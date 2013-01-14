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Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 гру, 2018 23:56
freeze написав: Starikan написав:
Короче - я не вхожу в электорат Зеленского
Но я думаю, что во втором туре вы же не будете поддерживать Тимошенко? Остается Зеленский.
Хотя Тимошенко более сильна в интригах и команде, скорее всего она уделает Зеленского.
Давайте дождемся начала избирательной кампании.
Вон Рабинович уже отказался от выдвижения, а в рейтингах еще присутствует.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:31
freeze написав: Starikan написав: detroytred написав:
freeze
Если не ошибаюсь, Рейган был актером.
Да, только после этого он был губернатором Калифорнии.
Шварценеггер тоже с ноля стал губернатором Калифорнии, как и Рейган.
ВВП Калифорнии - 2,7 триллиона долларов.
ВВП Украины - 0,112 триллиона долларов.
Мне кажется актерам Рейгану и Арнольду было гораздо сложнее управлять такой гигантской махиной, чем будет Зеленскому, в десятки раз сложнее. И справились актеры.
Конечно понятно почему боты так набросились на Зеленского. Но если бы они были последовательны то говорили бы о большем круге людей. Например тот же сын порошенко Алексей почему-то считается способным для работы в парламенте.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:43
Starikan написав: freeze написав: Starikan написав:
Короче - я не вхожу в электорат Зеленского
Но я думаю, что во втором туре вы же не будете поддерживать Тимошенко? Остается Зеленский.
Хотя Тимошенко более сильна в интригах и команде, скорее всего она уделает Зеленского.
Давайте дождемся начала избирательной кампании.
Вон Рабинович уже отказался от выдвижения, а в рейтингах еще присутствует.
Да, Рабиновича специально ставят в рейтинги, с целью исказить истинное состояние, и сбить рейтинг Бойко. Это известный прием. Так же как и пихают туда Вакарчука, хотя понятно, что он не идет. Это чтобы сбить рейтинг Зеленского по группе Новые лица.
Тимошенко выгодно, чтобы во второй тур прошли или Бойко, или Порошенко, тогда она выигрывает с огромным отрывом, суммируя относительно дружественный электорат Гриценко, Ляшко, частично Зеленского.
Если во второй тур проходят кроме нее Зеленский или Гриценко, то ситуация для нее более сложная.
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Додано: Чет 20 гру, 2018 00:45
Starikan
Минутку, мы (и Гольдарб) обсуждали сравнение с 2013, а не с 2017 годом
Если вы еще раз посмотрите цитируемый вами пост, то заметите, что он состоит из 2-х частей
1-я - сравнение 2018 с 2017
2-я - по Гольдарбу.
Начну со 2-й. По Гольдарбу (на том сайте он сравнивает 2013-й с 2018-м):
Так ведь с того времени прошло 4,5 года. В нормальной стране за этот срок, тем более с иностранной помощью уже все давным-давно было бы восстановлено. А помощь была немалая, только от МВФ в 2014-2017 гг. Украина получила $13,3 млрд. кредитов:
Теперь по 1-й.
Вы подчеркнули в цитируемом
в 2018 по сравнению с 2017 ничего особенного не произошло
и тут же
потеря Крыма и Донбасса, война, трехкратный девал и разрыв экономических связей с РФ - так, мелочи???
потеря Крыма и Донбасса
Это было в 2018-м? Или все-таки в 2014-м?
война
Война продолжается и в 2018, но самое тяжелое время было именно в 2014-м - начале 2015-го (Донецкий аэропорт, Изваринский, Иловайский, Дебальцевский котлы). В 2017-18-м, да, продолжают погибать, но не в таком количестве - улучшились и опыт, и вооружение, да и вообще позиционная война.
трехкратный девал
опять же 2014-й.
разрыв экономических связей с РФ
??? Это же когда он произошел, если
https://news.finance.ua/ru/news/-/43876 ... ih-tovarov
За январь-сентябрь 2018 года импорт товаров из РФ в Украину в денежном выражении составил 5,8 млрд долларов.
Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пишет Сегодня.
Экспорт товаров из Украины в Россию при этом уменьшился на 7,5% и составил 2,7 млрд долларов.
Таким образом, Украина сохраняет отрицательное сальдо торговли с РФ – разница между объемами импорта и экспорта составляет 3,1 млрд долларов.
Ну, если торговля, это не экономические связи, тогда извините, ошибаюсь.
И что вы хотели сказать казначейским счетом?
Сравнение 2018 с 2017. И казначейский счет, и ЗВР
Сам не пойму, почему это произошло (это по ДКС и Минфину).
Вроде как в 2018 по сравнению с 2017 ничего особенного не произошло, ни эскалации войны, ни катастроф и катаклизмов, уже более 3 лет Украина не покупает газ у РФ, сваливать на "попередников" уже не получается, да и Порошенко утверждает, что "Украина нашла выход из кризиса и возможность привлекать инвесторов, работать на развитие экономики", что увеличивается экспорт в ЕС.
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