! (с)
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:36

Продовжимо
Приклад з сумами в мільярди...
Прийняті сьогоднішеьою владою рішення про не випуск аліментщиків за кордон . тільки в цьому році збільшив суми виплат аліментів з 2 до 4 млрд грн....
Хтось чув широку кампанію по цьому питанню ?
Ніхто... , а для матерів цих 2 млрд ой як не зайві...

Тому
Якщо високопосадовці типу Лагард говорять про 2% втрат світової економіки--- то це говорить про 2% , а не про 75%
А те що деякі неадеквати ( проплачені чи по покликанню) розганяють хай по цьому питанню - так це тому що вони хочуть жити так і там де жили 30 років тому. тобто в совку . а філією совка на сьогоднішній день є педерація з пуйлом, тому
Проголосивши метою боротьбу з корупцією і не отримавши результатів у вигляді покращення життя ( а які результати можна отримати якщо на боротьбу витратиться більше ніж отримається) дуже легко звинуватити існуючу владу у відсутності результатів і плавно перекласти на неї звання даху для корупціонерів..
Все- ідеально-красиво-ефективно...

Тільки в мене запитання
Чи хочуть тутешні читачі з дописувачами завтра опинитись в совку...
Якщо не хочуть - то чи розуміють вони що заклики на боротьбу з вітряними млинами - не приведуть до результату...

Одне мене тільки дивує
Те що різні шляшки/коси/вілкули/бойки/рабіновичі - кричать на кожному кроці про корупцію - мені зрозуміло
Мені не зрозуміло , чому я тут один віддуваюсь за всю владу . яка набагато краще від мене і з реальними цифрами може показати шкоду від корупції+основних вигодонабувачів...
Я наприкла впевнений що основним вигодонабувачем корупційних дій посадовців НБУ часів бандюковича по штучному стримуванні курсу доллара - є мешканці України які внаслідок заниженого курсу змогли купити дешевше імпортні товари..
Тобто бандюкович тримав курс щоб друкувати гривню і за неї купити більшедоларів по 8
населення в той самий час купувало імпортні авто, телевізори і так далі
Тому можна легко порівняти суму споживчого імпорту за 2010-2013 і суму в 3-5 млрд доларів вкрадених бандюковичем з командою.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:54

Генерации искажений (уже к 2% приплел 75%) , глупых связей (тут уже и совок, и путин, и вилкулы-рабиновичи) нет конца.

Шнобельщик2% решил прикрыть свои глупые ошибки винегретом...

За всю владу виддуваюсь
Хвилювання за читачив)))))

З.Ы. это площадка для обмена мнениями. Форум..
К чему эти совковые апеллирования к общественности непонятно..

Кстати, очередной конгениальный вывод очередной: обсуждение вопроса коррупции - это * деякі неадеквати ( проплачені чи по покликанню) розганяють хай по цьому питанню - так це тому що вони хочуть жити так і там де жили 30 років тому. тобто в совку . а філією совка на сьогоднішній день є педерація з пуйлом, тому*.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:58

  budivelnik написав:Продовжимо
Приклад з сумами в мільярди...
Прийняті сьогоднішеьою владою рішення про не випуск аліментщиків за кордон . тільки в цьому році збільшив суми виплат аліментів з 2 до 4 млрд грн....
Хтось чув широку кампанію по цьому питанню ?
Ніхто... , а для матерів цих 2 млрд ой як не зайві...

Тому
Якщо високопосадовці типу Лагард говорять про 2% втрат світової економіки--- то це говорить про 2% , а не про 75%
А те що деякі неадеквати ( проплачені чи по покликанню) розганяють хай по цьому питанню - так це тому що вони хочуть жити так і там де жили 30 років тому. тобто в совку . а філією совка на сьогоднішній день є педерація з пуйлом, тому
Проголосивши метою боротьбу з корупцією і не отримавши результатів у вигляді покращення життя ( а які результати можна отримати якщо на боротьбу витратиться більше ніж отримається) дуже легко звинуватити існуючу владу у відсутності результатів і плавно перекласти на неї звання даху для корупціонерів..
Все- ідеально-красиво-ефективно...

Тільки в мене запитання
Чи хочуть тутешні читачі з дописувачами завтра опинитись в совку...
Якщо не хочуть - то чи розуміють вони що заклики на боротьбу з вітряними млинами - не приведуть до результату...

Одне мене тільки дивує
Те що різні шляшки/коси/вілкули/бойки/рабіновичі - кричать на кожному кроці про корупцію - мені зрозуміло
Мені не зрозуміло , чому я тут один віддуваюсь за всю владу . яка набагато краще від мене і з реальними цифрами може показати шкоду від корупції+основних вигодонабувачів...
Я наприкла впевнений що основним вигодонабувачем корупційних дій посадовців НБУ часів бандюковича по штучному стримуванні курсу доллара - є мешканці України які внаслідок заниженого курсу змогли купити дешевше імпортні товари..
Тобто бандюкович тримав курс щоб друкувати гривню і за неї купити більшедоларів по 8
населення в той самий час купувало імпортні авто, телевізори і так далі
Тому можна легко порівняти суму споживчого імпорту за 2010-2013 і суму в 3-5 млрд доларів вкрадених бандюковичем з командою.


Тобто бандюкович тримав курс щоб друкувати гривню і за неї купити більшедоларів по 8
населення в той самий час купувало імпортні авто, телевізори і так далі


пистец .....
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:59

  detroytred написав:Старикан
Поляки не опирались на силовые диктаторские методы.

Во-первых, поляки - не постсовок, во вторых, вы сами же писали о роли Германии.

Бендукидзе говорил о важности провести реформы в первые два года.

У нас нет Кахи. У нас рла, бени и рассеяне всех видов.

Без поддержки Кахи где бы был тот Михо?
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:11

  yanyura написав:Вообще-то на оффсайте "Публичного аудита" немного другие цифры -
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! (с)

Гольдарб - дружок Мураева и завсегдатай NewsOne.
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:16

Байден тоже 30 лет жил в совку?))

Вот представитель власти заявляет о приоритете:
https://www.dw.com/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B ... a-18212922

Хармс называет большим вызовом:
https://www.dw.com/ru/%D0%B7%D0%B0%D0%B ... a-18212922

Коррупция - сильный союзник боевиков, террористов и интервентов!!!
А шнобельщик2% умаляет ее значение...
detroytred
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