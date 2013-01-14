Додано: Сер 19 гру, 2018 20:54

freeze

Нюанс в том, что для них он не клоун.



Им бы и шнобельщик2% впарил бы свои..., что нужно главное им (ЭТИМ РАБОТЯГАМ ПЕРЕСИЧНЫМ) больше работать и компенсировать ВЛИЯНИЕ коррупции на развитие державы -- просто ведь и доступно.

Как у Ляшка!!!

Лагард, Байден же этого не знают, считают проблемой и поднимают проблему.



Немцы голосят, что коррупция и вовсе угроза демократии.

Тоже не знакомы со шнобелевшиной.



З.Ы. фишка только в том, что эти работяги, селяне и без советов шнобельщика2% могут работать образно на час дольше)).

Как в том анекдоте - *фару мне на лоб, фару, чтобы и ночью косил*.





Поэтому простые предложения Ляшка селяне слушают, а такие же по сути простые предложения шнобельщика2% и азирова слушать не будут.