Старикан
Наши власти не идут навстречу Западу (в плане своей работы), так как шла Польша Германии. Поэтому такая слабая помощь-влияние от Запада.
Каху я привёл к упомянутой скорости реформ.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:22
Старикан
Наши власти не идут навстречу Западу (в плане своей работы), так как шла Польша Германии. Поэтому такая слабая помощь-влияние от Запада.
Каху я привёл к упомянутой скорости реформ.
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:28
Юрий91
Население должно было отказаться от импорта)))
Шнобельщик2% путает коррупционные действия можновладцив (янука и Ко, удержание курса для обогащения конвертацией по 8. решение же ведь они принимали) и законные действия населения.
Подменив предмет - выгодополучательством.
Банальная подмене понятий.
Додано: Вів 18 гру, 2018 23:38
Старикан
Я целиком согласен, что Польша в лучшем положении, чем Украина.
Но это указывает на то, что нашим властям нужно быть ещё лучше (иметь ещё большее желание к реформам), чем польским. Если заявляют такие же цели.
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