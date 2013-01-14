|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 гру, 2018 10:59
19yuriy91 написав: Kudrjavuy написав:
В свете выше изложенного у нас нет иной перспективы, как по изложенному "Савченко", и с таким успехом, что бы за "один раз" - Украину максимально избавить от "грязи".
ночь длинных ножей ?
Если хотите, то это можно и так назвать, но с поправкой на "Экономико-финансовые отношения".
В экономико-финансовых отношениях это называется "РЕФОРМА"(без затрагивания системы).
- Иначе звучит: "Кто работает, тот ест".
Именно по этой причине Воры выдавливают из страны всех, кто в прямом смысле(и в бизнесе) - "Работет".
- Именно по этой причине у нас "РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ЦАРЬ"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 6088
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 599 раз.
- Подякували: 789 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:20
yanyura написав:
Сравнение 2018 с 2017. И казначейский счет, и ЗВР
У 2018 зріс ВВП, експорт, номінальна і реальна зарплати. Бюджет, цього року, більш реальний, минулого року були недооцінені доходи. ЗВР виплатив борги МВФ - звідки взяв, туди і поклав. Валюта йде за реформами, за ринковими цінами на енергоносії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 6155
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 928 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|14754
|
|
|183
|82905
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5637
|
|