«Право» на расстрел. Шахтеры «ЛНР» шлют «новогодние» письма Пасечнику и «прокурорам»18.12.2018.В середине ноября горняки шахты «Партизанская» в оккупированном пророссийскими боевиками «ЛНР» Антраците возмутились тотальным безденежьем и долгами по зарплате. Протест вылился в попытку организации забастовки. В итоге самых неугодных и голодных горняков-активистов в составе четырех «пострадавших» просто уволили, чтобы не баламутили и без того беспокойную обстановку, а до увольнения вывезли копать ямы в мороз ночью под рассказы о будущем их семей. На этом конфликт себя не исчерпал, а к действующим лицам вероятного продолжения угольного «спектакля» теперь можно причислять главаря «ЛНР» Леонида Пасечника и «главного прокурора» Сергея Горенко.Изначально многие пользователи соцсетей и новостные издания выдвигали предположения, что горняки вынесли конфликт «на люди», начитавшись местных сепаратистских газет и реально поверив в «народность республики», а возможно, отчаявшись получить хотя бы какие-то деньги без огласки. Не учли шахтеры одного – прав у них, как таковых, нет в «ЛНР» еще с 2014 года.«Наши мужья собрались и устроили забастовку на шахте, требуя выплаты зп за 3 месяца, в итоге опять обещания! Прошло 3 дня, время около 3:00 ночи, мы спим, а просыпаемся от того, что кто-то выбивает нам дверь, малые кричат, я кричу, муж вообще в шоке! В итоге нам выбили дверь люди в камуфляже и масках, с порога мужа кулаками в лицо… Как мои девочки плакали, я схватила с кровати младшую на руки, а старшая всем телом упала на мужа и кричит не бейте моего папочку, убейте меня! В конечном итоге, мужа забрали, и его не было 4 часа, старшая упала в обморок, я просто спасала её! Забрали его в трусах при температуре -2, вывезли несколько человек, из участвовавших в забастовке за город, дали лопаты и заставили рыть ямы, а пока они копали ямы, они рассказывали, что сделают с их жёнами и детьми! В итоге их отпустили, они в мороз шли до города пешком, вокруг никого т.к комендантский час! Муж пришёл весь в крови и с потухшим взглядом», - цитировал сообщение супруги одного из забастовщиков журналист Денис Казанский в своем блоге.Позже вышел приказ руководства шахты об увольнении неблагонадежных забастовщиков. Эту информацию также подтвердил правозащитник Павел Лисянский, бывший сотрудник шахты «Партизанская» - до начала вооруженного конфликта в Луганской области. Правозащитник сообщал об увольнении людей, ссылаясь на личные контакты на предприятии.«Уволить решили горняков после так называемых выборов «ЛНР», чтобы не создавать протестных настроений». Руководство шахты в приказе обвинило проходчика, машиниста и двух горных мастеров в том, что они создали аварийную ситуацию», - писал Лисянский в своем Facebook.Также фото соответствующего «приказа» об увольнении было распространено группой «Свердловск – ты должен это знать» в российской социальной сети.«29 октября работники участка № 5 по окончанию 3-й и 4-й рабочих смен уведомили горного диспетчера об отказе выезжать на поверхность. При этом о проведении несанкционированной акции работники участка № 5 заблаговременно не поставили в известность руководителей предприятия. Чем создали аварийную ситуацию, что привело к остановке предприятия», – говорится в тексте «приказа».Выяснилось, что горняки в оккупированном Антраците не успокоились. Как сообщил информированный источник «ОстроВа» на оккупированной территории Луганской области, шахтеры «Антрацитугля» действительно доведены до отчаяния, а некоторые – на полном серьезе верят в «доброго царя» Пасечника. Якобы, «царь» не знает об угольном беспределе, а как узнает – сразу поможет. В результате, шахтеры написали коллективные письма и Пасечнику, и «главпрокурору» всея «ЛНР» Сергею Горенко, в которых просят уважать «закон» «республики» и труд шахтеров, и дать наконец-то денег.«Мы, работники данного предприятия, обращаемся к вам по вопросу невыплаты и задержки заработной платы. На данный момент нам не выплатили заработную плату за октябрь и ноябрь текущего года. Также когда будет выплачена зарплата нам не известно, так как у нас на предприятии нет определенной даты по выплате. С 30.10.18 по 6.12.18 выплат не поступало. Просьба рассмотреть наше письмо, так как в соответствии со статьей 20 закона ЛНР работодатели нарушают… права и обязанности. Хотим, чтобы нам своевременно и в полном объеме выплачивали зарплату в соответствии с законом», - говорится в коллективном письме «прокурору» Горенко сотрудников «ГУП ЛНР» «Антрацит» и филиалов предприятия.В списке заявителей указаны сотрудники шахт «Комсомольская» и «Партизанская», а также филиалов «Антрацитугля» - «Антрацитпогрузтранс» и «РМЗ».«На сегодняшний день предприятие – бесспорный лидер угледобычи Луганской Народной Республики. В работе шесть очистных забоев. Шахты «Комсомольская» и «Партизанская» способны ежесуточно выдавать нагора около семи тысяч тонн «черного золота». Но не только днем сегодняшним живы горняки ГУП ЛНР «Антрацит». Идет постоянная работа на перспективу – взамен отработанных, с начала 2016 года в работу было введено два новых очистных забоя шахты «Комсомольская», - бодро рапортует «минэкономразвития» «ЛНР» на своем сайте, скромно не указав просящийся сам собою тег: «мывсёврём».Даже если в оккупированном Антраците кому-то что-то и отдадут, то вскоре все вернется на круги своя. Проблема зарплатной задолженности в энергетической сфере на оккупированной территории Луганской области уже воспринимается всеми как должное, как хроническое обострение неизлечимой болезни. Уголь добывается, продается в Россию – меньше и дешевле, чем раньше, что логично: у россиян и свой уголь есть. А голодные шахтеры никого не волновали и волновать не будут, что тоже логично: «народная республика» преследует одну цель – поддерживать образ «жизнеспособного» ур** «русского мира», того самого, где за протесты и забастовки в прошлом веке расстреливали.Остап Городенко, «ОстроВ»