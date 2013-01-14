До НьюсВана йому далеко.
Ну от, здавалось би, яке відношення "жовті жилети" мають до України? А от ніфіга - топова новина з прямою трансляцією. Треба ж якось розкрутит вовочкини "жилети", а раптом і в нас буде ватна "революція".
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:19
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
До НьюсВана йому далеко.
Ну от, здавалось би, яке відношення "жовті жилети" мають до України? А от ніфіга - топова новина з прямою трансляцією. Треба ж якось розкрутит вовочкини "жилети", а раптом і в нас буде ватна "революція".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:23
судебная система Украины, в её сегодняшнем виде, и есть опора(защита) коррупции, особенно, в верхних эшелонах.
да - знищити її повністю все одно не вдасться, но шоб в глаза так не бросалась, шоб не нагло так, без страха.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:35
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Частково так, в більшості вони зараз нікого не бояться, бо їх ніхто не може ні звільнити ні, тим паче, посадити. Нвіть якщо спіймають в дупу п'яним за кермом чи на хабарі.
Так чого їм боятись, коли є шалений недобір?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 11:41
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:03
1 Корупція штука багатогранна і не завжди небезпечна
2 Порівняйте випадки
Приклад а - Ви прийшли ремонтувати авто і авто майстер бачачи що у Вас мізерна проблема ( має досвід) але Ви вважаєте проблему серьозною - за серьозну(неадекватну до виконаної роботи) суму цю проблему для Вас вирішив.
Чи можна це назвати хабарництвом чи корупцією ? І так і ні
Якщо з отриманих від Вас коштів сплачені податки - то не залежно від суми чи складності виконаних робіт - це легальна оплата, якщо ж податки не сплачені - це корупційні дії з сторони майстра
Приклад б - Ви прийшли до чиновника з проханням вирішити свою проблему.
Чиновник як особа яка краще від Вас знає внутрішню кухню + має знайомства серед таких самих чиновників - вирішує Вашу проблему . Ви зе це платите....
Чим приклад а відрізняється від прикладу Б ?
І там і там , користуючись власними знаннями ті до кого Ви звернулись - вирішили Вашу проблему, і там і там з надмірно( чи неадекватно чи несправедливо) отриманих коштів податки не сплачені
Тому питання корупції - не завжди = погіршенню чи покращенню життя , ба більше , якщо повністю викорінити корупцію то програє активна частина населення ( ті які щось роблять і ті для яких час=гроші) і виграє пасивна частина населення на користь яких будуть перенаправлені грошові потоки, ба більше , загальна кількість створюваних благ зменшиться , адже
Той самий приклад бурштину
Якщо все виконати правильно
Зняти родючий шар , видобути бурштин , повернути на місце родючий шар і відновити насадження,сплатити податки з діяльності - то супер вигідний промисел по чорному - перетвориться в не вигідний бізнес по білому.... а значить зменшить наше реальне ВВП ( бо видобутий бурштин це валютні надходження сьогодні і збитки на рекультивацію завтра), якщо сьогодні не видобувати значить сьогоднішнє ВВП(реальне) буде менше..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:15
Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
Тільки що залишиться після цих копачів? Так можна і землю гвалтувати соняшником і буряком, без правильної сівозміни і добрив - взяв в оренду років на десять, а потім хоч трава не рости.
Так, без нормальних правил гри, можна все занапастити - і природу, і людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:56
разговаривал сегодня с информированным товарищем, из глубин.
так вот, по поводу упоминаемой сегодня мало того - партнёры !
подставляют друг другу плечо в решении важных для бизнеса вопросах.
раскол у рыгов - ринат с донецкими нагибают остальных, шоб петру не мешали.
а между собой две группы обвиняют друг дружку кто с петром больше слызався.
так шо поправу основатель пр может вновь очолить её.
Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:52
19yuriy91
Бабло побеждает разум.
Для "кого-то" уже и Швейцария - нищенское болото.
Из новых "перлов", но вопросы куда более приземлённые:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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