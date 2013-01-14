|
|
|
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:42
19yuriy91 написав:
логика, конечно, как обычно
отсижу, найду казла
То есть ни одной передачи вы не смотрели. Зато мнения на весь интернет.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1864
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 гру, 2018 21:52
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
логика, конечно, как обычно
отсижу, найду казла
То есть ни одной передачи вы не смотрели. Зато мнения на весь интернет.
плять...
ну при чём тут я?????
ты шо невменяемый ?
от меня, лично, и выборы не зависят и тдтп.
просмотра лишат (вполне возможно ЛЮДЕЙ-НАРОД-ИЗБИРАТЕЛЕЙ)
ну давай, как в НЕ ЛЮБИМОЙ ТОБОЙ раше, всё запрещать.
или что у нас - хорошо, у них - плохо ?
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1519
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:04
19yuriy91 написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав:
логика, конечно, как обычно
отсижу, найду казла
То есть ни одной передачи вы не смотрели. Зато мнения на весь интернет.
плять...
ну при чём тут я?????
ты шо невменяемый ?
от меня, лично, и выборы не зависят и тдтп.
просмотра лишат (вполне возможно ЛЮДЕЙ-НАРОД-ИЗБИРАТЕЛЕЙ)
ну давай, как в НЕ ЛЮБИМОЙ ТОБОЙ раше, всё запрещать.
или что у нас - хорошо, у них - плохо ?
А шо вы так возбудились ? КАПСОм кричите.
И да, я с вами на ТЫ не переходил.
Просмотра лишат кого ? того, кто и так не смотрит.
То есть, была передача, её мало кто смотрел, а теперь её закрывают.
Давайте и дальше тратить деньги из гос.бюджета на те передачи, которые никто не смотрит
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1864
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:17
pesikot написав: 19yuriy91 написав: pesikot написав:
А шо вы так возбудились ? КАПСОм кричите.
И да, я с вами на ТЫ не переходил.
Просмотра лишат кого ? того, кто и так не смотрит.
То есть, была передача, её мало кто смотрел, а теперь её закрывают.
Давайте и дальше тратить деньги из гос.бюджета на те передачи, которые никто не смотрит
с чего ты взял, шо их никто не смотрит?
кароче - гуляй. с тобой спорить.....
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1519
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:34
19yuriy91 написав:
с чего ты взял, шо их никто не смотрит?
кароче - гуляй. с тобой спорить.....
Ну так и смотрите UA:Перший с утра до вечера, кто вам мешает
А то вы, то смотрите, то не смотрите канал. Хрен вас малолеток разберёшь
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1864
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:39
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
с чего ты взял, шо их никто не смотрит?
кароче - гуляй. с тобой спорить.....
Ну так и смотрите UA:Перший с утра до вечера, кто вам мешает
А то вы, то смотрите, то не смотрите канал. Хрен вас малолеток разберёшь
ну, хрен с тобой, посмотрю иногда, батяня недоделанный.
но зачем же программы закрывать?
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1519
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:43
19yuriy91 написав: pesikot написав: 19yuriy91 написав:
с чего ты взял, шо их никто не смотрит?
кароче - гуляй. с тобой спорить.....
Ну так и смотрите UA:Перший с утра до вечера, кто вам мешает
А то вы, то смотрите, то не смотрите канал. Хрен вас малолеток разберёшь
ну, хрен с тобой, посмотрю, иногда.
но зачем же программы закрывать?
То есть вы не смотрите, многие не смотрят. Но деньги тратятся на передачи, которые никто не смотрит. Деньги из бюджета
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 1864
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 149 раз.
- Подякували: 570 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 20 гру, 2018 22:51
То есть вы не смотрите, многие не смотрят.
pesikot написав: 19yuriy91 написав:
ну, хрен с тобой, посмотрю, иногда.
но зачем же программы закрывать?
То есть вы не смотрите, многие не смотрят. Но деньги тратятся на передачи, которые никто не смотрит. Деньги из бюджета
- уважаемый, ты ......
откуда берёшь, накатил?
отдыхай
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 1519
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|5
|14774
|
|
|183
|82963
|
Пон 29 тра, 2017 22:36
M-A-X
|
|0
|5646
|
|