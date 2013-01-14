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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4117411841194120>
Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:42

  19yuriy91 написав:логика, конечно, как обычно :D
отсижу, найду казла :mrgreen:

То есть ни одной передачи вы не смотрели. Зато мнения на весь интернет.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 21:52

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:логика, конечно, как обычно :D
отсижу, найду казла :mrgreen:

То есть ни одной передачи вы не смотрели. Зато мнения на весь интернет.

плять...
ну при чём тут я?????
ты шо невменяемый ?
от меня, лично, и выборы не зависят и тдтп.
просмотра лишат (вполне возможно ЛЮДЕЙ-НАРОД-ИЗБИРАТЕЛЕЙ)
ну давай, как в НЕ ЛЮБИМОЙ ТОБОЙ раше, всё запрещать.
или что у нас - хорошо, у них - плохо ?
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:04

  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:логика, конечно, как обычно :D
отсижу, найду казла :mrgreen:

То есть ни одной передачи вы не смотрели. Зато мнения на весь интернет.

плять...
ну при чём тут я?????
ты шо невменяемый ?
от меня, лично, и выборы не зависят и тдтп.
просмотра лишат (вполне возможно ЛЮДЕЙ-НАРОД-ИЗБИРАТЕЛЕЙ)
ну давай, как в НЕ ЛЮБИМОЙ ТОБОЙ раше, всё запрещать.
или что у нас - хорошо, у них - плохо ?

А шо вы так возбудились ? КАПСОм кричите.
И да, я с вами на ТЫ не переходил.
Просмотра лишат кого ? того, кто и так не смотрит.
То есть, была передача, её мало кто смотрел, а теперь её закрывают.
Давайте и дальше тратить деньги из гос.бюджета на те передачи, которые никто не смотрит
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:17

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:А шо вы так возбудились ? КАПСОм кричите.
И да, я с вами на ТЫ не переходил.
Просмотра лишат кого ? того, кто и так не смотрит.
То есть, была передача, её мало кто смотрел, а теперь её закрывают.
Давайте и дальше тратить деньги из гос.бюджета на те передачи, которые никто не смотрит

с чего ты взял, шо их никто не смотрит?
кароче - гуляй. с тобой спорить.....
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:34

  19yuriy91 написав:с чего ты взял, шо их никто не смотрит?
кароче - гуляй. с тобой спорить.....

Ну так и смотрите UA:Перший с утра до вечера, кто вам мешает :-)
А то вы, то смотрите, то не смотрите канал. Хрен вас малолеток разберёшь
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:39

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:с чего ты взял, шо их никто не смотрит?
кароче - гуляй. с тобой спорить.....

Ну так и смотрите UA:Перший с утра до вечера, кто вам мешает :-)
А то вы, то смотрите, то не смотрите канал. Хрен вас малолеток разберёшь

ну, хрен с тобой, посмотрю иногда, батяня недоделанный. :mrgreen:
но зачем же программы закрывать? :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:43

  19yuriy91 написав:
  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:с чего ты взял, шо их никто не смотрит?
кароче - гуляй. с тобой спорить.....

Ну так и смотрите UA:Перший с утра до вечера, кто вам мешает :-)
А то вы, то смотрите, то не смотрите канал. Хрен вас малолеток разберёшь

ну, хрен с тобой, посмотрю, иногда.
но зачем же программы закрывать? :mrgreen:

То есть вы не смотрите, многие не смотрят. Но деньги тратятся на передачи, которые никто не смотрит. Деньги из бюджета
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 22:51

  pesikot написав:
  19yuriy91 написав:ну, хрен с тобой, посмотрю, иногда.
но зачем же программы закрывать? :mrgreen:

То есть вы не смотрите, многие не смотрят. Но деньги тратятся на передачи, которые никто не смотрит. Деньги из бюджета


То есть вы не смотрите, многие не смотрят. - уважаемый, ты ......
откуда берёшь, накатил?
отдыхай
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:13

Факт общения с Ахметовым я никогда не скрывал, много проблем "республики" нельзя было разрешить без его участия, - террорист Ходаковский.
"Я ПРЕДУПРЕДИЛ - ПРИДЕТ РОССИЯ. АХМЕТОВ НЕ ВНЯЛ"

https://www.youtube.com/watch?v=-ZiQiSq1Hr8
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:45

  19yuriy91 написав:Факт общения с Ахметовым я никогда не скрывал, много проблем "республики" нельзя было разрешить без его участия, - террорист Ходаковский.
"Я ПРЕДУПРЕДИЛ - ПРИДЕТ РОССИЯ. АХМЕТОВ НЕ ВНЯЛ"

https://www.youtube.com/watch?v=-ZiQiSq1Hr8


Коломойский тут на неделе сказал, что уверен, что если бы Ахметов принял приглашение стать губернатором тогда Донецкой области, никакого бы ДНР не было.

Хитрозадый татарин всегда делился с властями и никогда их не критиковал. Кстати никто не может найти ни одного высказывания с критикой от Ахметова в адрес Порошенко. Ни одного.
Кстати вы не найдете ни одного высказывания с критикой и от Порошенко в адрес Ахметова.
Джентльмены )))
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