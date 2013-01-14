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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4107410841094110
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:22

Старикан
Наши власти не идут навстречу Западу (в плане своей работы), так как шла Польша Германии. Поэтому такая слабая помощь-влияние от Запада.

Каху я привёл к упомянутой скорости реформ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:28

Юрий91
Население должно было отказаться от импорта)))

Шнобельщик2% путает коррупционные действия можновладцив (янука и Ко, удержание курса для обогащения конвертацией по 8. решение же ведь они принимали) и законные действия населения.
Подменив предмет - выгодополучательством.
Банальная подмене понятий.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:38

Старикан
Я целиком согласен, что Польша в лучшем положении, чем Украина.
Но это указывает на то, что нашим властям нужно быть ещё лучше (иметь ещё большее желание к реформам), чем польским. Если заявляют такие же цели.
detroytred
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  #<1 ... 4107410841094110
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