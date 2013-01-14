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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4115411641174118
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 17:54

  yanyura написав: В нормальной стране за этот срок, тем более с иностранной помощью уже все давным-давно было бы восстановлено. А помощь была немалая, только от МВФ в 2014-2017 гг. Украина получила $13,3 млрд. кредитов


Это не помощь на восстановление. Это поддержание штанов для возврата предыдущих кредитов.

Конечно, большое спасибо, что выдали. Но связывать это с восстановлением... наивно, по крайней мере.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:04

Kudrjavuy
В подходе "посадить всех воров" и "ночь длинных ножей", есть один подвох.
А кто будет решать, кто вор, а кто нет ? А так же, есть высокие шансы, что лично вас посадят. ДНР и ЛНР - это подтвержает.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:40

  19yuriy91 написав:Програми розслідувань “Схеми” та “Наші Гроші” можуть зникнути з ефіру UA:Перший
https://www.facebook.com/natalie.sedlet ... 1195312652

Что решили, не в курсе?
думаю, наврядли решатся убрать с эфира.
detroytred
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 20:59

  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:Програми розслідувань “Схеми” та “Наші Гроші” можуть зникнути з ефіру UA:Перший
https://www.facebook.com/natalie.sedlet ... 1195312652

Что решили, не в курсе?
думаю, наврядли решатся убрать с эфира.

информации пока не находил.
ради выборов могут решится, это канешна крайности, но...дыбилов хватает
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:04

  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:
  19yuriy91 написав:Програми розслідувань “Схеми” та “Наші Гроші” можуть зникнути з ефіру UA:Перший
https://www.facebook.com/natalie.sedlet ... 1195312652

Что решили, не в курсе?
думаю, наврядли решатся убрать с эфира.

информации пока не находил.
ради выборов могут решится, это канешна крайности, но...дыбилов хватает

а вы оба, когда последний раз смотрели UA:Перший ?
думаю, что никогда
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:04

https://styler.rbc.ua/ukr/zhizn/program ... 53723.html

detroytred
На 2019 год запланировано перевести весь ТВ контент на платную основу. Авторское Право - будет соблюдаться.
Аналог выведен.
Теперь вся цифра будет закодирована ии... - только за наличку.
- Останется только оккупационный аналог.

Отсюда каждый собственник канала, каждый имеющий собственный "проект" - "рвёт ж..."
Дабы его канал, хоть малейшим образом интересовал "бабушек".
Поэтому любая, "громкая история" - может иметь под собой иные корни.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 20 гру, 2018 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:07

  Kudrjavuy написав:detroytred
На 2019 год запланировано перевести весь ТВ контент на платную основу. Авторское Право - будет соблюдаться.
Аналог выведен.
Теперь вся цифра будет закодирована ии... - только за наличку.
- Останется только оккупационный аналог.

Отсюда каждый собственник канала, каждый имеющий собственный "проект" - "рвёт ж..."
Дабы его канал, хоть малейшим образом интересовал "бабушек".
Поэтому любая, "громкая история" - может иметь под собой иные корни.

Вот процитирую. Этот бред.
Вы очень далеки от реалий Украины.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:13

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:
  detroytred написав:Что решили, не в курсе?
думаю, наврядли решатся убрать с эфира.

информации пока не находил.
ради выборов могут решится, это канешна крайности, но...дыбилов хватает

а вы оба, когда последний раз смотрели UA:Перший ?
думаю, что никогда

о тэрнете не слышал?
сутра и вечером в постеле включаю тиливизор :D
шо не так?
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:20

  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:информации пока не находил.
ради выборов могут решится, это канешна крайности, но...дыбилов хватает

а вы оба, когда последний раз смотрели UA:Перший ?
думаю, что никогда

о тэрнете не слышал?
сутра и вечером в постеле включаю тиливизор :D
шо не так?

А вам сколько лет сидеть осталось ?
А то я не встречал людей, которые добровольно смотрят UA:Перший
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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