Додано: Чет 20 гру, 2018 00:45

Минутку, мы (и Гольдарб) обсуждали сравнение с 2013, а не с 2017 годом

Так ведь с того времени прошло 4,5 года. В нормальной стране за этот срок, тем более с иностранной помощью уже все давным-давно было бы восстановлено. А помощь была немалая, только от МВФ в 2014-2017 гг. Украина получила $13,3 млрд. кредитов:

в 2018 по сравнению с 2017 ничего особенного не произошло

потеря Крыма и Донбасса, война, трехкратный девал и разрыв экономических связей с РФ - так, мелочи???

потеря Крыма и Донбасса

война

трехкратный девал

разрыв экономических связей с РФ

За январь-сентябрь 2018 года импорт товаров из РФ в Украину в денежном выражении составил 5,8 млрд долларов.



Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики, пишет Сегодня.



Экспорт товаров из Украины в Россию при этом уменьшился на 7,5% и составил 2,7 млрд долларов.



Таким образом, Украина сохраняет отрицательное сальдо торговли с РФ – разница между объемами импорта и экспорта составляет 3,1 млрд долларов.

И что вы хотели сказать казначейским счетом?

Сам не пойму, почему это произошло (это по ДКС и Минфину).

Вроде как в 2018 по сравнению с 2017 ничего особенного не произошло, ни эскалации войны, ни катастроф и катаклизмов, уже более 3 лет Украина не покупает газ у РФ, сваливать на "попередников" уже не получается, да и Порошенко утверждает, что "Украина нашла выход из кризиса и возможность привлекать инвесторов, работать на развитие экономики", что увеличивается экспорт в ЕС.

Если вы еще раз посмотрите цитируемый вами пост, то заметите, что он состоит из 2-х частей1-я - сравнение 2018 с 20172-я - по Гольдарбу.Начну со 2-й. По Гольдарбу (на том сайте он сравнивает 2013-й с 2018-м):Теперь по 1-й.Вы подчеркнули в цитируемоми тут жеЭто было в 2018-м? Или все-таки в 2014-м?Война продолжается и в 2018, но самое тяжелое время было именно в 2014-м - начале 2015-го (Донецкий аэропорт, Изваринский, Иловайский, Дебальцевский котлы). В 2017-18-м, да, продолжают погибать, но не в таком количестве - улучшились и опыт, и вооружение, да и вообще позиционная война.опять же 2014-й.??? Это же когда он произошел, еслиНу, если торговля, это не экономические связи, тогда извините, ошибаюсь.Сравнение 2018 с 2017. И казначейский счет, и ЗВР