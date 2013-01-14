Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Прямой рванул вперед, обогнал чуток. Имхо, все психиаторы и студенты медвузов всегда с интересом смотрят, там столько чудесных персонажей появляется.
До НьюсВана йому далеко. Ну от, здавалось би, яке відношення "жовті жилети" мають до України? А от ніфіга - топова новина з прямою трансляцією. Треба ж якось розкрутит вовочкини "жилети", а раптом і в нас буде ватна "революція".
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Крім того, особисто я не вважаю, що сучасний рівен корупції є загрозливим, от рівень судової системи нижче плинтуса і є реальною проблемою. Корупція є там, де немає ринку, немає відкритості (військові), є монополії і т.д. Будемо робити проєвропейські реформи, і корупції автоматично буде ставати все менше. Тільки знищити її повністю все одно не вдасться - це ідеал, якого ніде в світі немає.
судебная система Украины, в её сегодняшнем виде, и есть опора(защита) коррупции, особенно, в верхних эшелонах. да - знищити її повністю все одно не вдасться, но шоб в глаза так не бросалась, шоб не нагло так, без страха.
19yuriy91 написав:судебная система Украины, в её сегодняшнем виде, и есть опора(защита) коррупции, особенно, в верхних эшелонах.
Частково так, в більшості вони зараз нікого не бояться, бо їх ніхто не може ні звільнити ні, тим паче, посадити. Нвіть якщо спіймають в дупу п'яним за кермом чи на хабарі. Так чого їм боятись, коли є шалений недобір?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay написав:Крім того, особисто я не вважаю, що сучасний рівен корупції є загрозливим, от рівень судової системи нижче плинтуса і є реальною проблемою. Корупція є там, де немає ринку, немає відкритості (військові), є монополії і т.д. Будемо робити проєвропейські реформи, і корупції автоматично буде ставати все менше. Тільки знищити її повністю все одно не вдасться - це ідеал, якого ніде в світі немає.
судебная система Украины, в её сегодняшнем виде, и есть опора(защита) коррупции, особенно, в верхних эшелонах. да - знищити її повністю все одно не вдасться, но шоб в глаза так не бросалась, шоб не нагло так, без страха.
1 Корупція штука багатогранна і не завжди небезпечна 2 Порівняйте випадки Приклад а - Ви прийшли ремонтувати авто і авто майстер бачачи що у Вас мізерна проблема ( має досвід) але Ви вважаєте проблему серьозною - за серьозну(неадекватну до виконаної роботи) суму цю проблему для Вас вирішив.
Чи можна це назвати хабарництвом чи корупцією ? І так і ні Якщо з отриманих від Вас коштів сплачені податки - то не залежно від суми чи складності виконаних робіт - це легальна оплата, якщо ж податки не сплачені - це корупційні дії з сторони майстра Приклад б - Ви прийшли до чиновника з проханням вирішити свою проблему. Чиновник як особа яка краще від Вас знає внутрішню кухню + має знайомства серед таких самих чиновників - вирішує Вашу проблему . Ви зе це платите....
Чим приклад а відрізняється від прикладу Б ? І там і там , користуючись власними знаннями ті до кого Ви звернулись - вирішили Вашу проблему, і там і там з надмірно( чи неадекватно чи несправедливо) отриманих коштів податки не сплачені
Тому питання корупції - не завжди = погіршенню чи покращенню життя , ба більше , якщо повністю викорінити корупцію то програє активна частина населення ( ті які щось роблять і ті для яких час=гроші) і виграє пасивна частина населення на користь яких будуть перенаправлені грошові потоки, ба більше , загальна кількість створюваних благ зменшиться , адже Той самий приклад бурштину Якщо все виконати правильно Зняти родючий шар , видобути бурштин , повернути на місце родючий шар і відновити насадження,сплатити податки з діяльності - то супер вигідний промисел по чорному - перетвориться в не вигідний бізнес по білому.... а значить зменшить наше реальне ВВП ( бо видобутий бурштин це валютні надходження сьогодні і збитки на рекультивацію завтра), якщо сьогодні не видобувати значить сьогоднішнє ВВП(реальне) буде менше..
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Той самий приклад бурштину Якщо все виконати правильно Зняти родючий шар , видобути бурштин , повернути на місце родючий шар і відновити насадження,сплатити податки з діяльності - то супер вигідний промисел по чорному - перетвориться в не вигідний бізнес по білому.... а значить зменшить наше реальне ВВП ( бо видобутий бурштин це валютні надходження сьогодні і збитки на рекультивацію завтра), якщо сьогодні не видобувати значить сьогоднішнє ВВП(реальне) буде менше..
