Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:58

lapay

Смотрю эти и подобные передачи по одной причине - знать насколько они (эти парни на должностях) ...

Понимаете, важна степень...

А также критическая точка, порог, граничные пределы.



Если овощ вышел за рамки, за критический порог, то наступнтики всего лишь вернули.

Но не к допустимым для нормального функционирования общества нижним границам коррупции, а лишь немного ниже предела.



И поскольку сравнительная база - попередныки, вышедшие за верхний предел, то наступникам очень удобно манипулировать своей работой.



Вы меня с кем-то путаете)) Об идеале (полной победе над коррупцией) с моей стороны никогда и близко не было разговора.



З.Ы. Коррупция ...

В любом явлении нужно представлять связи, синергию.

Коррупция - это песок в подшипниках гос. и общ. механизмов. Ее влияние совершенно не ограничивается прямым и даже косвенным ущербом...



Байден это понимает.