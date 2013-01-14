Додано: Чет 20 гру, 2018 20:04

Kudrjavuy

В подходе "посадить всех воров" и "ночь длинных ножей", есть один подвох.

А кто будет решать, кто вор, а кто нет ? А так же, есть высокие шансы, что лично вас посадят. ДНР и ЛНР - это подтвержает.

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах