Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay Вопрос был не в том правильно или неправильно. Почему?
Система наша! априори сама не выдвинет на премьера человека с превалировалием гос. и общ. интересов. И если бы у него они были таковы, так за то время он бы ещё таких позитивных для государства и общества решений бы напринимал..
detroytred написав:lapay Конечно наша влада пошла на встречу Западу, как и польская. Только речь о том, насколько реально сильно пошла. О степени. Сиамские близнецы)) Народ не хотел)) Решения принимают можновладци. Не хотят принимать, то объясняют, что это ж народ не хочет. Если желают принять решение,, то ... поднимают цену на газ ... и пох... чего там народ не хочет. Связь пересичных с владою малая. Она может возрасти до существенного значения только, когда решения-действия влады выходят за рамки. Тогда, так называемые бунты, революции, восстания и пр.
Недовольство народа успешно используют бойки-ляшки-юли (гарантирующие снижение упомянутых тарифов в 2 раза, некто Каплин - в 4, рабинович предлагал вообще обнулить). Точнее, их хозяева, которые и вставляют палки в колеса, и с которыми поневоле приходится договариваться. Я недаром задавал вопрос о можновладцях.
Как удалось полякам этого избежать - хз. Бальцерович и 3 лет не продержался в правительстве, но успел. Или у них вообще не было беней-рла, а самым авторитетным был президент-электрик (правда, через 5 лет его турнули). Или тамошним потенциальным олигархам запад объяснил, что почем. И не было нашего беспредела 90х. Или единство нации, чего у нас категорически не наблюдается.
Starikan написав:Недовольство народа успешно используют бойки-ляшки-юли (гарантирующие снижение упомянутых тарифов в 2 раза, некто Каплин - в 4, рабинович предлагал вообще обнулить). Точнее, их хозяева, которые и вставляют палки в колеса, и с которыми поневоле приходится договариваться. Я недаром задавал вопрос о можновладцях.
Как удалось полякам этого избежать - хз. Бальцерович и 3 лет не продержался в правительстве, но успел. Или у них вообще не было беней-рла, а самым авторитетным был президент-электрик (правда, через 5 лет его турнули). Или тамошним потенциальным олигархам запад объяснил, что почем. И не было нашего беспредела 90х. Или единство нации, чего у нас категорически не наблюдается.
В этом возрасте точно надо лишать права голоса.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk