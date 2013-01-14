Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Kudrjavuy написав:В свете выше изложенного у нас нет иной перспективы, как по изложенному "Савченко", и с таким успехом, что бы за "один раз" - Украину максимально избавить от "грязи".
ночь длинных ножей ?
Если хотите, то это можно и так назвать, но с поправкой на "Экономико-финансовые отношения". В экономико-финансовых отношениях это называется "РЕФОРМА"(без затрагивания системы). - Иначе звучит: "Кто работает, тот ест". Именно по этой причине Воры выдавливают из страны всех, кто в прямом смысле(и в бизнесе) - "Работет". - Именно по этой причине у нас "РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ЦАРЬ"
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura написав:Сравнение 2018 с 2017. И казначейский счет, и ЗВР
У 2018 зріс ВВП, експорт, номінальна і реальна зарплати. Бюджет, цього року, більш реальний, минулого року були недооцінені доходи. ЗВР виплатив борги МВФ - звідки взяв, туди і поклав. Валюта йде за реформами, за ринковими цінами на енергоносії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
В середине ноября горняки шахты «Партизанская» в оккупированном пророссийскими боевиками «ЛНР» Антраците возмутились тотальным безденежьем и долгами по зарплате. Протест вылился в попытку организации забастовки. В итоге самых неугодных и голодных горняков-активистов в составе четырех «пострадавших» просто уволили, чтобы не баламутили и без того беспокойную обстановку, а до увольнения вывезли копать ямы в мороз ночью под рассказы о будущем их семей. На этом конфликт себя не исчерпал, а к действующим лицам вероятного продолжения угольного «спектакля» теперь можно причислять главаря «ЛНР» Леонида Пасечника и «главного прокурора» Сергея Горенко.
Изначально многие пользователи соцсетей и новостные издания выдвигали предположения, что горняки вынесли конфликт «на люди», начитавшись местных сепаратистских газет и реально поверив в «народность республики», а возможно, отчаявшись получить хотя бы какие-то деньги без огласки. Не учли шахтеры одного – прав у них, как таковых, нет в «ЛНР» еще с 2014 года.
«Наши мужья собрались и устроили забастовку на шахте, требуя выплаты зп за 3 месяца, в итоге опять обещания! Прошло 3 дня, время около 3:00 ночи, мы спим, а просыпаемся от того, что кто-то выбивает нам дверь, малые кричат, я кричу, муж вообще в шоке! В итоге нам выбили дверь люди в камуфляже и масках, с порога мужа кулаками в лицо… Как мои девочки плакали, я схватила с кровати младшую на руки, а старшая всем телом упала на мужа и кричит не бейте моего папочку, убейте меня! В конечном итоге, мужа забрали, и его не было 4 часа, старшая упала в обморок, я просто спасала её! Забрали его в трусах при температуре -2, вывезли несколько человек, из участвовавших в забастовке за город, дали лопаты и заставили рыть ямы, а пока они копали ямы, они рассказывали, что сделают с их жёнами и детьми! В итоге их отпустили, они в мороз шли до города пешком, вокруг никого т.к комендантский час! Муж пришёл весь в крови и с потухшим взглядом», - цитировал сообщение супруги одного из забастовщиков журналист Денис Казанский в своем блоге.
Позже вышел приказ руководства шахты об увольнении неблагонадежных забастовщиков. Эту информацию также подтвердил правозащитник Павел Лисянский, бывший сотрудник шахты «Партизанская» - до начала вооруженного конфликта в Луганской области. Правозащитник сообщал об увольнении людей, ссылаясь на личные контакты на предприятии.
«Уволить решили горняков после так называемых выборов «ЛНР», чтобы не создавать протестных настроений». Руководство шахты в приказе обвинило проходчика, машиниста и двух горных мастеров в том, что они создали аварийную ситуацию», - писал Лисянский в своем Facebook.
Также фото соответствующего «приказа» об увольнении было распространено группой «Свердловск – ты должен это знать» в российской социальной сети.
«29 октября работники участка № 5 по окончанию 3-й и 4-й рабочих смен уведомили горного диспетчера об отказе выезжать на поверхность. При этом о проведении несанкционированной акции работники участка № 5 заблаговременно не поставили в известность руководителей предприятия. Чем создали аварийную ситуацию, что привело к остановке предприятия», – говорится в тексте «приказа».
