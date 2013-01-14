Почему ошибочна шнобельная математика в лоб?
Потому что по ней и транш МВФ - это всего лишь какой-то 1 млрд. И всё))
Но на деле-то влияние на порядки больше.
Поэтому Байден и Лагард, а не шнобелевщина с - каждый из присутних мог бы...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:56
Почему ошибочна шнобельная математика в лоб?
Потому что по ней и транш МВФ - это всего лишь какой-то 1 млрд. И всё))
Но на деле-то влияние на порядки больше.
Поэтому Байден и Лагард, а не шнобелевщина с - каждый из присутних мог бы...
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:00
Тут я на более интересное, чем глупости шнобельщика2%, наткнулся:
Оказывается всё сделанное рфией - это для более комфортного нашего состояния!)))
Логика шнобельная прослеживается. Искажение до абсурда.
Додано: Вів 18 гру, 2018 18:40
Цифры)) от генпрокуроров. Двух))
И это только янек и его команда, а сколько коррупционеров вне команды..
И это только прямой ущерб.
Но ведь можно по-шнобельному *предположить* и упереться рогом))
Озвучивают разное ... поэтому дело не в цифре, а в значении, влиянии.
З.Ы. и такое есть:
* Они только с Днепропетровской области каждый месяц взимали примерно $100 млн кэшем. *
7 групп..
Только с Днепровской обл. 1,2 млрд. кешем в год одно крыло...
Додано: Вів 18 гру, 2018 22:09
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Вообще-то на оффсайте "Публичного аудита" немного другие цифры -
С оффсайта ДКС:
По всем пунктам провал, который до конца месяца не восполнить.
Сравнение ЕКС 2018 и 2017 и помесячно, и в целом, явно не в пользу нынешнего года.
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! (с)
Додано: Вів 18 гру, 2018 22:36
Продовжимо
Приклад з сумами в мільярди...
Прийняті сьогоднішеьою владою рішення про не випуск аліментщиків за кордон . тільки в цьому році збільшив суми виплат аліментів з 2 до 4 млрд грн....
Хтось чув широку кампанію по цьому питанню ?
Ніхто... , а для матерів цих 2 млрд ой як не зайві...
Тому
Якщо високопосадовці типу Лагард говорять про 2% втрат світової економіки--- то це говорить про 2% , а не про 75%
А те що деякі неадеквати ( проплачені чи по покликанню) розганяють хай по цьому питанню - так це тому що вони хочуть жити так і там де жили 30 років тому. тобто в совку . а філією совка на сьогоднішній день є педерація з пуйлом, тому
Проголосивши метою боротьбу з корупцією і не отримавши результатів у вигляді покращення життя ( а які результати можна отримати якщо на боротьбу витратиться більше ніж отримається) дуже легко звинуватити існуючу владу у відсутності результатів і плавно перекласти на неї звання даху для корупціонерів..
Все- ідеально-красиво-ефективно...
Тільки в мене запитання
Чи хочуть тутешні читачі з дописувачами завтра опинитись в совку...
Якщо не хочуть - то чи розуміють вони що заклики на боротьбу з вітряними млинами - не приведуть до результату...
Одне мене тільки дивує
Те що різні шляшки/коси/вілкули/бойки/рабіновичі - кричать на кожному кроці про корупцію - мені зрозуміло
Мені не зрозуміло , чому я тут один віддуваюсь за всю владу . яка набагато краще від мене і з реальними цифрами може показати шкоду від корупції+основних вигодонабувачів...
Я наприкла впевнений що основним вигодонабувачем корупційних дій посадовців НБУ часів бандюковича по штучному стримуванні курсу доллара - є мешканці України які внаслідок заниженого курсу змогли купити дешевше імпортні товари..
Тобто бандюкович тримав курс щоб друкувати гривню і за неї купити більшедоларів по 8
населення в той самий час купувало імпортні авто, телевізори і так далі
Тому можна легко порівняти суму споживчого імпорту за 2010-2013 і суму в 3-5 млрд доларів вкрадених бандюковичем з командою.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Вів 18 гру, 2018 22:54
Генерации искажений (уже к 2% приплел 75%) , глупых связей (тут уже и совок, и путин, и вилкулы-рабиновичи) нет конца.
Шнобельщик2% решил прикрыть свои глупые ошибки винегретом...
За всю владу виддуваюсь
Хвилювання за читачив)))))
З.Ы. это площадка для обмена мнениями. Форум..
К чему эти совковые апеллирования к общественности непонятно..
Кстати, очередной конгениальный вывод очередной: обсуждение вопроса коррупции - это * деякі неадеквати ( проплачені чи по покликанню) розганяють хай по цьому питанню - так це тому що вони хочуть жити так і там де жили 30 років тому. тобто в совку . а філією совка на сьогоднішній день є педерація з пуйлом, тому*.
Додано: Вів 18 гру, 2018 22:58
пистец .....
Додано: Вів 18 гру, 2018 22:59
Во-первых, поляки - не постсовок, во вторых, вы сами же писали о роли Германии.
У нас нет Кахи. У нас рла, бени и рассеяне всех видов.
Без поддержки Кахи где бы был тот Михо?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:11
Гольдарб - дружок Мураева и завсегдатай NewsOne.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:16
Байден тоже 30 лет жил в совку?))
Вот представитель власти заявляет о приоритете:
Хармс называет большим вызовом:
Коррупция - сильный союзник боевиков, террористов и интервентов!!!
А шнобельщик2% умаляет ее значение...
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