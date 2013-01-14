Давайте дождемся начала избирательной кампании.
Вон Рабинович уже отказался от выдвижения, а в рейтингах еще присутствует.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 19 гру, 2018 23:56
Давайте дождемся начала избирательной кампании.
Вон Рабинович уже отказался от выдвижения, а в рейтингах еще присутствует.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Чет 20 гру, 2018 00:31
Конечно понятно почему боты так набросились на Зеленского. Но если бы они были последовательны то говорили бы о большем круге людей. Например тот же сын порошенко Алексей почему-то считается способным для работы в парламенте.
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
Додано: Чет 20 гру, 2018 00:43
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Да, Рабиновича специально ставят в рейтинги, с целью исказить истинное состояние, и сбить рейтинг Бойко. Это известный прием. Так же как и пихают туда Вакарчука, хотя понятно, что он не идет. Это чтобы сбить рейтинг Зеленского по группе Новые лица.
Тимошенко выгодно, чтобы во второй тур прошли или Бойко, или Порошенко, тогда она выигрывает с огромным отрывом, суммируя относительно дружественный электорат Гриценко, Ляшко, частично Зеленского.
Если во второй тур проходят кроме нее Зеленский или Гриценко, то ситуация для нее более сложная.
Додано: Чет 20 гру, 2018 00:45
Starikan
Если вы еще раз посмотрите цитируемый вами пост, то заметите, что он состоит из 2-х частей
1-я - сравнение 2018 с 2017
2-я - по Гольдарбу.
Начну со 2-й. По Гольдарбу (на том сайте он сравнивает 2013-й с 2018-м):
Теперь по 1-й.
Вы подчеркнули в цитируемом
и тут же
Это было в 2018-м? Или все-таки в 2014-м?
Война продолжается и в 2018, но самое тяжелое время было именно в 2014-м - начале 2015-го (Донецкий аэропорт, Изваринский, Иловайский, Дебальцевский котлы). В 2017-18-м, да, продолжают погибать, но не в таком количестве - улучшились и опыт, и вооружение, да и вообще позиционная война.
опять же 2014-й.
??? Это же когда он произошел, если
https://news.finance.ua/ru/news/-/43876 ... ih-tovarov
Ну, если торговля, это не экономические связи, тогда извините, ошибаюсь.
Сравнение 2018 с 2017. И казначейский счет, и ЗВР
Додано: Чет 20 гру, 2018 03:17
Зеленского во втором туре не будет. Электорат его и Вакарчука - молодежь, у которой традиционно очень низкая явка. Антимайдановской оппозиции там тоже не будет: Бойко, Вилкул и Мураев поделят электорат на равные части, и даже если Мураев и Вилкул объединятся перед выборами, это максимум 4-5 место.
Почти гарантированно имеем 2-й тур Тимошенко-Порошенко. А там уже возможны варианты.
У матросов нет стоп-лоссов
Додано: Чет 20 гру, 2018 07:50
Развешивание белых тряпок после "Майдана", вывод нацарёванного в зону не доступности Правосудия,....
- Трагедия в том, что "Майдан" - похоронили(затушили) с Внешней стороны
- Именно это и есть классический способ.
- "Народ" - "давно смазывает лыжи"(далее пример)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 гру, 2018 08:00
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Для понимания:
1. С июля - это заготовка, дети в школу, за школу, садик, одевать детей, отопление, коммуналка, зима, праздники,... - у людей нет ничего: есть ежедневный рабский, посменный труд. При чём с наивысшей степенью давления - уволим, привезём других, и т.д.
- ложили "они" на ВСЕ Законы - шахты казённые.
2. Объединение является одним из десятка крупнейших в Украине плательщиков налогов в бюджет.
3. Шахты принудительно банкротят - под приватизацию - Саша "Стоматолог" вскрытые пласты угля уже приватизировал. Валят их сознательно.
4. Существуют, как объективные так и субъективные причины полной ж.о.п.ы. - но их решать никто не хочет.
ВСЕ ХОТЯТ ИХ "ПРИВАТИЗИРОВАТЬ".
При чём "Проблемы" для рабов - всю жизнь ОБЪЕКТИВНЫЕ!
5. "Ехать в Киев" - это гапоны стараются сделать вид "клапана" - у рабов просто нет средств туда "ехать и что-то по сути решать" - а суть одна "деньги".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 гру, 2018 08:17
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Любое сраньё, что официально придёт ко власти - будет искать "Свой заработок".
1. На основе "команды" - воровского общака.
2. Честный - который вынужден искать прокорм по социальным программам - Будет в ГАВНЕ.
Ибо в первую очередь вынужден искать возможность увеличения Бюджета, не за счёт Прибыли с прибыльных казённых инстанций, а с создания налогообложения - того же НАСЕЛЕНИЯ. У Которого он самостоятельно спи..дил инструмент создания дополнительной прибыли.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..............................
В Украине сегодня НЕТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ДЛЯ Украины "Политика", кроме, как открыто готового пойти на восстановление Экономики Украины, критических сфер Производства, Готового "Посадить Воров в тюрьмы"(прежде всего экономический криминал - и здесь НЕТ АНТИСЕМИТИЗМА).
Остальное будет только усиленное затягивание петли. А дальше некуда - народ и так разбежался.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 гру, 2018 08:21
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
В свете выше изложенного у нас нет иной перспективы, как по изложенному "Савченко", и с таким успехом, что бы за "один раз" - Украину максимально избавить от "грязи".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:21
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