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Політика та гроші
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Как будут жить Украина и
ДНР/ЛНР в случае разделения?

Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4119412041214122
Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 16:58

lapay
Смотрю эти и подобные передачи по одной причине - знать насколько они (эти парни на должностях) ...
Понимаете, важна степень...
А также критическая точка, порог, граничные пределы.

Если овощ вышел за рамки, за критический порог, то наступнтики всего лишь вернули.
Но не к допустимым для нормального функционирования общества нижним границам коррупции, а лишь немного ниже предела.

И поскольку сравнительная база - попередныки, вышедшие за верхний предел, то наступникам очень удобно манипулировать своей работой.

Вы меня с кем-то путаете)) Об идеале (полной победе над коррупцией) с моей стороны никогда и близко не было разговора.

З.Ы. Коррупция ...
В любом явлении нужно представлять связи, синергию.
Коррупция - это песок в подшипниках гос. и общ. механизмов. Ее влияние совершенно не ограничивается прямым и даже косвенным ущербом...

Байден это понимает.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:12

Можно показать ещё нагляднее:
поскольку должностные лица полностью удовлетворяют свои запросы в основном за счёт коррупционного использования своих посад, то у них отмирает-отпадает мотивация к качественному выполнению своих функциональных обязанностей.

Поэтому пронизанный высоким уровнем коррупции управляющий и чиновничий аппарат априори не может создать-обеспечить условий, необходимых для нормального развития общества.

Байден, выступая в Раде, почти прямым текстом указывал на безальтернативность понижения уровня коррупции.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:18

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Смотрю эти и подобные передачи по одной причине - знать насколько они (эти парни на должностях) ...
Понимаете, важна степень...
А также критическая точка, порог, граничные пределы.

Если овощ вышел за рамки, за критический порог, то наступнтики всего лишь вернули.
Но не к допустимым для нормального функционирования общества нижним границам коррупции, а лишь немного ниже предела.

Добре. Я не дивлюсь - є щось глобальне, порядка 10+ мільярда гривень, як було на газових схемах, чи сірому імпорті нафтопродуктів, як було при бандюковичу? Не просто здогадки, а саме конкретна схема?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:33

lapay
Так дело не цифре!!!
Там почти всё практически глобально.
Всё разрушает функционирование структур общества.

Не из передач пример: начальник *организации* стрижет *работников* ...
Из кармана гос-ва он может не берет ни копейки..., но качество функционирования *организации* падает до порога.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:38

lapay
Суть-то в том, что кто с него (с этого начальника) требовать-то будет сильнее?
Вот эти?
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1% ... 1%8F%D1%85

Своими такими поступками они дают индульгенцию всем ниже.
Да ещё некоторые пользуются, создавая вертикальные насосы поднятия вверх средств, полученных коррупционным путём.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:41

Re: Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?

  detroytred написав:Так дело не цифре!!!
Там почти всё практически глобально.
Всё разрушает функционирование структур общества.

Ну як це - не в цифах. Лагард казала про 2% ВВП. Якщо менше 2 мрд доларів, то ми вписуємся. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 17:49

Лагард казала о:


О 2% - только от влияния взяток.
И о том, что это только верхушке айсберга.

И о том, что это проблема...
Мелочные проблемы глава не поднимает.
detroytred
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  #<1 ... 4119412041214122
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