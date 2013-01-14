Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
19yuriy91 написав:Факт общения с Ахметовым я никогда не скрывал, много проблем "республики" нельзя было разрешить без его участия, - террорист Ходаковский. "Я ПРЕДУПРЕДИЛ - ПРИДЕТ РОССИЯ. АХМЕТОВ НЕ ВНЯЛ"
Коломойский тут на неделе сказал, что уверен, что если бы Ахметов принял приглашение стать губернатором тогда Донецкой области, никакого бы ДНР не было.
Хитрозадый татарин всегда делился с властями и никогда их не критиковал. Кстати никто не может найти ни одного высказывания с критикой от Ахметова в адрес Порошенко. Ни одного. Кстати вы не найдете ни одного высказывания с критикой и от Порошенко в адрес Ахметова. Джентльмены )))
мало того - партнёры ! подставляют друг другу плечо в решении важных для бизнеса вопросах.
detroytred написав:Ниже общенационального "UA:Перший" в рейтинге находятся прославляющие режим Порошенко каналы "Прямой", "5 канал" (владелец Петр Порошенко) и Еспресо ТВ.
Вы ставите бота в неловкое положение, ему сейчас и так тяжело, полнолуние. Вчера он и так разрывался в возмущении, меня одни называют порохоботом, другие юляботом. Вы представляете чистый Труффальдино из Бергамо, слуга двух господ. В черниговском селе жизни никакой, всё село в пробках от дорогих машин, пока до сельского чипка доедешь на велосипеде, пару часов потеряешь.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 21 гру, 2018 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Прямой рванул вперед, обогнал чуток. Имхо, все психиаторы и студенты медвузов всегда с интересом смотрят, там столько чудесных персонажей появляется. Будем объективны. Песикот явно отслеживает эти рейтинги.
кто, по его мнению, станет президентом Украины; является ли шоумен Владимир Зеленский, которого социологи называют одним из лидеров президентской гонки, его проектом; почему не любит президента Петра Порошенко; по какой причине переехал в Израиль и когда вернется в Украину; о своих отношениях с другими крупными украинскими бизнесменами – Ринатом Ахметовым, Дмитрием Фирташем и Виктором Пинчуком. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/na-y ... 96980.html