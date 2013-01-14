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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4111411241134114
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:34

Шнобельщик2% опять со своей отсебятиной мимо.
Селяне в основном не * нероби-нездари-лєнтяї-фантазери...*
А простые обманутые трудяги.

Это же умудриться влияние *местных оракулов* с селянами связать)))

Точнее финфорум с электоратом Радик. партии, имеющим значительную долю лиц с низким) образованим.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:36

lapay
Вам в политики можно)))

Это очевидно, что знал.
Также, как и зробив.

Вопрос был *почему?*))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:54

freeze
Нюанс в том, что для них он не клоун.

Им бы и шнобельщик2% впарил бы свои..., что нужно главное им (ЭТИМ РАБОТЯГАМ ПЕРЕСИЧНЫМ) больше работать и компенсировать ВЛИЯНИЕ коррупции на развитие державы -- просто ведь и доступно.
Как у Ляшка!!!
Лагард, Байден же этого не знают, считают проблемой и поднимают проблему.

Немцы голосят, что коррупция и вовсе угроза демократии.
Тоже не знакомы со шнобелевшиной.

З.Ы. фишка только в том, что эти работяги, селяне и без советов шнобельщика2% могут работать образно на час дольше)).
Как в том анекдоте - *фару мне на лоб, фару, чтобы и ночью косил*.


Поэтому простые предложения Ляшка селяне слушают, а такие же по сути простые предложения шнобельщика2% и азирова слушать не будут.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:00

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Вопрос был *почему?*))

Тому що так вимагали партнери, загроза дефолту і діра в Нафтогазі. Тому що через терни (тарифи) до європейських зірок, і ніяк інакше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:04

  Starikan написав:А кто электорат Зеленского - приколисты?


Нет, тут все как раз просто. Зеленский - это то, что раньше было в бюллетене в графе Против всех или в другом варианте Любое лицо, кроме этих старых рож.

Хотя почитывая отзывы людей, сталкивающихся с Зеленским, все отмечают, что он не такой простак как на сцене, а очень умный парень .
Востаннє редагувалось freeze в Сер 19 гру, 2018 21:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:05

lapay
))
То, что этого требовали партнёры и т.д, -- это тоже очевидный факт.

Я спрашиваю *почему?*
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:09

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Я спрашиваю *почему?*

А ти купи слона! (с)
Тому що тільки в нього є яйця. Всі інші сцикуни, нездатні щось зробити для держави, а не тільки для себе.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:21

lapay
Без обид. Я не троллил. Я спросил Ваше мнение (предположение мотива). Именно предположение, потому что понятно - истинный мотив известен только ему.

Вы же только сейчас ответили на сам вопрос.

То есть набрался смелости потерять место. Остальные боятся потерять место...

На другие шаги смелости не хватило? Ведь всё равно место терять. А Гройсману бы тогда, как Вы говорите, не пришлось бы балансировать.
Немного не сходится.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:23

freeze
Если не ошибаюсь, Рейган был актером.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:34

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:То есть набрался смелости потерять место. Остальные боятся потерять место...

На другие шаги смелости не хватило? Ведь всё равно место терять. А Гройсману бы тогда, как Вы говорите, не пришлось бы балансировать.
Немного не сходится.

У Яценюка були проблеми в спілкуванні з Радою, треба було перейти на більш зрозумілу їм мову договорняків. Тому його закони не приймались, плюс непопулярні тарифи, конфлікт з Порошенко, який хотів свого прем'єра - в результаті відставка.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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