RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4114411541164117
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 10:59

  19yuriy91 написав:
  Kudrjavuy написав:В свете выше изложенного у нас нет иной перспективы, как по изложенному "Савченко", и с таким успехом, что бы за "один раз" - Украину максимально избавить от "грязи".

ночь длинных ножей ? :D

Если хотите, то это можно и так назвать, но с поправкой на "Экономико-финансовые отношения".
В экономико-финансовых отношениях это называется "РЕФОРМА"(без затрагивания системы).
- Иначе звучит: "Кто работает, тот ест".
Именно по этой причине Воры выдавливают из страны всех, кто в прямом смысле(и в бизнесе) - "Работет".
- Именно по этой причине у нас "РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ЦАРЬ" :lol:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6088
З нами з: 20.09.12
Подякував: 599 раз.
Подякували: 789 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:20

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  yanyura написав:Сравнение 2018 с 2017. И казначейский счет, и ЗВР

У 2018 зріс ВВП, експорт, номінальна і реальна зарплати. Бюджет, цього року, більш реальний, минулого року були недооцінені доходи. ЗВР виплатив борги МВФ - звідки взяв, туди і поклав. Валюта йде за реформами, за ринковими цінами на енергоносії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6155
З нами з: 01.08.15
Подякував: 790 раз.
Подякували: 928 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4114411541164117
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Украина-2012: статистика «пакращення»
ТупУм » Пон 14 січ, 2013 16:07
5 14754
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 сер, 2017 09:42
PSPoldman
Это болезненный самообман, что вся Украина хочет в ЕС 1 ... 17, 18, 19
ТупУм » Сер 21 сер, 2013 11:05
183 82905
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
Украина погрязла в долгах
НИЧОСИ » Суб 24 жов, 2015 08:47
0 5637
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 жов, 2015 08:47
НИЧОСИ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.