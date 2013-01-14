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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4112411341144115
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:16

Програми розслідувань “Схеми” та “Наші Гроші” можуть зникнути з ефіру UA:Перший
https://www.facebook.com/natalie.sedlet ... 1195312652
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:32

  detroytred написав:freeze
Если не ошибаюсь, Рейган был актером.

Да, только после этого он был губернатором Калифорнии.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:38

  Starikan написав:
  detroytred написав:freeze
Если не ошибаюсь, Рейган был актером.

Да, только после этого он был губернатором Калифорнии.


Шварценеггер тоже с ноля стал губернатором Калифорнии, как и Рейган.
ВВП Калифорнии - 2,7 триллиона долларов.
ВВП Украины - 0,112 триллиона долларов.
Мне кажется актерам Рейгану и Арнольду было гораздо сложнее управлять такой гигантской махиной, чем будет Зеленскому, в десятки раз сложнее. И справились актеры.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:10

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Мне кажется актерам Рейгану и Арнольду было гораздо сложнее управлять такой гигантской махиной, чем будет Зеленскому, в десятки раз сложнее. И справились актеры.

У них была хорошая команда единомышленников, которая была нацелена подняться на планку выше. С Рейганом - второй срок и президенство, с Шварценеггером - переизбрание на следующий срок.

Ну и традиционно в Украине значительное количество голосуют не "за", а "против", выбирая чтобы не прошел первый. Поэтому новое лицо, ранее не бывшее у власти имеет большой шанс на победу.

P.S. Меня поражают те политики, которые обещают снизить цены на газ, уменьшить плату за коммуналку, построить то или это, увеличить зарплаты, пенсии, другие выплаты. И люди верят им, не понимая, что это входит в компетенцию Премьер-министра, но не Президента. Президент (по Конституции) отвечает только за внешнюю политику и оборону страны. За экономику отвечает Премьер-министр.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:12

  Starikan написав:Сказав "а", нужно говорить и "б".
Т.е. пояснить, следствием чего это явилось.
А в таком виде - это голая зрадофилия.

Сам не пойму, почему это произошло (это по ДКС и Минфину - https://hostingkartinok.com/show-image. ... a82a01aec6). Вроде как в 2018 по сравнению с 2017 ничего особенного не произошло, ни эскалации войны, ни катастроф и катаклизмов, уже более 3 лет Украина не покупает газ у РФ (http://utg.ua/still-alive/), сваливать на "попередников" уже не получается, да и Порошенко утверждает, что "Украина нашла выход из кризиса и возможность привлекать инвесторов, работать на развитие экономики", что увеличивается экспорт в ЕС.

Полная цитата:
Глава государства выразил надежду, что Совет директоров Международного валютного фонда примет решение о выделении Украине очередного транша. “И когда это произойдет, наши золотовалютные резервы приблизятся к 20 миллиардов”, – заявил он, подчеркнув, что это означает стабильность национальной денежной единицы и стабильность экономики, стабильность банковской системы.

По его словам, за первое полугодие этого года Украина экспортировала в ЕС товаров и услуг на 11 млрд 200 млн долларов. “И такое сотрудничество мы углубляем и в дальнейшем”, – подчеркнул Президент, уточнив, что доля ЕС в торговом обороте увеличивается и уже превышает 42% и приближается к 50%.
...
Президент подчеркнул, что несмотря на огромные расходы на оборону, Украина нашла выход из кризиса и возможность привлекать инвесторов, работать на развитие экономики. “Этому помогли углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли (с Евросоюзом – ред.), очищение банковской системы”, – сказал он.

https://news.finance.ua/ru/news/-/44069 ... poroshenko

В то же время ЗВР в 2018 по сравнению с 2017 уменьшились на $2 млрд. (https://hostingkartinok.com/show-image. ... 6109576826), по месяцам только 2 (апрель и октябрь) из 10 показывали + (https://hostingkartinok.com/show-image. ... 54aabceb0d)

Украина поднимается вверх по рейтингам:
Вышел рейтинг привлекательности стран для талантов. Украина поднялась на рекордные 11 позиций
...
В рейтинге за 2018 год Украина поднялась на 11 строчек вверх и находится на 48 месте.
...
В числе сильных качеств эксперты назвали высокий уровень госрасходов на образование (18 место), высокий уровень трудоустройства женщин (47% или 16 место). Украина заняла первое место в мире по соотношению количества преподавателей и студентов в сфере среднего образования. Еще одним позитивным фактором назвали невысокую стоимость жизни — по этому индексу Украина на 11 строчке.
...
Хуже всего ситуация с качеством жизни (61 место), оплате труда исполнительных специалистов (62 место) и менеджеров (60 место). Также, в Украине невысокие стандарты обеспечения личной безопасности и гарантий прав собственности (62 место). Наконец, у местных специалистов мало заграничного опыта (61 место).

