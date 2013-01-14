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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4110411141124113
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:40

lapay
Вопрос был не в том правильно или неправильно.
Почему?

Система наша! априори сама не выдвинет на премьера человека с превалировалием гос. и общ. интересов.
И если бы у него они были таковы, так за то время он бы ещё таких позитивных для государства и общества решений бы напринимал..
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 16:52

  detroytred написав:lapay
Конечно наша влада пошла на встречу Западу, как и польская.
Только речь о том, насколько реально сильно пошла. О степени.
Сиамские близнецы))
Народ не хотел))
Решения принимают можновладци.
Не хотят принимать, то объясняют, что это ж народ не хочет.
Если желают принять решение,, то ... поднимают цену на газ ... и пох... чего там народ не хочет.
Связь пересичных с владою малая. Она может возрасти до существенного значения только, когда решения-действия влады выходят за рамки.
Тогда, так называемые бунты, революции, восстания и пр.

Недовольство народа успешно используют бойки-ляшки-юли (гарантирующие :mrgreen: снижение упомянутых тарифов в 2 раза, некто Каплин - в 4, рабинович предлагал вообще обнулить). Точнее, их хозяева, которые и вставляют палки в колеса, и с которыми поневоле приходится договариваться.
Я недаром задавал вопрос о можновладцях.

Как удалось полякам этого избежать - хз. Бальцерович и 3 лет не продержался в правительстве, но успел.
Или у них вообще не было беней-рла, а самым авторитетным был президент-электрик (правда, через 5 лет его турнули).
Или тамошним потенциальным олигархам запад объяснил, что почем. И не было нашего беспредела 90х.
Или единство нации, чего у нас категорически не наблюдается.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:03

  Starikan написав:Недовольство народа успешно используют бойки-ляшки-юли (гарантирующие :mrgreen: снижение упомянутых тарифов в 2 раза, некто Каплин - в 4, рабинович предлагал вообще обнулить). Точнее, их хозяева, которые и вставляют палки в колеса, и с которыми поневоле приходится договариваться.
Я недаром задавал вопрос о можновладцях.

Как удалось полякам этого избежать - хз. Бальцерович и 3 лет не продержался в правительстве, но успел.
Или у них вообще не было беней-рла, а самым авторитетным был президент-электрик (правда, через 5 лет его турнули).
Или тамошним потенциальным олигархам запад объяснил, что почем. И не было нашего беспредела 90х.
Или единство нации, чего у нас категорически не наблюдается.

В этом возрасте точно надо лишать права голоса. :evil:
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 17:11

Старикан
Согласен.
Но тут ещё и какая-то сгруппированность))

Когда Ляшку)) попробовали ведущие задать неудобный вопрос - он сразу поставил их на место, заявив * я сейчас встану и уйду*. Те в ответ чуть не извиняться стали.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:32

detroytred чтоза неудобный вопрос ляшку, про ориетацию или что?
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 18:43

ребе Нок
Нее))
Такой вопрос табу.

Его попытались распросить о выигрышах лотерейным.
https://m.youtube.com/watch?v=UxlWzhGFL7c
detroytred
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