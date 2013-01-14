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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4117411841194120
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:56

pesikot
* а вы оба, когда последний раз смотрели UA:Перший ?
думаю, что никогда*

Как обычно думаете лживо.
Поэтому указывал на Вашу очередную ложь.

На Первом смотрю биатлон.

З.Ы. * А то я не встречал людей, которые добровольно смотрят UA:Перший*
Вы далеки от реалий Украины (с)
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 21 гру, 2018 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 09:59

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:Факт общения с Ахметовым я никогда не скрывал, много проблем "республики" нельзя было разрешить без его участия, - террорист Ходаковский.
"Я ПРЕДУПРЕДИЛ - ПРИДЕТ РОССИЯ. АХМЕТОВ НЕ ВНЯЛ"

https://www.youtube.com/watch?v=-ZiQiSq1Hr8


Коломойский тут на неделе сказал, что уверен, что если бы Ахметов принял приглашение стать губернатором тогда Донецкой области, никакого бы ДНР не было.

Хитрозадый татарин всегда делился с властями и никогда их не критиковал. Кстати никто не может найти ни одного высказывания с критикой от Ахметова в адрес Порошенко. Ни одного.
Кстати вы не найдете ни одного высказывания с критикой и от Порошенко в адрес Ахметова.
Джентльмены )))

мало того - партнёры ! :mrgreen:
подставляют друг другу плечо в решении важных для бизнеса вопросах.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:05

  detroytred написав:Ниже общенационального "UA:Перший" в рейтинге находятся прославляющие режим Порошенко каналы "Прямой", "5 канал" (владелец Петр Порошенко) и Еспресо ТВ.


Вы ставите бота в неловкое положение, ему сейчас и так тяжело, полнолуние.
Вчера он и так разрывался в возмущении, меня одни называют порохоботом, другие юляботом. Вы представляете чистый Труффальдино из Бергамо, слуга двух господ.
В черниговском селе жизни никакой, всё село в пробках от дорогих машин, пока до сельского чипка доедешь на велосипеде, пару часов потеряешь.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 21 гру, 2018 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:16

freeze
Та отож.

Вы откорректируйте цитату (я из гугла взял первую же табличку и только потом заметил, что она из ватного сайта)).
Сейчас найду объективный сайт.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:24

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Сейчас найду объективный сайт.

http://www.mediabusiness.com.ua/compone ... 5/lang,ru/
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:30

  lapay написав:
  detroytred написав:Сейчас найду объективный сайт.

http://www.mediabusiness.com.ua/compone ... 5/lang,ru/

Попался такой:
https://mresearcher.com/2018/12/nielsen ... nalov.html

Хоть и за ноябрь. Но суть особо не меняется.
По крайней мере ( в последней таблице: 4+ и вся Украина) Перший опережает 5 и Експрессо. Но Прямой выше.

Впрочем речь нужно вести о самих передачах, а не о канале, как таковом.

"Схем" конечно сильная передача.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 1%8F%D1%85

Бигус тоже.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:33

  lapay написав:
  detroytred написав:Сейчас найду объективный сайт.

http://www.mediabusiness.com.ua/compone ... 5/lang,ru/

Не брал данный рейтинг из-за того, что суточный.
Месячный (и то рискнул взял)).
А суточный -- уж очень зависит от состава передач именно в эти сутки.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:39

  lapay написав:
  detroytred написав:Сейчас найду объективный сайт.

http://www.mediabusiness.com.ua/compone ... 5/lang,ru/


Прямой рванул вперед, обогнал чуток. Имхо, все психиаторы и студенты медвузов всегда с интересом смотрят, там столько чудесных персонажей появляется.
Будем объективны. Песикот явно отслеживает эти рейтинги.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 10:47

  19yuriy91 написав:мало того - партнёры ! :mrgreen:

А вот интервью опального:

https://gordonua.com/news/politics/na-y ... 96980.html

В интервью Коломойский рассказал:

кто, по его мнению, станет президентом Украины;
является ли шоумен Владимир Зеленский, которого социологи называют одним из лидеров президентской гонки, его проектом;
почему не любит президента Петра Порошенко;
по какой причине переехал в Израиль и когда вернется в Украину;
о своих отношениях с другими крупными украинскими бизнесменами – Ринатом Ахметовым, Дмитрием Фирташем и Виктором Пинчуком.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/na-y ... 96980.html
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