Составители рейтинга отмечают, что Украина уверенно движется из списка 5 худших стран региона. В этой ей помогают новые подходы к обучению (прием практикантов в компании), упор на подготовку персонала и эффективность здравоохранительной инфраструктуры.
...

https://ain.ua/2018/12/08/rejting-stran ... ntov-2018/
(На финансе.юа этот материал опубликован - https://news.finance.ua/ru/news/-/44034 ... 1-pozitsij)

Так вследствие чего Украина в 2018-м стала жить хуже, чем в 2017-м?


По Гольдарбу. Вам не нравится его дружба с Мураевым и поэтому вы считаете, что он все врет? Или обосновываете ухудшение войной и выводом денег Януковичем? Так ведь с того времени прошло 4,5 года. В нормальной стране за этот срок, тем более с иностранной помощью уже все давным-давно было бы восстановлено. А помощь была немалая, только от МВФ в 2014-2017 гг. Украина получила $13,3 млрд. кредитов:
В 2014 году Украина получила два транша – 3,2 миллиарда долларов и 1,4 миллиарда долларов. После этого программу заменили на «Механизм расширенного финансирования» (предусмотрено выделение около 17 миллиардов долларов). В марте 2015 года от Фонда пришел первый транш в размере 5 миллиардов долларов, в августе – еще 1,7 миллиарда. С паузами длительностью в год МВФ выделил еще по 1 миллиарду гривен в 2016 и 2017 годах.

https://ru.slovoidilo.ua/2018/05/23/inf ... avisimosti

Может хватит кровати местами переставлять?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:21

  yanyura написав:P.S. Меня поражают те политики, которые обещают снизить цены на газ, уменьшить плату за коммуналку, построить то или это, увеличить зарплаты, пенсии, другие выплаты. И люди верят им, не понимая, что это входит в компетенцию Премьер-министра, но не Президента. Президент (по Конституции) отвечает только за внешнюю политику и оборону страны. За экономику отвечает Премьер-министр.


На самом деле, как говорил Ельцин, у нас такая загогулина.
Президенты являются лидерами политических партий, которые обычно и имеют большинство в парламенте. Большинство в парламенте и назначает премьер-министра. То есть по партийной дисциплине премьер полностью подчиняется президенту.
Если премьер не будет слушаться указаний президента, то премьера президент через большинство в парламенте просто уволит.
И кто у нас за всё отвечает? Естественно получается президент.

В СССР тоже Подгорный был номинально первым лицом страны, Косыгин вторым, а правил Брежнев, генсек.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:25

yanyura
Все исходят из наших реалий - как Кононенко регулировал сферу Абромявичуса; что генпрокурор - кум; и т.д.

Еще это - как секретарь горсовета или чего либо, глава комиссии или чего либо. На бумаге всего лишь секретарь, глава - а на деле процентов 90 решает сам.

Вспомните: я тут выкладывал ссылку ж-тов *Свободы* о вечерних визитах в администрацию.

Люди отталкиваются от такого положения.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:27

  freeze написав:
  Starikan написав:
  detroytred написав:freeze
Если не ошибаюсь, Рейган был актером.
Да, только после этого он был губернатором Калифорнии.
Шварценеггер тоже с ноля стал губернатором Калифорнии, как и Рейган.
ВВП Калифорнии - 2,7 триллиона долларов.
ВВП Украины - 0,112 триллиона долларов.
Мне кажется актерам Рейгану и Арнольду было гораздо сложнее управлять такой гигантской махиной, чем будет Зеленскому, в десятки раз сложнее. И справились актеры.

С нуля - это вы преувеличиваете. Особенно в отношении Рейгана. Да и Арни крутился около политики уже лет 15.
А главное - управлять отлаженной столетиями системой проще, чем анархо-олигархической.

Короче - я не вхожу в электорат Зеленского :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:31

  Starikan написав:Короче - я не вхожу в электорат Зеленского


Но я думаю, что во втором туре вы же не будете поддерживать Тимошенко? Остается Зеленский.
Хотя Тимошенко более сильна в интригах и команде, скорее всего она уделает Зеленского.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:38

  yanyura написав:
  Starikan написав:Сказав "а", нужно говорить и "б".
Т.е. пояснить, следствием чего это явилось.
А в таком виде - это голая зрадофилия.

Сам не пойму, почему это произошло (это по ДКС и Минфину - https://hostingkartinok.com/show-image. ... a82a01aec6). Вроде как в 2018 по сравнению с 2017 ничего особенного не произошло
https://news.finance.ua/ru/news/-/44034 ... 1-pozitsij)


Минутку, мы (и Гольдарб) обсуждали сравнение с 2013, а не с 2017 годом :shock:

И для вас потеря Крыма и Донбасса, война, трехкратный девал и разрыв экономических связей с РФ - так, мелочи???

И что вы хотели сказать казначейским счетом?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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