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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4108410941104111>
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:22

Старикан
Наши власти не идут навстречу Западу (в плане своей работы), так как шла Польша Германии. Поэтому такая слабая помощь-влияние от Запада.

Каху я привёл к упомянутой скорости реформ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:28

Юрий91
Население должно было отказаться от импорта)))

Шнобельщик2% путает коррупционные действия можновладцив (янука и Ко, удержание курса для обогащения конвертацией по 8. решение же ведь они принимали) и законные действия населения.
Подменив предмет - выгодополучательством.
Банальная подмене понятий.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:38

Старикан
Я целиком согласен, что Польша в лучшем положении, чем Украина.
Но это указывает на то, что нашим властям нужно быть ещё лучше (иметь ещё большее желание к реформам), чем польским. Если заявляют такие же цели.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:08

Продовжимо
Одна і та ж дія, в залежності від прийнятих в країні Законів може бути правильною або кримінально відповідальною..
Простий приклад
В СРСР - спекуляція
Сьогодні ті ж дії - ведення бізнесу...
Таким чином
Тримання курсу по 8 , для того щоб можна було більше купити доларів за свіжонадруковану гривню - корупція
Покупка імпортних товарів , яка знищує власне виробництво і робочі місця всередині країни - на думку деяких тутешніх - не корупція..
Вам би або труси вдягнути, або хрестики познімати.
І в першому і в другому випадках - отримання вигоди
Просто в першому вигоду в 3 млрд доларів - отримав десяток осіб
В другому вигоду в кілька десятків мільярдів доларів - отримало 40 млн осіб.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:11

  detroytred написав:Старикан
Я целиком согласен, что Польша в лучшем положении, чем Украина.
Но это указывает на то, что нашим властям нужно быть ещё лучше (иметь ещё большее желание к реформам), чем польским. Если заявляют такие же цели.

Давайте всё-таки сначала определимся 1)кто такие власти в вашем понимании 2)кому принадлежит реальная власть.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 08:48

  detroytred написав:Юрий91
Население должно было отказаться от импорта)))

Шнобельщик2% путает коррупционные действия можновладцив (янука и Ко, удержание курса для обогащения конвертацией по 8. решение же ведь они принимали) и законные действия населения.
Подменив предмет - выгодополучательством.
Банальная подмене понятий.

одни покупают необходимое, другие конвертируют награбленное - разницы никакой.
всё нормально, как и положено, все довольны.
только одни покупали за свои честно заработанные, а вторые конвертировали, в том числе, и с честно сплаченных податков первых.
любопытные теории социальной справедливости :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:14

Ультиматум Филарета и уговоры Порошенко. Как избирали Епифания

Митрополит Епифаний был избран предстоятелем церкви после добровольного отказа митрополита Луцкого Михаила выдвигать свою кандидатуру

https://www.liga.net/politics/articles/ ... yLynZCAOAg
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:16

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  Starikan написав:Без поддержки Кахи где бы был тот Михо?


Так Михо же и так профукал все.
Изгой в родной стране.
Учит других как не совершать (?) такие ошибки
Видать поддержка не всем помогает.
justit
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:36

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Наши власти не идут навстречу Западу (в плане своей работы), так как шла Польша Германии. Поэтому такая слабая помощь-влияние от Запада.

Наша влада так само пішла назустріч Заходу, як і польська. Тільки наш народ, за тарифи, помножить на нуль не тільки рейтинг Яценюка чи Порошенко, а й Бальцеровича з Вашингтоном. :)
У Вас, чомусь, виходить, що народ добрий, а цар поганий, в той час, коли вони з'єднані, як сіамські близнюки. Нема чого на дзеркало пеняти...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:40

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Таким чином
Тримання курсу по 8 , для того щоб можна було більше купити доларів за свіжонадруковану гривню - корупція
Покупка імпортних товарів , яка знищує власне виробництво і робочі місця всередині країни - на думку деяких тутешніх - не корупція..

Люди звикли до стабільного курсу. Спочатку ЗВР зростали і при такому курсі, потім почали падати. Янукович, а, потім, і Порошенко, не вгадали глибину спаду валютного балансу, і спалили ЗВР майже до нуля. Зараз вже перейшли на більш адекватний плаваючий курс.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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