Выяснилось, что горняки в оккупированном Антраците не успокоились. Как сообщил информированный источник «ОстроВа» на оккупированной территории Луганской области, шахтеры «Антрацитугля» действительно доведены до отчаяния, а некоторые – на полном серьезе верят в «доброго царя» Пасечника. Якобы, «царь» не знает об угольном беспределе, а как узнает – сразу поможет. В результате, шахтеры написали коллективные письма и Пасечнику, и «главпрокурору» всея «ЛНР» Сергею Горенко, в которых просят уважать «закон» «республики» и труд шахтеров, и дать наконец-то денег.
«Мы, работники данного предприятия, обращаемся к вам по вопросу невыплаты и задержки заработной платы. На данный момент нам не выплатили заработную плату за октябрь и ноябрь текущего года. Также когда будет выплачена зарплата нам не известно, так как у нас на предприятии нет определенной даты по выплате. С 30.10.18 по 6.12.18 выплат не поступало. Просьба рассмотреть наше письмо, так как в соответствии со статьей 20 закона ЛНР работодатели нарушают… права и обязанности. Хотим, чтобы нам своевременно и в полном объеме выплачивали зарплату в соответствии с законом», - говорится в коллективном письме «прокурору» Горенко сотрудников «ГУП ЛНР» «Антрацит» и филиалов предприятия.
В списке заявителей указаны сотрудники шахт «Комсомольская» и «Партизанская», а также филиалов «Антрацитугля» - «Антрацитпогрузтранс» и «РМЗ».
«Войдите в наше положение, свои рабочие обязанности мы выполняем и надеемся, что в соответствии со статьей 19, 20 Трудового кодекса ЛНР такими пунктами как ст 19 Основные права и обязанности работника. Пункт про своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией сложностью труда количеством и качеством выполненной работы… Хотим, чтобы нам выплачивали зарплату в соответствии с законом. Нам нужно выплачивать коммунальные услуги, кормить и одевать детей», - сказано в коллективном письме шахтеров Пасечнику.
Печальнее всего то, что «прокуратура» и «добрый царь» Пасечник в гробу видали шахтеров. Скорее всего, ситуацию может изменить только робкий стук в «начальственные» двери и последующая за скрипом петель реплика визитера: «Леонид Иваныч, там, это… опять укропы в интернете пишут, что у нас шахтеры с голоду дохнут. Может, посодействовать как-то?».
«На сегодняшний день предприятие – бесспорный лидер угледобычи Луганской Народной Республики. В работе шесть очистных забоев. Шахты «Комсомольская» и «Партизанская» способны ежесуточно выдавать нагора около семи тысяч тонн «черного золота». Но не только днем сегодняшним живы горняки ГУП ЛНР «Антрацит». Идет постоянная работа на перспективу – взамен отработанных, с начала 2016 года в работу было введено два новых очистных забоя шахты «Комсомольская», - бодро рапортует «минэкономразвития» «ЛНР» на своем сайте, скромно не указав просящийся сам собою тег: «мывсёврём».
Даже если в оккупированном Антраците кому-то что-то и отдадут, то вскоре все вернется на круги своя. Проблема зарплатной задолженности в энергетической сфере на оккупированной территории Луганской области уже воспринимается всеми как должное, как хроническое обострение неизлечимой болезни. Уголь добывается, продается в Россию – меньше и дешевле, чем раньше, что логично: у россиян и свой уголь есть. А голодные шахтеры никого не волновали и волновать не будут, что тоже логично: «народная республика» преследует одну цель – поддерживать образ «жизнеспособного» ур** «русского мира», того самого, где за протесты и забастовки в прошлом веке расстреливали.
Остап Городенко, «ОстроВ»
По ссылочке можете ознакомиться с официальными документами.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 20 гру, 2018 12:03, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Сняты обвинения в финансировании терроризма с олигарха Рината Ахметова, депутата от фракции "Оппозиционный блок" Натальи Королевской и экс-главы фракции Партии регионов в ВРУ Александра Ефремова. Об этом в Фейсбуке сообщил народный депутат Игорь Луценко, обнародовав скан-копии постановлений о закрытии производства.
"Наконец с трех самых достойных, самых выдающихся современников наших, с знаменитых сограждан Ахметова Рината Леонидовчиа, Королевской Натальи Юрьевны и Ефремова Александра Сергеевича сняты обвинения в финансировании терроризма… Не выявлено, не найдено, не определено ни одного основания, чтобы считать достойных Ахметова и Ко в чем-либо виновными. Ни видеопоказания бывшего командира ахметовского батальона Восток, ни слова любого из нескольких десятков допрошенных по делу свидетелей не содержали ничего, что бы даже отдаленно намекало, что указанные экс-члены Партии регионов никоим образом не работали на две стороны", - заявил с сарказмом Луценко.
