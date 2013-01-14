Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+Додати тему
Відповісти на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay Вопрос был не в том правильно или неправильно. Почему?
Система наша! априори сама не выдвинет на премьера человека с превалировалием гос. и общ. интересов. И если бы у него они были таковы, так за то время он бы ещё таких позитивных для государства и общества решений бы напринимал..
detroytred написав:lapay Конечно наша влада пошла на встречу Западу, как и польская. Только речь о том, насколько реально сильно пошла. О степени. Сиамские близнецы)) Народ не хотел)) Решения принимают можновладци. Не хотят принимать, то объясняют, что это ж народ не хочет. Если желают принять решение,, то ... поднимают цену на газ ... и пох... чего там народ не хочет. Связь пересичных с владою малая. Она может возрасти до существенного значения только, когда решения-действия влады выходят за рамки. Тогда, так называемые бунты, революции, восстания и пр.
Недовольство народа успешно используют бойки-ляшки-юли (гарантирующие снижение упомянутых тарифов в 2 раза, некто Каплин - в 4, рабинович предлагал вообще обнулить). Точнее, их хозяева, которые и вставляют палки в колеса, и с которыми поневоле приходится договариваться. Я недаром задавал вопрос о можновладцях.
Как удалось полякам этого избежать - хз. Бальцерович и 3 лет не продержался в правительстве, но успел. Или у них вообще не было беней-рла, а самым авторитетным был президент-электрик (правда, через 5 лет его турнули). Или тамошним потенциальным олигархам запад объяснил, что почем. И не было нашего беспредела 90х. Или единство нации, чего у нас категорически не наблюдается.
Ті хто хочуть щоб за них для них хтось вирішив - тобто нероби-нездари-лєнтяї-фантазери... А кількість в них велика тому , що деякі місцеві оракули їхню помилкову мрію в них і підтримують оповіданнями що хтось не подолав цілих 2% корупції...., а тому можна лежати на печі і їсти калачі чекаючи коли головний пі...вень в державі з допомогою своїх вил а - все відбере в олігархів б - все відібране роздасть тим хто за нього голосував д - критерієм роздачі буде розмір вмятини на дивані під голосувальщиком
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Для меня загадка электорат Ляшко. Я представляю электорат Порошенко, электорат Тимошенко, Бойко или Зеленского. Но кто голосует за этого клоуна? По результатам голосований его электорат селяне в основном центральной Украины. Чем он их берет?
Разумеется, горлопанством и размахиванием вилами, типа "я от сохи, режу правду-матку". Думаете, они что-нибудь слышали о его "выигрыше в лотерею" и о том, кто за ним стоит? Он всё равно непроходной в гаранты, а в ВР - пусть лучше он, чем компания мертвечуков.
* Такі партійні гасла орієнтуються на того, який, по-перше, не читає програми, по-друге, якщо читає – йому достатньо простих рецептів на складні питання. Це виборець менше думаючий, ніж в інших кандидатів та політичних сил"
detroytred написав:Система наша! априори сама не выдвинет на премьера человека с превалировалием гос. и общ. интересов. И если бы у него они были таковы, так за то время он бы ещё таких позитивных для государства и общества решений бы напринимал.
Яценюк знав, що спалить рейтинг в газовій камері, але зробив це, за що я його дуже поважаю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...