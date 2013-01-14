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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4108410941104111
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:48

  19yuriy91 написав:Ультиматум Филарета и уговоры Порошенко. Как избирали Епифания

Митрополит Епифаний был избран предстоятелем церкви после добровольного отказа митрополита Луцкого Михаила выдвигать свою кандидатуру

https://www.liga.net/politics/articles/ ... yLynZCAOAg


Из фейсбук -
А вот мне интересно, как быстро новосозданная ПЦУ вдрызг разругается с Варфоломеем? 3-4 года? Или даже раньше?
Серьезная напряженность в отношениях уже возникла, но пока обе стороны делают хорошую мину при плохой игре. Но долго терпеть диктат со стороны Фанара ПЦУ, конечно, не будет. И вскоре диковинный старичок из Стамбула будет неприятно удивлен когда ему мягко намекнут , чтобы губы на Украину особо не раскатывал.
Легализовались и будя!
Bayern
 
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