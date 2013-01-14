Это не помощь на восстановление. Это поддержание штанов для возврата предыдущих кредитов.
Конечно, большое спасибо, что выдали. Но связывать это с восстановлением... наивно, по крайней мере.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 гру, 2018 17:54
Это не помощь на восстановление. Это поддержание штанов для возврата предыдущих кредитов.
Конечно, большое спасибо, что выдали. Но связывать это с восстановлением... наивно, по крайней мере.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 20 гру, 2018 20:04
Kudrjavuy
В подходе "посадить всех воров" и "ночь длинных ножей", есть один подвох.
А кто будет решать, кто вор, а кто нет ? А так же, есть высокие шансы, что лично вас посадят. ДНР и ЛНР - это подтвержает.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Чет 20 гру, 2018 20:40
Что решили, не в курсе?
думаю, наврядли решатся убрать с эфира.
Додано: Чет 20 гру, 2018 20:59
информации пока не находил.
ради выборов могут решится, это канешна крайности, но...дыбилов хватает
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:04
а вы оба, когда последний раз смотрели UA:Перший ?
думаю, что никогда
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:04
detroytred
На 2019 год запланировано перевести весь ТВ контент на платную основу. Авторское Право - будет соблюдаться.
Аналог выведен.
Теперь вся цифра будет закодирована ии... - только за наличку.
- Останется только оккупационный аналог.
Отсюда каждый собственник канала, каждый имеющий собственный "проект" - "рвёт ж..."
Дабы его канал, хоть малейшим образом интересовал "бабушек".
Поэтому любая, "громкая история" - может иметь под собой иные корни.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 20 гру, 2018 21:08, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:07
Вот процитирую. Этот бред.
Вы очень далеки от реалий Украины.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:13
о тэрнете не слышал?
сутра и вечером в постеле включаю тиливизор
шо не так?
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:20
А вам сколько лет сидеть осталось ?
А то я не встречал людей, которые добровольно смотрят UA:Перший
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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