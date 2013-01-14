Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Из фейсбук - А вот мне интересно, как быстро новосозданная ПЦУ вдрызг разругается с Варфоломеем? 3-4 года? Или даже раньше? Серьезная напряженность в отношениях уже возникла, но пока обе стороны делают хорошую мину при плохой игре. Но долго терпеть диктат со стороны Фанара ПЦУ, конечно, не будет. И вскоре диковинный старичок из Стамбула будет неприятно удивлен когда ему мягко намекнут , чтобы губы на Украину особо не раскатывал. Легализовались и будя!