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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 гру, 2018 15:42
lapay
Если бы связь народа с властью была сильной, то общество утонуло бы в популизме. И не только наше..
Потому что равные права...
Власть же лишь манипулирует (использует) народ.
Народу дали право влиять на власть, но не обеспечили инструментом реализации этого права.
Смена одной части власти на другую (во время выборов) -- это не более, чем предохранительный для выпускания пара (понижения давления) клапан.
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detroytred
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Додано: Сер 19 гру, 2018 15:51
detroytred написав:
Народу дали право влиять на власть, но не обеспечили инструментом реализации этого права.
Смена одной части власти на другую (во время выборов) -- это не более, чем предохранительный для выпускания пара (понижения давления) клапан.
Так це і є механізм впливу - вибори. Після виборів влада, формально, може робити що хоче, в реалі далеко не все. Яценюк підняв ціну на газ - розвалилась більшість в Раді, бо всі намагались відхреститись від Камікадзе. Хочеш далі бути у владі - роби так, як хоче більшість, а не совість чи кредитори. Порошенко з Гройсманом хотіли соблюсти баланс, але не виходить так, не виходить...
Повністю забити на народ не можна, і Янукович це, схоже, і досі не зрозумів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 19 гру, 2018 15:54
detroytred написав:
Короче -- если народом пользуются, как инструментом, то это не значит, что он сильно влияет. Слабо.
Тільки коли вже немає простору для мухлювання. В нас борги великі, але навіть з ними можливо, деякій час, пропетляти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:10
lapay
Хорошо. Согласен, что выборы - это механизм влияния.
Он есть, но слабый.
Очень слабый.
Летают, але нызенько-нызенько.
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detroytred
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:20
lapay
* Повністю забити на народ не можна, і Янукович це, схоже, і досі не зрозумів.* (с)
Так я же на это сразу указал (14.49):
* Связь пересичных с владою малая. Она может возрасти до существенного значения только, когда решения-действия влады выходят за рамки.*
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detroytred
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:25
lapay
У меня вопрос. Ваше мнение - почему Яценюк пошёл на этот шаг (поднял цену на газ)?
Помимо камикадзевости он же ведь ещё и клоуном себя выставил (см. видео, где он обстоятельно объясняет о цене 70 долл. и воровстве у народа)).
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detroytred
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:26
detroytred написав:
Так я же на это сразу указал (14.49):
* Связь пересичных с владою малая. Она может возрасти до существенного значения только, когда решения-действия влады выходят за рамки.*
Ви, чомусь, розглядаєте тільки екстремальний варіант впливу, таке рідко буває, в основному реалізується більш м'який варіант через рейтинги і вибори. Відставки, розвал коаліцій, імпічмент чи розпуск парламенту - якщо влада не дослухається до більшості, а потім повний провал на наступних виборах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:30
detroytred написав:
У меня вопрос. Ваше мнение - почему Яценюк пошёл на этот шаг (поднял цену на газ)?
Помимо камикадзевости он же ведь ещё и клоуном себя выставил (см. видео, где он обстоятельно объясняет о цене 70 долл. и воровстве у народа)).
Тому що, за ботанським виглядом, ховаєтся чеченський воїн.
Він все правильно зробив - без цього країна не могла далі рухаться. Пожертвував політичним майбутнім заради України.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:34
lapay
Под сильным влиянием народа я подразумеваю наличие результата!!!
То есть не отставки, распаду)), а, например, снижение цены на газ.
Влияние, дающее результат - лишь перетурбации внутри власти, а не реализация желаний-интересов большинства (народа) ---- это и есть слабое влияние.
Оно есть, но слабое.
Повлиял народ лишь на что?))
Лишь на смены внутри власти.
Или максимум, маленький откат ... может ювт и снизит цену ... на трошки))
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detroytred
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:36
yanyura написав: Starikan написав: yanyura написав:
Вообще-то на оффсайте "Публичного аудита" немного другие цифры -
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо! (с)
Гольдарб - дружок Мураева и завсегдатай NewsOne.
От этого цифры, выложенные им, изменились? Украина 2018 живет лучше, чем Украина 2013?
И между двумя строчками, цитируемыми вами, данные от ДКС и Минфина. Они тоже "дружки Мураева и завсегдатаи NewsOne"?
Сказав "а", нужно говорить и "б".
Т.е. пояснить, следствием чего это явилось.
А в таком виде - это голая зрадофилия.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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