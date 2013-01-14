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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4118411941204121
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:19

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  freeze написав:Прямой рванул вперед, обогнал чуток. Имхо, все психиаторы и студенты медвузов всегда с интересом смотрят, там столько чудесных персонажей появляется.

До НьюсВана йому далеко. :)
Ну от, здавалось би, яке відношення "жовті жилети" мають до України? А от ніфіга - топова новина з прямою трансляцією. Треба ж якось розкрутит вовочкини "жилети", а раптом і в нас буде ватна "революція". :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:23

  lapay написав:Крім того, особисто я не вважаю, що сучасний рівен корупції є загрозливим, от рівень судової системи нижче плинтуса і є реальною проблемою. Корупція є там, де немає ринку, немає відкритості (військові), є монополії і т.д. Будемо робити проєвропейські реформи, і корупції автоматично буде ставати все менше. Тільки знищити її повністю все одно не вдасться - це ідеал, якого ніде в світі немає.

судебная система Украины, в её сегодняшнем виде, и есть опора(защита) коррупции, особенно, в верхних эшелонах.
да - знищити її повністю все одно не вдасться, но шоб в глаза так не бросалась, шоб не нагло так, без страха.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:35

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  19yuriy91 написав:судебная система Украины, в её сегодняшнем виде, и есть опора(защита) коррупции, особенно, в верхних эшелонах.

Частково так, в більшості вони зараз нікого не бояться, бо їх ніхто не може ні звільнити ні, тим паче, посадити. Нвіть якщо спіймають в дупу п'яним за кермом чи на хабарі.
Так чого їм боятись, коли є шалений недобір?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:41

  detroytred написав:На Первом смотрю биатлон.


Оценил юмор :)))
Биатлон же не имеет отношения к передачам, из-за которых дебаты столь горячие.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:03

  19yuriy91 написав:
  lapay написав:Крім того, особисто я не вважаю, що сучасний рівен корупції є загрозливим, от рівень судової системи нижче плинтуса і є реальною проблемою. Корупція є там, де немає ринку, немає відкритості (військові), є монополії і т.д. Будемо робити проєвропейські реформи, і корупції автоматично буде ставати все менше. Тільки знищити її повністю все одно не вдасться - це ідеал, якого ніде в світі немає.
судебная система Украины, в её сегодняшнем виде, и есть опора(защита) коррупции, особенно, в верхних эшелонах.
да - знищити її повністю все одно не вдасться, но шоб в глаза так не бросалась, шоб не нагло так, без страха.
1 Корупція штука багатогранна і не завжди небезпечна
2 Порівняйте випадки
Приклад а - Ви прийшли ремонтувати авто і авто майстер бачачи що у Вас мізерна проблема ( має досвід) але Ви вважаєте проблему серьозною - за серьозну(неадекватну до виконаної роботи) суму цю проблему для Вас вирішив.

Чи можна це назвати хабарництвом чи корупцією ? І так і ні
Якщо з отриманих від Вас коштів сплачені податки - то не залежно від суми чи складності виконаних робіт - це легальна оплата, якщо ж податки не сплачені - це корупційні дії з сторони майстра
Приклад б - Ви прийшли до чиновника з проханням вирішити свою проблему.
Чиновник як особа яка краще від Вас знає внутрішню кухню + має знайомства серед таких самих чиновників - вирішує Вашу проблему . Ви зе це платите....

Чим приклад а відрізняється від прикладу Б ?
І там і там , користуючись власними знаннями ті до кого Ви звернулись - вирішили Вашу проблему, і там і там з надмірно( чи неадекватно чи несправедливо) отриманих коштів податки не сплачені

Тому питання корупції - не завжди = погіршенню чи покращенню життя , ба більше , якщо повністю викорінити корупцію то програє активна частина населення ( ті які щось роблять і ті для яких час=гроші) і виграє пасивна частина населення на користь яких будуть перенаправлені грошові потоки, ба більше , загальна кількість створюваних благ зменшиться , адже
Той самий приклад бурштину
Якщо все виконати правильно
Зняти родючий шар , видобути бурштин , повернути на місце родючий шар і відновити насадження,сплатити податки з діяльності - то супер вигідний промисел по чорному - перетвориться в не вигідний бізнес по білому.... а значить зменшить наше реальне ВВП ( бо видобутий бурштин це валютні надходження сьогодні і збитки на рекультивацію завтра), якщо сьогодні не видобувати значить сьогоднішнє ВВП(реальне) буде менше..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:15

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  budivelnik написав:Той самий приклад бурштину
Якщо все виконати правильно
Зняти родючий шар , видобути бурштин , повернути на місце родючий шар і відновити насадження,сплатити податки з діяльності - то супер вигідний промисел по чорному - перетвориться в не вигідний бізнес по білому.... а значить зменшить наше реальне ВВП ( бо видобутий бурштин це валютні надходження сьогодні і збитки на рекультивацію завтра), якщо сьогодні не видобувати значить сьогоднішнє ВВП(реальне) буде менше..

Тільки що залишиться після цих копачів? Так можна і землю гвалтувати соняшником і буряком, без правильної сівозміни і добрив - взяв в оренду років на десять, а потім хоч трава не рости.
Так, без нормальних правил гри, можна все занапастити - і природу, і людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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