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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4107410841094110
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:22

Старикан
Наши власти не идут навстречу Западу (в плане своей работы), так как шла Польша Германии. Поэтому такая слабая помощь-влияние от Запада.

Каху я привёл к упомянутой скорости реформ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:28

Юрий91
Население должно было отказаться от импорта)))

Шнобельщик2% путает коррупционные действия можновладцив (янука и Ко, удержание курса для обогащения конвертацией по 8. решение же ведь они принимали) и законные действия населения.
Подменив предмет - выгодополучательством.
Банальная подмене понятий.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:38

Старикан
Я целиком согласен, что Польша в лучшем положении, чем Украина.
Но это указывает на то, что нашим властям нужно быть ещё лучше (иметь ещё большее желание к реформам), чем польским. Если заявляют такие же цели.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:08

Продовжимо
Одна і та ж дія, в залежності від прийнятих в країні Законів може бути правильною або кримінально відповідальною..
Простий приклад
В СРСР - спекуляція
Сьогодні ті ж дії - ведення бізнесу...
Таким чином
Тримання курсу по 8 , для того щоб можна було більше купити доларів за свіжонадруковану гривню - корупція
Покупка імпортних товарів , яка знищує власне виробництво і робочі місця всередині країни - на думку деяких тутешніх - не корупція..
Вам би або труси вдягнути, або хрестики познімати.
І в першому і в другому випадках - отримання вигоди
Просто в першому вигоду в 3 млрд доларів - отримав десяток осіб
В другому вигоду в кілька десятків мільярдів доларів - отримало 40 млн осіб.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:11

  detroytred написав:Старикан
Я целиком согласен, что Польша в лучшем положении, чем Украина.
Но это указывает на то, что нашим властям нужно быть ещё лучше (иметь ещё большее желание к реформам), чем польским. Если заявляют такие же цели.

Давайте всё-таки сначала определимся 1)кто такие власти в вашем понимании 2)кому принадлежит реальная власть.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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