Тільки що залишиться після цих копачів? Так можна і землю гвалтувати соняшником і буряком, без правильної сівозміни і добрив - взяв в оренду років на десять, а потім хоч трава не рости. Так, без нормальних правил гри, можна все занапастити - і природу, і людей.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
разговаривал сегодня с информированным товарищем, из глубин. так вот, по поводу упоминаемой сегодня мало того - партнёры ! подставляют друг другу плечо в решении важных для бизнеса вопросах. раскол у рыгов - ринат с донецкими нагибают остальных, шоб петру не мешали. а между собой две группы обвиняют друг дружку кто с петром больше слызався. так шо поправу основатель пр может вновь очолить её.
19yuriy91 Бабло побеждает разум. Для "кого-то" уже и Швейцария - нищенское болото. Из новых "перлов", но вопросы куда более приземлённые:
https://vesti-ua.net/novosti/obschestvo ... v-den.html В соцсети подсчитали, сколько должен зарабатывать украинец, чтобы съедать более 40 граммов масла в день Супрун ответили 7371 В соцсетях появилась реакция на вчерашнюю порцию советов от главы Минздрава Ульяны Супрун, которая касалась сливочного масла. Напомним, и.о. министра советовала украинцам не есть более 40 граммов этого продукта ежедневно, чтобы не навредить здоровью.
Глава ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко под впечатлением от советов главы МОЗ решил подсчитать, сколько же должен зарабатывать украинец, чтобы ежедневно съедать 40 граммов сливочного масла, пишет strana.ua.
"Поскольку сливочное масло составляет 0,6% годового розничного товарооборота в последние годы, а масло такой жирности стоит в среднем 45 грн за 200 гр, то доход такого человека должен составлять 45 тыс. грн в месяц. Поскольку в одиночку человек есть не будет, а за столом будет средняя украинская семья из 3 человек, то среднемесячный доход такой семьи должен составлять 135 тыс грн. Но таких семей в Украине не много. Поэтому, на мой взгляд, полезнее будут советы о том, какие продукты употреблять, чтобы получать необходимое организму количество насыщенных жиров, получая доход в 10 тыс. грн на семью", - написал на своей странице в соцсети Алексей Дорошенко.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Это только сейчас начали понимать? Меня сразу после "референдума" дёргала с истерикой молодёжь - ВЕДЬ ЭТО НЕ ПРАВДА! Туда никто не ходил, кроме представителей оккупационных частей, и местного не просыхающего быдла! - Попытки.... - В результате вынуждены были выехать. В Европу на ПМЖ.(что приятно, уже забыли, в каком животном мире приходилось жить и растить детей)
Половина правды – это ложь: Донецкий активист о дискриминации переселенцев и войне на Донбассе https://dnews.dn.ua/news/699680 За 4 года вооруженного конфликта и сейчас Донбасс в сознании украинского общества отделяет от Украины чья-то невидимая рука, как и в событиях 2014 года, что проявляется в дискриминации переселенцев и нарушении прав человека со стороны государства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 21 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве о презентации книги-дневника «Донбасс, которого ты не знал» рассказал автор издания – протестантский священник, общественный активист-переселенец из Донецка, Сергей Косяк.
«Полбуханки хлеба – это хлеб, а половина правды – это ложь. Я устал видеть половинчатую правду по поводу Донецка, Луганска, когда из-за прописки на тебя уже повесили клише сепаратиста. Когда говорят: "Сами виноваты, вы же там Путина звали. Так вам и надо!" Так "надо" пенсионерке, что она по 10 раз выезжает на свободные территории, чтобы получить пенсию, а когда только пересекает КПВВ и въезжает опять на оккупированную территорию, ей приходит SMS-ка о том, что она уже лишилась этой пенсии», – отмечает он.
По его словам, с такими проблемами постоянно сталкиваются его члены семьи и друзья. «Эта несправедливость, которая существует, появилась не просто так. Как я видел в Донецке – была чья-то мощная рука, управляющая этой манипуляцией [захватом власти и влиянием пропаганды в 2014 году], которая целенаправленно разделала общество. И сейчас я вижу, как как будто какая-то невидимая рука целенаправленно разделяет общество на донецких и недонецких», – заявил Косяк.
«"Донецкий менталитет" – даже вышел фильм, как будто там какие-то не такие люди живут, другие, особенные, какие-то неправильные. Как-будто колючей проволокой всех надо огородить, и от этого Украине станет жить лучше. Эта книга о правде. Я хочу, чтобы люди узнали правду, которая освобождает. Правду, которая не разделяет, а объединяет», – добавил общественный активист.
Автор издания рассказал, что выход книги «Донбасс, которого ты не знал» – всего лишь информационный повод, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам вооруженного конфликта на востоке Украины.
На разделение работает как минимум четыре самых мощных Геббельсовских аппарата. Только для того, что бы Войну не называть "Войной".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.