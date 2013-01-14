Додано: Сер 19 гру, 2018 23:12

Starikan написав: Сказав "а", нужно говорить и "б".

Т.е. пояснить, следствием чего это явилось.

А в таком виде - это голая зрадофилия. Сказав "а", нужно говорить и "б".Т.е. пояснить, следствием чего это явилось.А в таком виде - это голая зрадофилия.

Глава государства выразил надежду, что Совет директоров Международного валютного фонда примет решение о выделении Украине очередного транша. “И когда это произойдет, наши золотовалютные резервы приблизятся к 20 миллиардов”, – заявил он, подчеркнув, что это означает стабильность национальной денежной единицы и стабильность экономики, стабильность банковской системы.



По его словам, за первое полугодие этого года Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на 11 млрд 200 млн долларов. “И такое сотрудничество мы углубляем и в дальнейшем”, – подчеркнул Президент, уточнив, что доля ЕС в торговом обороте увеличивается и уже превышает 42% и приближается к 50%.

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Президент подчеркнул, что несмотря на огромные расходы на оборону, Украина нашла выход из кризиса и возможность привлекать инвесторов, работать на развитие экономики. “Этому помогли углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (с Евросоюзом – ред.), очищение банковской системы”, – сказал он.

Вышел рейтинг привлекательности стран для талантов. Украина поднялась на рекордные 11 позиций

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В рейтинге за 2018 год Украина поднялась на 11 строчек вверх и находится на 48 месте.

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В числе сильных качеств эксперты назвали высокий уровень госрасходов на образование (18 место), высокий уровень трудоустройства женщин (47% или 16 место). Украина заняла первое место в мире по соотношению количества преподавателей и студентов в сфере среднего образования. Еще одним позитивным фактором назвали невысокую стоимость жизни — по этому индексу Украина на 11 строчке.

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Хуже всего ситуация с качеством жизни (61 место), оплате труда исполнительных специалистов (62 место) и менеджеров (60 место). Также, в Украине невысокие стандарты обеспечения личной безопасности и гарантий прав собственности (62 место). Наконец, у местных специалистов мало заграничного опыта (61 место).



Составители рейтинга отмечают, что Украина уверенно движется из списка 5 худших стран региона. В этой ей помогают новые подходы к обучению (прием практикантов в компании), упор на подготовку персонала и эффективность здравоохранительной инфраструктуры.

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В 2014 году Украина получила два транша – 3,2 миллиарда долларов и 1,4 миллиарда долларов. После этого программу заменили на «Механизм расширенного финансирования» (предусмотрено выделение около 17 миллиардов долларов). В марте 2015 года от Фонда пришел первый транш в размере 5 миллиардов долларов, в августе – еще 1,7 миллиарда. С паузами длительностью в год МВФ выделил еще по 1 миллиарду гривен в 2016 и 2017 годах.