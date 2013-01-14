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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 гру, 2018 16:40
lapay
Вопрос был не в том правильно или неправильно.
Почему?
Система наша! априори сама не выдвинет на премьера человека с превалировалием гос. и общ. интересов.
И если бы у него они были таковы, так за то время он бы ещё таких позитивных для государства и общества решений бы напринимал..
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detroytred
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Додано: Сер 19 гру, 2018 16:52
detroytred написав:
lapay
Конечно наша влада пошла на встречу Западу, как и польская.
Только речь о том, насколько реально сильно пошла. О степени.
Сиамские близнецы))
Народ не хотел))
Решения принимают можновладци.
Не хотят принимать, то объясняют, что это ж народ не хочет.
Если желают принять решение,, то ... поднимают цену на газ ... и пох... чего там народ не хочет.
Связь пересичных с владою малая. Она может возрасти до существенного значения только, когда решения-действия влады выходят за рамки.
Тогда, так называемые бунты, революции, восстания и пр.
Недовольство народа успешно используют бойки-ляшки-юли (гарантирующие
снижение упомянутых тарифов в 2 раза, некто Каплин - в 4, рабинович предлагал вообще обнулить). Точнее, их хозяева, которые и вставляют палки в колеса, и с которыми поневоле приходится договариваться.
Я недаром задавал вопрос о можновладцях.
Как удалось полякам этого избежать - хз. Бальцерович и 3 лет не продержался в правительстве, но успел.
Или у них вообще не было беней-рла, а самым авторитетным был президент-электрик (правда, через 5 лет его турнули).
Или тамошним потенциальным олигархам запад объяснил, что почем. И не было нашего беспредела 90х.
Или единство нации, чего у нас категорически не наблюдается.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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