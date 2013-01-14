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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4108410941104111
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 09:48

  19yuriy91 написав:Ультиматум Филарета и уговоры Порошенко. Как избирали Епифания

Митрополит Епифаний был избран предстоятелем церкви после добровольного отказа митрополита Луцкого Михаила выдвигать свою кандидатуру

https://www.liga.net/politics/articles/ ... yLynZCAOAg


Из фейсбук -
А вот мне интересно, как быстро новосозданная ПЦУ вдрызг разругается с Варфоломеем? 3-4 года? Или даже раньше?
Серьезная напряженность в отношениях уже возникла, но пока обе стороны делают хорошую мину при плохой игре. Но долго терпеть диктат со стороны Фанара ПЦУ, конечно, не будет. И вскоре диковинный старичок из Стамбула будет неприятно удивлен когда ему мягко намекнут , чтобы губы на Украину особо не раскатывал.
Легализовались и будя!
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:49

lapay
Конечно наша влада пошла на встречу Западу, как и польская.
Только речь о том, насколько реально сильно пошла. О степени.
Сиамские близнецы))
Народ не хотел))

Решения принимают можновладци.
Не хотят принимать, то объясняют, что это ж народ не хочет.
Если желают принять решение,, то ... поднимают цену на газ ... и пох... чего там народ не хочет.

Связь пересичных с владою малая. Она может возрасти до существенного значения только, когда решения-действия влады выходят за рамки.
Тогда, так называемые бунты, революции, восстания и пр.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:52

Старикан
Власть имущие - это и госчиновники с депутатами высшего ранга, и олигархи (крупные владельцы капитала, имеющие свои рычаги влияния на госчиновников).
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:55

Юрий91
Макарий давал огромное интервью. Очень много интересного: от того, как удивился ПАП, когда он ему сказал, что анафему на него наклал Филарет))), и до того, что ему лично пришло письмо не выдвигать свою кандидатуру.

Он очень много с такой много значительной усмешкой рассказывал.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 14:56

  Starikan написав:
  yanyura написав:Вообще-то на оффсайте "Публичного аудита" немного другие цифры -
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! (с)

Гольдарб - дружок Мураева и завсегдатай NewsOne.

От этого цифры, выложенные им, изменились? Украина 2018 живет лучше, чем Украина 2013?

И между двумя строчками, цитируемыми вами, данные от ДКС и Минфина. Они тоже "дружки Мураева и завсегдатаи NewsOne"?
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:00

Старикан
Не заметил, дополню ответ.

Реальная власть у обеих групп.
Ну а как распределяется между группами, а также внутри групп, то есть по лицам -- в разное время по-разному.
В основном более-менее одинаково. Чуть больше у одних, чуть меньше у других. Украина же не рфия))
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:10

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  yanyura написав:Украина 2018 живет лучше, чем Украина 2013?

Гірше, як і весь СНД, але ми хоч реформи робимо, в тому числі і непопулярні, але необхідні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:14

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Связь пересичных с владою малая. Она может возрасти до существенного значения только, когда решения-действия влады выходят за рамки.
Тогда, так называемые бунты, революции, восстания и пр.

Вона не мала. Пролетять НФ і БПП на виборах через тарифи, а Порошенко віддасть булаву, і все - закінчились швидкі реформи, почався період популістського покерфейса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 15:15

Юрий 91
Шнобельщик2% не в силах осилить прямое чёткое высказывание Лагард.
Куда же ему понять определение коррупции.

В котором чётко указано - *должностным лицом*!

З.Ы. * Корру́пция — термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.*

З.з.ы. там бестолку ... не осилит))

Ззззы. Хотя...))) а вдруг найдёт о коррупции в широком определении!))) А вдруг)))

Так и там -- *злоупотребление доверием*. И если властям доверие в их компетенции и защите интересов народа делегируется однозначно по всем канонам.

То общественного решения по вопросу *покупай своё * - в обществе нет и не принималось. То есть доверие к пересичному покупать своё не делегировалось.

Не осилит))
detroytred
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