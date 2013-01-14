Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:freeze Если не ошибаюсь, Рейган был актером.
Да, только после этого он был губернатором Калифорнии.
Шварценеггер тоже с ноля стал губернатором Калифорнии, как и Рейган. ВВП Калифорнии - 2,7 триллиона долларов. ВВП Украины - 0,112 триллиона долларов. Мне кажется актерам Рейгану и Арнольду было гораздо сложнее управлять такой гигантской махиной, чем будет Зеленскому, в десятки раз сложнее. И справились актеры.
freeze написав:Мне кажется актерам Рейгану и Арнольду было гораздо сложнее управлять такой гигантской махиной, чем будет Зеленскому, в десятки раз сложнее. И справились актеры.
У них была хорошая команда единомышленников, которая была нацелена подняться на планку выше. С Рейганом - второй срок и президенство, с Шварценеггером - переизбрание на следующий срок.
Ну и традиционно в Украине значительное количество голосуют не "за", а "против", выбирая чтобы не прошел первый. Поэтому новое лицо, ранее не бывшее у власти имеет большой шанс на победу.
P.S. Меня поражают те политики, которые обещают снизить цены на газ, уменьшить плату за коммуналку, построить то или это, увеличить зарплаты, пенсии, другие выплаты. И люди верят им, не понимая, что это входит в компетенцию Премьер-министра, но не Президента. Президент (по Конституции) отвечает только за внешнюю политику и оборону страны. За экономику отвечает Премьер-министр.
Starikan написав:Сказав "а", нужно говорить и "б". Т.е. пояснить, следствием чего это явилось. А в таком виде - это голая зрадофилия.
Сам не пойму, почему это произошло (это по ДКС и Минфину - https://hostingkartinok.com/show-image. ... a82a01aec6). Вроде как в 2018 по сравнению с 2017 ничего особенного не произошло, ни эскалации войны, ни катастроф и катаклизмов, уже более 3 лет Украина не покупает газ у РФ (http://utg.ua/still-alive/), сваливать на "попередников" уже не получается, да и Порошенко утверждает, что "Украина нашла выход из кризиса и возможность привлекать инвесторов, работать на развитие экономики", что увеличивается экспорт в ЕС.
Полная цитата:
Глава государства выразил надежду, что Совет директоров Международного валютного фонда примет решение о выделении Украине очередного транша. “И когда это произойдет, наши золотовалютные резервы приблизятся к 20 миллиардов”, – заявил он, подчеркнув, что это означает стабильность национальной денежной единицы и стабильность экономики, стабильность банковской системы.
По его словам, за первое полугодие этого года Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на 11 млрд 200 млн долларов. “И такое сотрудничество мы углубляем и в дальнейшем”, – подчеркнул Президент, уточнив, что доля ЕС в торговом обороте увеличивается и уже превышает 42% и приближается к 50%. ... Президент подчеркнул, что несмотря на огромные расходы на оборону, Украина нашла выход из кризиса и возможность привлекать инвесторов, работать на развитие экономики. “Этому помогли углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (с Евросоюзом – ред.), очищение банковской системы”, – сказал он.
Вышел рейтинг привлекательности стран для талантов. Украина поднялась на рекордные 11 позиций ... В рейтинге за 2018 год Украина поднялась на 11 строчек вверх и находится на 48 месте. ... В числе сильных качеств эксперты назвали высокий уровень госрасходов на образование (18 место), высокий уровень трудоустройства женщин (47% или 16 место). Украина заняла первое место в мире по соотношению количества преподавателей и студентов в сфере среднего образования. Еще одним позитивным фактором назвали невысокую стоимость жизни — по этому индексу Украина на 11 строчке. ... Хуже всего ситуация с качеством жизни (61 место), оплате труда исполнительных специалистов (62 место) и менеджеров (60 место). Также, в Украине невысокие стандарты обеспечения личной безопасности и гарантий прав собственности (62 место). Наконец, у местных специалистов мало заграничного опыта (61 место).
Составители рейтинга отмечают, что Украина уверенно движется из списка 5 худших стран региона. В этой ей помогают новые подходы к обучению (прием практикантов в компании), упор на подготовку персонала и эффективность здравоохранительной инфраструктуры. ...
Так вследствие чего Украина в 2018-м стала жить хуже, чем в 2017-м?
По Гольдарбу. Вам не нравится его дружба с Мураевым и поэтому вы считаете, что он все врет? Или обосновываете ухудшение войной и выводом денег Януковичем? Так ведь с того времени прошло 4,5 года. В нормальной стране за этот срок, тем более с иностранной помощью уже все давным-давно было бы восстановлено. А помощь была немалая, только от МВФ в 2014-2017 гг. Украина получила $13,3 млрд. кредитов:
В 2014 году Украина получила два транша – 3,2 миллиарда долларов и 1,4 миллиарда долларов. После этого программу заменили на «Механизм расширенного финансирования» (предусмотрено выделение около 17 миллиардов долларов). В марте 2015 года от Фонда пришел первый транш в размере 5 миллиардов долларов, в августе – еще 1,7 миллиарда. С паузами длительностью в год МВФ выделил еще по 1 миллиарду гривен в 2016 и 2017 годах.
yanyura написав:P.S. Меня поражают те политики, которые обещают снизить цены на газ, уменьшить плату за коммуналку, построить то или это, увеличить зарплаты, пенсии, другие выплаты. И люди верят им, не понимая, что это входит в компетенцию Премьер-министра, но не Президента. Президент (по Конституции) отвечает только за внешнюю политику и оборону страны. За экономику отвечает Премьер-министр.
На самом деле, как говорил Ельцин, у нас такая загогулина. Президенты являются лидерами политических партий, которые обычно и имеют большинство в парламенте. Большинство в парламенте и назначает премьер-министра. То есть по партийной дисциплине премьер полностью подчиняется президенту. Если премьер не будет слушаться указаний президента, то премьера президент через большинство в парламенте просто уволит. И кто у нас за всё отвечает? Естественно получается президент.
В СССР тоже Подгорный был номинально первым лицом страны, Косыгин вторым, а правил Брежнев, генсек.
detroytred написав:freeze Если не ошибаюсь, Рейган был актером.
Да, только после этого он был губернатором Калифорнии.
Шварценеггер тоже с ноля стал губернатором Калифорнии, как и Рейган. ВВП Калифорнии - 2,7 триллиона долларов. ВВП Украины - 0,112 триллиона долларов. Мне кажется актерам Рейгану и Арнольду было гораздо сложнее управлять такой гигантской махиной, чем будет Зеленскому, в десятки раз сложнее. И справились актеры.
С нуля - это вы преувеличиваете. Особенно в отношении Рейгана. Да и Арни крутился около политики уже лет 15. А главное - управлять отлаженной столетиями системой проще, чем анархо-олигархической.