Уголовное производство в отношении указанных лиц было закрыто старшим следователем Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Станиславом Фесенко в связи с отсутствием состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 260 (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса.
Как видим Луценко то же перешел на указанный формат общения, за который Вы меня "баните". И всё же, Спасибо ему за терпение и понимание!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
yanyura написав:Сравнение 2018 с 2017. И казначейский счет, и ЗВР
У 2018 зріс ВВП, експорт, номінальна і реальна зарплати. Бюджет, цього року, більш реальний, минулого року були недооцінені доходи. ЗВР виплатив борги МВФ - звідки взяв, туди і поклав. Валюта йде за реформами, за ринковими цінами на енергоносії.
Коли дозволете, я, на прикладі, трохи конкретизую(бо у житті трохи інакше):
В Днепре произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого погибла пожилая женщина. Как было установлено, трагедия произошла на территории улицы Владимира Антоновича, где пенсионерка выбросилась с балкона многоэтажного здания. От полученных травм она скончалась на месте.
Как сообщается, на момент смерти пожилой женщине был 81 год. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили подробности трагедии. Как удалось установить, на сегодняшний день неизвестно, что стало причиной самоубийства пенсионерки.
Тем не менее, пенсионерка покончила с собой, выбросившись с балкона десятого этажа. Также сообщается, что ранее пенсионерка уже пыталась покончить с собой – женщина резала вены. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
Чи ще страшніше:
В Кривом Роге женщина с маленьким ребенком выпали из окна (ФОТО, ВИДЕО) ГолосUA 13:16 20-12-2018 https://golos.ua/i/654738 В Украине статистика показывает растущее число случаев суицида. Новая трагедия случилась в Кривом Роге (Днепропетровская область). Там женщина с малолетним ребенком выпали из окна на десятом этаже здания. Произошло это утром 20 декабря в микрокрайоне «5-й Заречный».
По словам очевидцев, женщина не была жительницей дома. Мать и сын зашли с улицы в подъезд, женщина взяла ребенка на руки и вместе с ним выпрыгнула из окна в общем коридоре.
Как сообщает «Первый криворожский», высота не оставила матери и сыну шансов спастись. Женщине было 28 лет, ее сыну — пять.
По каким причинам мать решилась на суицид, выясняют сотрудники Криворожского отдела полиции.
А Ви у змозі зрозуміти стан населення, що під оккупацією, та у зоні бойових дій вже 4, 5 років? За "тих же" умов?
«Мы сами не заметили, как превратились в нацию беженцев. Мы таем на глазах. Это тот маркер, который наметил последнюю красную линию. За ней - только исчезновение нации», - заявила Тимошенко.
Так це ще далеко не усі, хто має велике бажання, але не має можливість втекти від голоду, та беспрєдєлу. І добре, що тікати можна далеко, а не у Росію.
Чесно кажучі, мені здається, що просто-напросто перестали сприймати ФАКТИЧНИЙ СТАН РЕЧЕЙ: ВІЙНУ.
Якраз такий стан речей і має ціллю Ворог. Бо мало хто розуміє, що поміж себе ми гризимося, за для ОДНІЄЇ цілі: як його кращє знищити.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:В свете выше изложенного у нас нет иной перспективы, как по изложенному "Савченко", и с таким успехом, что бы за "один раз" - Украину максимально избавить от "грязи".
ночь длинных ножей ?
- ? Может переозвучите свои мысли, на основании Вышеизложенного? Только публично. - Ваше мнение изменилось? В необходимости чего Вы убеждённым приверженцем?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 Взгляд на "Загон лохов". Простите, на коррупционный рост беспредела, отображен согласно моего видения Нового КАСУ(Кодекс Адміністративного Судочинства України, та Закону України "про Судовий Сбір") В обсуждении этой новости(може мондер не удалит - тогда будет не зачем извиняться). https://news.finance.ua/ua/news/-/44071 ... a-grojsman
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
19yuriy91 написав:это форум, а не площадка для призыва к экстремистским действиям
Простите, но это с ваших кнопок "вылетело" обвинение меня в экстремизме -? Или вернее было трактовано, как призыв к людским чувствам? И жить по Людски в Украине? - За то, что указал на разницу в Геббельсовщине и горькой действительности? - Поверьте, Правда куда более не приемлема, даже звучит, в большинстве слов "на русском".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.