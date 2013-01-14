Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:03

19yuriy91 написав: lapay написав: Крім того, особисто я не вважаю, що сучасний рівен корупції є загрозливим, от рівень судової системи нижче плинтуса і є реальною проблемою. Корупція є там, де немає ринку, немає відкритості (військові), є монополії і т.д. Будемо робити проєвропейські реформи, і корупції автоматично буде ставати все менше. Тільки знищити її повністю все одно не вдасться - це ідеал, якого ніде в світі немає. Крім того, особисто я не вважаю, що сучасний рівен корупції є загрозливим, от рівень судової системи нижче плинтуса і є реальною проблемою. Корупція є там, де немає ринку, немає відкритості (військові), є монополії і т.д. Будемо робити проєвропейські реформи, і корупції автоматично буде ставати все менше. Тільки знищити її повністю все одно не вдасться - це ідеал, якого ніде в світі немає. судебная система Украины, в её сегодняшнем виде, и есть опора(защита) коррупции, особенно, в верхних эшелонах.

да - знищити її повністю все одно не вдасться, но шоб в глаза так не бросалась, шоб не нагло так, без страха. судебная система Украины, в её сегодняшнем виде, и есть опора(защита) коррупции, особенно, в верхних эшелонах.да - знищити її повністю все одно не вдасться, но шоб в глаза так не бросалась, шоб не нагло так, без страха.

1 Корупція штука багатогранна і не завжди небезпечна2 Порівняйте випадкиПриклад а - Ви прийшли ремонтувати авто і авто майстер бачачи що у Вас мізерна проблема ( має досвід) але Ви вважаєте проблему серьозною - за серьозну(неадекватну до виконаної роботи) суму цю проблему для Вас вирішив.Чи можна це назвати хабарництвом чи корупцією ? І так і ніЯкщо з отриманих від Вас коштів сплачені податки - то не залежно від суми чи складності виконаних робіт - це легальна оплата, якщо ж податки не сплачені - це корупційні дії з сторони майстраПриклад б - Ви прийшли до чиновника з проханням вирішити свою проблему.Чиновник як особа яка краще від Вас знає внутрішню кухню + має знайомства серед таких самих чиновників - вирішує Вашу проблему . Ви зе це платите....Чим приклад а відрізняється від прикладу Б ?І там і там , користуючись власними знаннями ті до кого Ви звернулись - вирішили Вашу проблему, і там і там з надмірно( чи неадекватно чи несправедливо) отриманих коштів податки не сплаченіТому питання корупції - не завжди = погіршенню чи покращенню життя , ба більше , якщо повністю викорінити корупцію то програє активна частина населення ( ті які щось роблять і ті для яких час=гроші) і виграє пасивна частина населення на користь яких будуть перенаправлені грошові потоки, ба більше , загальна кількість створюваних благ зменшиться , аджеТой самий приклад бурштинуЯкщо все виконати правильноЗняти родючий шар , видобути бурштин , повернути на місце родючий шар і відновити насадження,сплатити податки з діяльності - то супер вигідний промисел по чорному - перетвориться в не вигідний бізнес по білому.... а значить зменшить наше реальне ВВП ( бо видобутий бурштин це валютні надходження сьогодні і збитки на рекультивацію завтра), якщо сьогодні не видобувати значить сьогоднішнє ВВП(реальне) буде менше..