Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:логика, конечно, как обычно отсижу, найду казла
То есть ни одной передачи вы не смотрели. Зато мнения на весь интернет.
плять... ну при чём тут я????? ты шо невменяемый ? от меня, лично, и выборы не зависят и тдтп. просмотра лишат (вполне возможно ЛЮДЕЙ-НАРОД-ИЗБИРАТЕЛЕЙ) ну давай, как в НЕ ЛЮБИМОЙ ТОБОЙ раше, всё запрещать. или что у нас - хорошо, у них - плохо ?
19yuriy91 написав:логика, конечно, как обычно отсижу, найду казла
То есть ни одной передачи вы не смотрели. Зато мнения на весь интернет.
плять... ну при чём тут я????? ты шо невменяемый ? от меня, лично, и выборы не зависят и тдтп. просмотра лишат (вполне возможно ЛЮДЕЙ-НАРОД-ИЗБИРАТЕЛЕЙ) ну давай, как в НЕ ЛЮБИМОЙ ТОБОЙ раше, всё запрещать. или что у нас - хорошо, у них - плохо ?
А шо вы так возбудились ? КАПСОм кричите. И да, я с вами на ТЫ не переходил. Просмотра лишат кого ? того, кто и так не смотрит. То есть, была передача, её мало кто смотрел, а теперь её закрывают. Давайте и дальше тратить деньги из гос.бюджета на те передачи, которые никто не смотрит
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot написав:А шо вы так возбудились ? КАПСОм кричите. И да, я с вами на ТЫ не переходил. Просмотра лишат кого ? того, кто и так не смотрит. То есть, была передача, её мало кто смотрел, а теперь её закрывают. Давайте и дальше тратить деньги из гос.бюджета на те передачи, которые никто не смотрит
с чего ты взял, шо их никто не смотрит? кароче - гуляй. с тобой спорить.....
19yuriy91 написав:Факт общения с Ахметовым я никогда не скрывал, много проблем "республики" нельзя было разрешить без его участия, - террорист Ходаковский. "Я ПРЕДУПРЕДИЛ - ПРИДЕТ РОССИЯ. АХМЕТОВ НЕ ВНЯЛ"
Коломойский тут на неделе сказал, что уверен, что если бы Ахметов принял приглашение стать губернатором тогда Донецкой области, никакого бы ДНР не было.
Хитрозадый татарин всегда делился с властями и никогда их не критиковал. Кстати никто не может найти ни одного высказывания с критикой от Ахметова в адрес Порошенко. Ни одного. Кстати вы не найдете ни одного высказывания с критикой и от Порошенко в адрес Ахметова. Джентльмены )))